BookCity Milano, annunciati i primi incontri in programma

I primi incontri in programma per la tredicesima edizione di BookCity Milano, tra dialoghi, presentazioni e approfondimenti, con qualche appuntamento prima dell’inizio ufficiale della manifestazione. La serata inaugurale di BCM24 si terrà mercoledì 13 novembre alle 20.00 al Teatro Dal Verme e sarà dedicata al focus dell’anno, Guerra e Pace. Gli ospiti d’onore saranno Edith Bruck e Claudio Magris che, per l’occasione, riceveranno il Sigillo della Città dal sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Militante dell’inutilità dell’odio, Edith Bruck ricorda quanto sia importante preservare e coltivare il seme della memoria per provare a far germogliare un futuro in cui tutti possano apprendere dagli errori del passato. Sono passati diversi anni da quando Claudio Magris ammoniva sul non indulgere “all’illusione di vivere senza guerra”, durante la Buchmesse del 2009; rilette oggi, nel momento in cui la guerra che “sta assumendo tanti volti, si insinua e si mimetizza nelle più diverse manifestazioni”, le sue parole acquisiscono un significato ancora più forte, dimostrandosi il triste e veritiero monito di uno dei più grandi intellettuali italiani. Seguirà la lettura ad alta voce di alcuni passi dell’Iliade, letti da Anna Bonaiuto e tradotti per l’occasione da Nicola Gardini, che ne presenterà la scelta. La serata sarà condotta da Giovanna Zucconi.

Come ormai da tradizione, nella settimana che precede la manifestazione si terrà la presentazione dell’annuale indagine curata dall’AIE – Associazione Italiana Editori: mercoledì 6 novembre alle 10.00 al Castello Sforzesco in Sala Weil Weiss verrà presentata l’indagine Consumi culturali e consumi bibliotecari a Milano, giunta alla sua quarta edizione, con un arricchimento di dati provenienti dalle biblioteche milanesi, che vanno a integrare quelli SIAE. Interverranno l’assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi, il presidente di AIE Innocenzo Cipolletta, il responsabile dell’Ufficio studi AIE Giovanni Peresson, il direttore Area Biblioteche del Comune di Milano Stefano Parise, il presidente dell’Associazione BookCity Milano Piergaetano Marchetti e Stefano Mauri, cui è affidato il coordinamento della tredicesima edizione della manifestazione. Modera la giornalista Alessandra Tedesco.

Sempre il 6 novembre si terrà il secondo incontro di Progetto, il Percorso d’autore di BCM24 dedicato all’architettura: alle 18.30 nello studio Beretta Associati un dialogo tra Massimo Martignoni, Federico Aldini, Gianmaria Beretta e Roberto Beretta, a partire dalla parola chiave Transizione.

La tredicesima edizione della manifestazione dedicata al libro e alla lettura avrà ufficialmente inizio lunedì 11 novembre, con una giornata ricca di appuntamenti. Alle 17.45 alla Fondazione Culturale San Fedele l’incontro Oltre i ruoli. Declino del patriarcato e nuove identità: Jutta Allmendinger e Massimo Recalcati si confrontano sulla crisi del patriarcato, spaziando dalla disgregazione delle strutture tradizionali ai ruoli di genere e a come intendere l’identità sessuale in una società in evoluzione, tra incertezze e nuove opportunità.

Alle 9.30 al Centro Internazionale di Brera La promozione editoriale, un incontro di formazione dedicato ai librai e organizzato dalla Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri, a cura di Luca Domeniconi. Lunedì 11 novembre inaugura inoltre la mostra La resistenza di Alba de Céspedes: veline, pagine di diario e lettere, che offre una selezione di documenti provenienti dall’archivio dell’autrice, e che resterà aperta fino al 20 dicembre, dalle 9.30 alle 18.00, alla Fondazione Alberto e Arnoldo Mondadori.

Hanno inizio anche gli incontri del palinsesto BookCity Università, tra cui diversi dedicati al focus tematico Guerra e Pace: alle 9.30 all’Università Cattolica del Sacro Cuore Engaging the Reader Parte I – “Sulla via della pace” – Conflitti, educazione, convivenza, con Chiara Zappa, Andrea Bigalli, Edoardo Barbieri, Giuliano Vigini e Sara Speciani; alle 12.30, all’Università degli Studi di Milano – Polo di Mediazione Linguistica, Yemen il paese della guerra dimenticata: la pace è possibile?, con Laura Silvia Battaglia e Francesco De Angelis; alle 16.30 all’Università degli Studi di Milano (Aula T5) Il genocidio dei Tutsi in Ruanda: orrore e pratiche di riconciliazione, con Cristiana Fiamingo, Jean-Paul Habimana, Francesca Paraboschi, Sara Ragusa e Luciano Scalettari; alle 17.00 all’Università degli Studi di Milano-Bicocca Con occhi innocenti. La Guerra vista dalle bambine e dai bambini, con Raffaele Mantegazza e Bruno Maida; alle 17.30 all’Università Cattolica del Sacro Cuore anche Donne per la pace: impegno e dialogo contro le guerre, con Lucia Capuzzi, Viviana Daloiso, Raffaella Iafrate, Antonella Mariani e Claudia Mazzucato.

Questi e altri gli incontri del palinsesto BCM Università, compresi diversi appuntamenti dedicati ai Mestieri del libro, come Engaging the Reader Parte II – Lavorare in editoria, tra carta, digitale e creatività, alle 11.15 all’Università Cattolica del Sacro Cuore, con Pierdomenico Baccalario, Paola Di Giampaolo, Elisa Calcagni, Carlo Fumagalli, Giovanni Gondoni, Martina Guerinoni, Arianna Leonetti, Claudia Salvini e con Morena Signorile e Alessandra Occhipinti, Martina Spalla e Elena Sofia Zaccone, Caterina Filippi e Teresa Scarano. All’Università Cattolica anche ilSalottino del libro usato, la fiera solidale, aperta da lunedì 11 a venerdì 15 novembre, dalle 10.00 alle 17.30.

Diversi anche gli incontri sul tema della legalità e della giustizia, come l’appuntamento di BookCity per il Sociale, alle 11.00 al Palazzo di Giustizia di Milano, Leggere rende liberi. Leggere la Malnata di Beatrice Salvioni tra i ‘malnatt’, con Antonino La Lumia, Rosanna Calzolari, Laura Bastia, Antonella Minetto, Elisabetta Palù, Silvia Stretti, Cecilia Trotto, Carlotta Cristiani e Massimo Singuaroli, Beatrice Salvioni, con letture e interventi degli studenti della Società di Lettura del Liceo Volta; l’evento sarà l’occasione per il lancio del podcast “La città Invisibile”, a cura di studenti e operatori dei progetti scuole e lettura all’interno del carcere. Sul tema della legalità e del diritto anche Perché la Costituzione italiana è la più bella, con Luca Sommi, alle 18.30 alla Camera del Lavoro.

Non mancano inoltre gli appuntamenti dedicati alla geopolitica, come Storia senza eroi con Piero Marrazzo e Carlo Verdelli, alle 18.30 alla Feltrinelli di Piazza Piemonte; e ancora Nutrire il mondo nell’epoca del cambiamento: il futuro della geopolitica alimentare, con Sébastien Abis e Giuseppe Elias, alle 18.30 alla Fondazione Culturale San Fedele.

La prima serata di BookCity Milano 2024 offre inoltre un appuntamento speciale intitolato Corpo, umano: il corpo, oggi, è al centro di mille attenzioni, ma di nessuna cura: la medicina lo scompone in oggetti parziali, la vita online lo sottrae alle relazioni toccanti, la politica lo strumentalizza; Vittorio Lingiardi lo riporta con sensibilità al centro della scena. Un reading-spettacolo tratto dall’ultimo libro di Vittorio Lingiardi, con Federica Fracassi e l’autore, drammaturgia di Gianni Forte e Vittorio Lingiardi, regia di Gianni Forte. Una co-produzione di Intesa Sanpaolo e The Italian Literary Agency. Con i saluti istituzionali di Piergaetano Marchetti, Fabrizio Paschina, Tommaso Sacchi. Alle 21.00 al Piccolo Teatro Studio Melato.

BCM24 prosegue martedì 12 novembre, con tanti appuntamenti dedicati al libro e focus diversi, che lasciano spazio ai molti temi che compongono il palinsesto della manifestazione: alle 12.00 a Casa Manzoni – Il Circolo dei Lettori di Milano un incontro dedicato alla Regina del Giallo, Fiabe gialle: un Meridiano per Agatha Christie, con Antonella Lattanzi e Antonio Moresco, con i saluti di James Prichard. Alle 14.00 al Policlinico San Donato Scrittura & fotografia terapeutica. La creatività che cura con Alessia Spina, Riccardo Musacchi e Nathasha Udugampolage, nel palinsesto di BCM per il Sociale; l’evento è promosso dal Gruppo San Donato.

Alle 18.00 al Castello Sforzesco in Sala della Balla l’incontro Festival diffusi: uno strumento per una nuova politica culturale, con Tommaso Sacchi, Luca Formenton, Ricciarda Belgiojoso, Andrea Minetto, Fabrizio Paschina, Nicola Ricciardi e Silvia Tarassi. Alle 18.00 alla Libreria Hoepli l’autrice francese Lydie Salvayre presenta il libro che le è valso il Premio Goncourt, in dialogo con Alessandro Zaccuri. Alle 18.00 in Corso Como 10 Una rivoluzione nell’arte: autoritratto di Carla Lonzi, con Annarosa Buttarelli, Mariella Bettineschi, Cristiana Collu. Alle 18.00 al Teatro Menotti Perego Prada, una storia di famiglia, con Tommaso Ebhardt, Chiara Albanese e Mario Calabresi, introduzione di Chad Thomas; sul tema anche l’incontro Per una moda sostenibile, con Matteo Ward, Nicoletta Ferrari e Antonio Mancinelli, alle 18.30 all’Accademia Costume & Moda.

Alle 18.30 al Centro Internazionale di Brera Gherardo Colombo e Piergaetano Marchetti ricordano l’opera di Franco Cordero, durante l’incontro Fenomenologia delle norme. Alle 18.30 alla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori La grande guerra vista da Steve Della Casa, con Steve Della Casa. Alle 19.00 al Memoriale della Shoah – Binario 21 un dialogo tra Gadi Luzzato Voghera e Gad Lerner, Tra Storia e Memoria. Gli ebrei non sono tutti uguali. Smontare i miti per combattere l’antisemitismo. Questi e molti altri incontri in programma per la giornata di martedì 12 novembre. Alle 18.30 alla Fondazione IBVA la presentazione Antologia degli sconfitti. Dialogo quasi poetico sul presente, con Niccolò Zancan, Alessandro Gilioli, Marco Rivellini, Lamberto Bertolè e Virginia Zini. Questi e molti altri incontri in programma per martedì 12 novembre.

Mercoledì 13 novembre alle 11.00 al Centro Internazionale di Brera Festival culturali: l’importanza della rete, titolo dell’incontro di presentazione di un’ampia ricerca, promossa da Intesa Sanpaolo, articolata in due parti: una, a cura di BVA DOXA, dal titolo Festival Culturali: uso dei canali digitali e stato dell’arte delle ricerche ufficiali; l’altra, curata da Giulia Cogoli e Guido Guerzoni, dal titolo Effettofestival 2024. Non c’è live senza online. Con Giulia Cogoli, Guido Guerzoni, Piergaetano Marchetti, Stefano Mauri e Fabrizio Paschina. Modera Luca De Biase. Tra gli incontri di mercoledì 13 novembre si segnala anche La mia vita in musica, con Antonio Pappano e Alberto Mattioli alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana alle 18.00. Alle 18.00 al Palazzo Assolombarda di Gio Ponti anche la presentazione Made in Italy. Barilla, Ferrari, Prada, con Roberto Pagliari e Annarita Briganti.

L’inizio della manifestazione segna anche l’avvio dei cinque palinsesti di BookCity Milano nelle cinque città lombarde: anche a Como, Cremona, Lodi, Monza e Pavia, fino al 17 novembre, incontri e presentazioni dedicati al libro e alla lettura.