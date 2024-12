Soggiorni memorabili ed eventi esclusivi a Il Palagio Vecchio-Quiet Relais di Fiesole

Siamo a Fiesole, in un’antica Villa del 1300 morbidamente adagiata sulle colline toscane, già residenza di famosi pittori rinascimentali ed importanti nobili fiorentini, e luogo scelto dalla famiglia Medici per il ritiro durante i mesi estivi.

Una dimensione unica, tra natura incontaminata e l’eleganza senza tempo di una residenza storica, fatta di ricercatezza e dettagli esclusivi. Da qui, dal silenzio delle sue antiche mura, si può godere di una vista mozzafiato sulla città di Firenze distante solo una ventina di minuti, circondati dal verde degli ulivi. Ed è proprio dall’atmosfera di relax e tranquillità che avvolge Il Palagio Vecchio, il primo Quiet Relais italiano che offre ai propri ospiti una dimensione di totale relax in una cornice di casual and easy luxury, il concetto che concepisce il sonno come esperienza di ben essere totale.

Il Palagio Vecchio rappresenta infatti non solo una splendida e raffinata location dove trascorrere un soggiorno memorabile, o dove organizzare un evento unico, ma anche un luogo dove il sonno, o meglio il buon sonno, viene considerato un elemento indispensabile per rigenerarsi.

In una cornice di lusso appena sussurrato, lontano dal rumore e dallo stress quotidiano, il riposo e il sonno diventano infatti una vera e propria esperienza unica e tutto è stato concepito per aiutare l’ospite ad immergersi in una dimensione di pace e di calma.

Ogni camera, dalle meravigliose Prestige alle nobili Junior Suite, alle esclusive Suite del Giardino e della Torre, è studiata nel minimo dettaglio: è dotata di un materasso “intelligente” in grado di migliorare il sonno, di un menu di cuscini di diversa densità, di TV in alta definizione oscurate da antichi specchi, di lampadine prive di luce blu, di tende completamente oscuranti e di un sistema di domotica per la gestione del comfort climatico e audio video con librerie di contenuti digitali che guidano al sonno.

Uno studio acustico ha ispirato la scelta dei migliori materiali per l’insonorizzazione di ogni ambiente al fine di garantirne un livello altissimo in ogni zona della dimora.

Numerose sono dunque le attenzioni che vengono dedicate agli ospiti affinché possano anche riassaporare il gusto di un buon sonno, godere dei suoi benefici migliorando il proprio stato di ben essere e ritrovare sé stessi, rigenerati e ricaricati.

Per gli ospiti che lo desiderano, la possibilità di seguire un percorso dedicato e ottenere il monitoraggio actigrafico del sonno, assolutamente non invasivo – si svolge infatti attraverso un braccialetto sensorizzato – , e ricevere un referto personalizzato, commentato da un medico fisiologo del sonno con tanti utili consigli e suggerimenti.

Le giornate a Il Palagio Vecchio prevedono anche sessioni di yoga naturale circondati dal verde dell’immenso uliveto, con esercizi di respirazione, di rilassamento profondo e di meditazione per ritrovare il proprio equilibrio, piuttosto che momenti dedicati all’ascolto immersivo della musica nella sua massima espressione e purezza, e così godere della propria musica preferita o lasciarsi cullare da una selezione di brani rilassanti utilizzando cuffie artigianali disegnate e costruite in Italia da un’azienda di riferimento a livello mondiale nel panorama dell’alta fedeltà.

Tutte le attività sono finalizzate al recupero di una dimensione slow.

Per scoprire i tesori artistici e culturali di Fiesole, come il suo Teatro romano, o per conoscere i lati più nascosti e le zone meno frequentati di Firenze, gli ospiti potranno farsi condurre da una guida personale lungo un percorso ricco di sorprese interessanti e tanta bellezza. Infine, per serate all’insegna di romanticismo ed originalità, Il Palagio Vecchio organizza esclusive cene servite nella magica atmosfera della sua Torre.