MOËT & CHANDON e Pharrell Williams lanciano una edizione limitata dedicata ai compleanni

Moët & Chandon, l’iconica Maison di Champagne francese fondata nel 1743, annuncia una nuova collaborazione interamente dedicata ai festeggiamenti per i compleanni: la Moët & Chandon Pharrell Williams Limited Edition Collection.

Ispirati da valori come il senso di unione, l’ottimismo e i legami umani, Moët & Chandon e Pharrell Williams hanno voluto, insieme, reimmaginare l’esperienza del compleanno attraverso gli occhi di coloro che lo festeggiano. L’idea di felicità condivisa che accomuna la Maison e Pharrell diventa il cuore pulsante della collaborazione, nata per creare momenti che siano allo stesso tempo universali e profondamente personali, dove ogni dettaglio è pensato per rendere omaggio a coloro che si riuniscono a festeggiare.

Ogni giorno, 22 milioni di persone nel mondo ricordano il proprio compleanno, un rituale carico di gioia e gratitudine per coloro che rendono questa ricorrenza indimenticabile. Anche se non tutti amano celebrare il giorno in cui sono nati, nessuno rinuncerebbe mai a celebrare le persone che ha più a cuore. Non conta il regalo, ma chi lo fa. Non conta la festa, ma chi sceglie di essere presente. E non conta la bottiglia, ma con chi la si stappa.

“Il bello del compleanno sono le persone che vogliono festeggiarlo con noi”, commenta Pharrell. “Quando ho avuto l’età per brindare per la prima volta con lo Champagne, Moët & Chandon è stato il mio punto di riferimento. Si può dire che è una tradizione, un rituale.”

Moët & Chandon è da generazioni lo Champagne preferito per i brindisi di compleanno, protagonista dei festeggiamenti per il giorno speciale di aristocratici e icone culturali della musica, dello sport e del cinema. Con la Maison, il leggendario attore Paul Newman ha celebrato il suo 40° compleanno nel 1965, l’attrice Scarlett Johansson ha levato i calici per i suoi 30 anni nel 2014 con il fratello gemello Hunter e Roger Federer festeggia regolarmente a casa con la famiglia e gli amici. E le occasioni non finiscono qui…

Per creare un design unico e inconfondibile per il compleanno di tutti, Moët & Chandon e Pharrell Williams hanno scavato negli archivi della Maison e scoperto che quella che oggi è l’iconica cravatta sulla bottiglia nel 1892 era un fiocco. Simbolo di unione, generosità, gioia e sorpresa, il fiocco è proprio uno degli elementi chiave di questa collezione in edizione limitata, che spazia da un eccezionale Jewel Masterpiece alla Bow Capsule e alle bottiglie Limited Edition:

La Limited Edition:

Brut Impérial (oro, blu e rosso) e Nectar Impérial Rosé (bianco) – 750 ml

Il coffret e il collo dello Champagne più emblematico di Moët & Chandon, il Brut Impérial, si vestono d’oro, blu notte e rosso intenso, e anche di bianco per il Nectar Impérial Rosé. Pharrell firma le sue creazioni con scritte bianche formate da puntini simili a perle, sia sul coffret che direttamente sul vetro. Il sigillo reale rosso, inoltre, diventa un monogramma perlato con le iniziali del cantante, PW, intrecciate e rotonde.

La Bow Creation:

Grand Vintage Collection 2003 (nero), Brut Impérial (blu notte) e Nectar Impérial Rosé (bianco) – Magnum 1,5l

La Bow Capsule presenta un fiocco in tessuto oversize impreziosito da perline e realizzato dalle ricamatrici parigine dell’Atelier Baqué Molinié. Si può staccare per essere indossato come spilla. Per la Magnum Grand Vintage Collection 2003, di colore nero, lo Chef de Cave Benoît Gouez ha scelto un’annata speciale che ricorda il 30° compleanno di Pharrell.

Il Jewel Masterpiece:

Brut Impérial – Jeroboam 3l

Il Jewel Masterpiece rende omaggio al fascino chic e audace dello stile francese. Ne esistono solo 30 pezzi numerati, meticolosamente realizzati a mano in Francia. La superficie della bottiglia è rivestita da una cromatura a specchio, ottenuta con uno speciale processo industriale. Sopra questo strato, l’artista Astrid de Chaillé ha aggiunto una scritta a mano con 89 perle dipinte in rilievo, che creano un sofisticato effetto tridimensionale. A completare l’opera, il collo è avvolto da un fiocco-gioiello che ha richiesto 300 ore di lavoro manuale e 7.310 perline, realizzato dalla bottega di ricamo parigina Atelier Baqué Molinié. Questo accessorio può essere staccato e indossato anche come spilla.

Il Jewel Masterpiece si presenta in un cofanetto di legno, dipinto di blu notte e decorato con la firma “PHARRELL”, sempre realizzata dalla mano di Astrid de Chaillé, che ha applicato alla goffratura una finitura perlata.

I 30 Jewel Masterpiece numerati sono disponibili attraverso il servizio di vendite private Moët Hennessy, nella boutique di Epernay e in alcuni bar Moët & Chandon. I clienti possono inoltre acquistare la collezione in edizione limitata nei negozi pop-up di Londra, Madrid, Dubai, Città del Messico, Corea e Giappone.

Dall’11 marzo al 7 aprile 2025, Rinascente Milano Piazza Duomo diventerà il palcoscenico privilegiato di questa straordinaria collaborazione, con una presenza che si estenderà su più livelli del department store.