ALCOTT la riapertura dello store milanese di via Torino

ALCOTT ha celebrato il ritorno del suo storico flagship store di Via Torino 47 a Milano con un evento esclusivo: “This is Denim for you!”, una serata dedicata al denim sostenibile, simbolo dell’evoluzione stilistica e valoriale del brand.

La riapertura del punto vendita milanese si inserisce in un più ampio progetto di espansione internazionale, che vedrà l’inaugurazione del nuovo store in Piazza Castello a Torino, e che proseguirà con l’apertura di nuove sedi a Sorrento e in Marocco, dove sono previsti cinque nuovi store.

Lo store di Milano si presenta oggi completamente rinnovato, con uno spazio moderno e interattivo pensato per offrire una shopping experience innovativa: dall’integrazione dell’intelligenza artificiale nel customer care alle casse automatiche, fino a un layout immersivo che guida il cliente attraverso un percorso tra stile, tecnologia e sostenibilità.

Con “This is Denim for you!”, ALCOTT mette al centro della scena il denim sostenibile, espressione autentica della filosofia del brand: un equilibrio tra tradizione e innovazione, tra la cura per i dettagli e la ricerca continua di materiali e processi responsabili. Un’occasione per rafforzare il legame con la community e riaffermare l’identità di un marchio che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici.