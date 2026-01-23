Il design sostenibile di Alisea nasce dagli scarti di grafite

Il 2025 si chiude con numeri più che positivi per Alisea, l’azienda B Corp fondata nel 1994 da Susanna Martucci che è ormai un punto di riferimento per le grandi aziende italiane nel recupero di scarti per realizzare oggetti di design.

Un successo ottenuto impiegando materiali che nel 90% dei casi sono frutto di recupero, riciclo o sono certificati FSC. In 12 mesi sette tonnellate di polvere di grafite, derivante da scarti delle lavorazioni industriali, sono state trasformate in prodotti di design.

È questo lo spirito e la strategia di Alisea, azienda vicentina tra le prime italiane a ispirarsi ai principi dell’economia circolare, ideando e realizzando oggetti di design personalizzati recuperando e riciclando sfridi e scarti altrimenti destinati alla discarica.

“Abbiamo visto e trovato una risorsa lì dove la maggioranza delle aziende vedeva solo rifiuti e residui: da qui lo stimolo a progettare il futuro partendo da quello di cui tutti cercavano di sbarazzarsi, non di rado nemmeno osservando le regole”, dichiara la founder Martucci. Nel tempo sono nate partnership con grandi aziende italiane e straniere (Leonardo, Listone Giordano, Chiesi, Tag Heuer, Lanerossi solo alcuni esempi), i cui scarti sono stati il punto di partenza per sviluppare prodotti all’avanguardia dal punto di vista del design e/o della tecnologia.

A segnare l’azione dell’azienda sono alcuni imperativi: appoggiarsi a una filiera produttiva etica e totalmente made in Italy, implementando al contempo significativi investimenti in ricerca e sviluppo. Nel 2025 oltre il 56% dei fornitori scelti si trovavano a meno di 80 km dalla sede di Alisea, cosa che ha permesso di ridurre le emissioni di CO2 ma anche i costi di trasporto, valorizzando il territorio; il 36% di loro, inoltre, sono cooperative, società benefit e aziende con certificazioni ambientali.

Il processo di recupero dei materiali di scarto attraverso creatività, artigianalità e innovazione ha visto come protagonista, nel 2025 come negli anni passati, la grafite: salvata dallo smaltimento, viene recuperata e, attraverso specifiche lavorazioni, migliorata e trasformata in “g upgraded recycled graphite” (materiale brevettato). Impiegata in specifici compound tecnici, questa grafite potenziata viene impiegata nella produzione degli oggetti di design che Alisea disegna.

Il più famoso è “Perpetua”, la matita di design dalla durata pressoché infinita: oggi rein molte versioni e disegnata da Marta Giardini, è in vendita anche al MET e al Guggenheim di New York, al Tate Modern Museum di Londra, agli Uffizi di Firenze. Arrivata in finale mondiale al Best of the Year Awards a New York, ha raggiunto i 3 milioni di pezzi venduti nel mondo.

L’ultima novità del brand Perpetua è “dionisio”, il diffusore acustico per smartphone, che non ha bisogno di elettricità: lanciato sul mercato italiano da ottobre 2025, ha già esaurito la prima produzione. Realizzato in zantech – un innovativo compound tecnico a base di g upgraded recycled graphite – ha un esclusivo sistema acustico interno, basato su un sistema misto tra tromba retroattiva e bass reflex, che smorza le vibrazioni indesiderate e amplifica le basse frequenze per un suono uniforme e fedele, senza distorsioni.