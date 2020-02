Elie Saab Sposa 2020 abiti e accessori: scopri i rivenditori in Italia

Trovare un vestito da sposa che calzi a pennello e risponda ai nostri gusti e alle nostre esigenze, è quasi impossibile. Eppure c’è un brand che spesso si avvicina a quel concetto astratto di perfezione e il suo nome è Elie Saab.

Esistono tantissimi brand specializzati in abiti da sposa e accessori ma pochi sono famosi come Elie Saab. Insieme a Galia Lahav e Pronovias, Elie Saab è uno dei brand più amati dalle spose di tutto il mondo, sia per lo stile che per la cura di dettagli e materiali. Questi brand essendo stranieri, tuttavia, non hanno degli store fisici ufficiali qui in Italia e molto spesso si affidano ad atelier specifici per la vendita dei loro modelli.

Ovviamente questo meccanismo rende la scelta del vestito un po’ più complicata. Alcune spose, infatti, si innamorano di meravigliosi modelli online che non riescono poi a rintracciare su suolo italiano. La cosa migliore da fare, quindi, è trovare l’atelier più vicino che ha il brand Elie Saab in catalogo, prendere un appuntamento e vedere da vicino quali modelli sono disponibili.

Ma cosa c’è di tanto speciale negli abiti da sposa Elie Saab? Perché tutte le donne sembrano impazzire per questo vestiti? Scopriamo qualcosa in più relativo a questo brand e vediamo insieme quali sono i punti vendita più forniti in Italia.

Il marchio Elie Saab

Il marchio Elie Saab è nato nel 1982 e prende il nome del suo stilista e CEO, il libanese Elie Saab. Conosciuto semplicemente come ES, lo stilista lanciò il suo marchio quando aveva meno di vent’anni, a Beirut in Libano. All’inizio il suo atelier era specializzato unicamente in haute couture ma successivamente il brand ha ampliato il suo raggio d’azione.

Oggi Elie Saab produce abiti e accessori di alta moda, profumi, occhiali da sole, vestiti ready to wear e ovviamente stupendi abiti da sposa. Le collezione Elie Saab Bridal sono le più amate dalle spose che fanno la fila negli atelier del marchio sparsi per il mondo.

Ci sono atelier ES a New York, Londra, Melbourne, Mosca, Dubai, Kiev, Atene, Amsterdam e infine quello più famoso si trova a Parigi al 47 rue Pierre Charron. Anche in Italia ci sono alcuni atelier che hanno in catalogo modelli Elie Saab e si trovano a Napoli, Milano, Piacenza, Ostuni e Ragusa.

Elie Saab sposa 2020

I modelli Elie Saab sono creati per le spose glam e raffinate, che vogliono osare senza strafare, che vogliono essere al centro dell’attenzione nel loro giorno speciale. Le collezioni sposa sono sempre molto femminili e i vestiti assai lavorati; abbiamo pizzi e merletti, organza, chiffon, pietre e cristalli, perle e molto altro ancora. Se amate gli abiti semplici e poco lavorati, di sicuro i suoi modelli non fanno al caso vostro. Se, al contrario, desiderate un abito che lasci tutti senza fiato, con ES andate a colpo sicuro!

Ogni anno lo stilista propone modelli di abiti da sposa sempre diversi e che traggono ispirazione da epoche o tradizioni lontane, da correnti artistiche o da luoghi esotici. La cura maniacale dei dettagli di ES rende ogni abito una piccola opera d’arte che ogni sposa non vede l’ora di indossare. Le linee degli abiti Elie Saab si fondono perfettamente con le linee del corpo femminile, avvolgendolo come un guanto.

La collezione 2019 – sia primaverile che autunnale – comprendeva abiti di diversa natura. Come sempre c’erano i meravigliosi modelli a sirena, attillati, pieni di pizzi con fiori a rilievo, scollature vertiginose sulla schiena, trasparenze strategiche e strascichi incredibili. Per le spose meno provocanti nella collezione c’erano modelli ispirati agli abiti bianchi e angelici del ballo delle debuttanti di Vienna. Si tratta di vestiti senza maniche, con scollature modeste, segnati in vita da nastri o fasce e con stupende gonne a ruota.

Il focus principale degli abiti da sposa del 2019 è stato sulle maniche. Dopo anni passati ad ammirare vestiti con scollature quasi tutte uguali, Elie Saab – insieme a tanti altri stilisti – riporta l’attenzione sulle maniche. Vaporose, ad aletta, incrociate, trasparenti, a campana, lunghe e decorate, le maniche degli abiti di ES tornano a essere non solo una parte funzionale del vestito ma un vero e proprio elemento decorativo.

La collezione 2019 è stata un successo su tutta la linea e, in attesa della collezione 2020, potete ammirare i meravigliosi modelli Elie Saab dello scorso anno sul sito ufficiale del brand.

Elie Saab rivenditori Italia

Come vi abbiamo già accennato qualche paragrafo più su, in Italia non esistono atelier ufficiale del marchio Elie Saab. Tuttavia, trovare alcuni dei modelli sposa del brand è possibile rivolgendosi ai rivenditori autorizzati italiani. Gli atelier che hanno i modelli Elie Saab sposa in catalogo qui in Italia sono pochi e sono concentrati tra il nord e il sud d’Italia. Qui di seguito troverete tutti i rivenditori italiani del brand e i contatti per poter prenotare il vostro appuntamento.

Napoli – Celebrity Sposa – Via Luca Giordano, 22 cap. 80127 Napoli – tel +39 081 012 5672

– Celebrity Sposa – Via Luca Giordano, 22 cap. 80127 Napoli – tel +39 081 012 5672 Milano – Rebecca La Sposa – Largo Augusto, 3 cap. 20122 Milano – tel + 39 02 76012431

– Rebecca La Sposa – Largo Augusto, 3 cap. 20122 Milano – tel + 39 02 76012431 Piacenza – Rebecca La Sposa – Piazza del Borgo, 30 cap. 29100 Piacenza – tel +39 0523 332489

– Rebecca La Sposa – Piazza del Borgo, 30 cap. 29100 Piacenza – tel +39 0523 332489 Ragusa – Dimmi Di Si – Via G. di Vittorio, 32 – Ragusa 97100 (RG) – tel +39 0932 220129

– Dimmi Di Si – Via G. di Vittorio, 32 – Ragusa 97100 (RG) – tel +39 0932 220129 Ostuni – Errico Maria – Via G. di Vittorio n°9 – Piazza della Libertà n°40 cap. 72017 Ostuni – tel +39 08 31 30 14 62

Fonte: ES official website, ES Bridal Instagram