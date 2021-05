Tonin Casa, progetti e oggetti alle porte del Salone del Mobile

Pubblicità

Confermata a settembre la nuova edizione del Salone del Mobile a Milano, Tonin Casa si prepara con rinnovata energia progettuale a presentare le sue creature più iconiche, frutto di un pensiero forte e deciso eppure morbido, dedicato con sicurezza alla dolcezza del living.

Esempio principe la Madia Plume, punta di diamante della nuova collezione, un’idea che sposa l’esperienza dei ceramisti di Botteganove e la meraviglia della collezione Plumage di Cristina Celestino al design più raffinato: una madia in cui le formelle vengono posate a mano a una a una, cura artigianale che permette al cliente la scelta della colorazione e l’emozione di un oggetto che non sarà uguale a nessun altro. La concezione di un design che sappia venire incontro alle esigenze del cliente e che sappia avvolgerlo come un abbraccio: ecco Mama. L’abbraccio, il calore, l’archetipo materno che protegge e al tempo stesso esprime la sua forza creatrice è evidente nella linea Mama, collezione di imbottiti inaugurata nel 2019 con divani e poltroncine e implementata nel 2020 con letti e puff: il confort racchiuso in un guscio di legno pregiato, un disegno che sposa la ricerca e la preziosità dei materiali alla dolcezza di curve avvolgenti, per sentirsi al sicuro.

Mivida è il long seller Tonin Casa, una creazione nata per promuovere il rinnovamento del brand con un linguaggio che fosse più in sintonia con i tempi in un mix tra estetica del futuro e recupero di materiali nobili, caratteri che sappiano citare con sottile ironia la tradizione. Una sedia e una poltroncina dai braccioli che si concedono un vezzo, un cordino a contrasto che richiama il passato e un’arricciatura nel rivestimento che rende, nuovamente, l’insieme vivo e vibrante, sintesi di design e couture. E poi gli iconici tavoli Butterfly e il più recente Still, oggetti- progetti che nascono dall’uso sapiente del legno pregiato termocurvato, tecnica applicata a diverse finiture dal noce Canaletto al rovere scuro fino al nuovissimo frassino nero.

Tonin Casa è ora presente con gli store di Milano e Roma e Firenze: per chi non avesse la pazienza di aspettare che il salone del Mobile di Milano apra i battenti a settembre, la porta è aperta, la casa è accogliente, la delicata armonia tra bellezza e funzionalità si respira nell’aria.

