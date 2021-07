Isole Cicladi: ecco cosa sapere per organizzare il viaggio

Pubblicità

Le isole Cicladi fanno parte della Grecia e sono una delle parti più turistiche amate soprattutto dai giovani in cerca di divertimento e movida. Non mancano però anche angoli di relax e spiagge meno battute. Insomma qui si può trovare proprio tutto: dalle notti brave a Mykonos e Ios, alle rovine di Delo e i castelli di Naxos fino alle piccole e remote come Anafi, il tutto ovviamente circondati da un blu cristallino e angoli di paradiso!

Isole Cicladi Grecia

Le Cicladi sono la vera perla della Grecia. Avete presente le casette quadrate bianche col cancellino o le persiane blu accese, le chiede bianche con la piccola cupola e la croce azzurra? Eccole, qui nelle Cicladi troverete tutto questo. Ad accompagnarle ovviamente paesaggi da cartolina, ottimo cibo e tanto diventi mento. Qui di seguito vi lasciamo alcune informazioni utili per chi volesse dirigersi alla volta delle Cicladi.

Dove sono . Le Cicladi si trovano nel Mar Egeo, tra la Grecia continentale e Creta. In tutto sono circa 24 isole più alcune minori.

. Le Cicladi si trovano nel Mar Egeo, tra la Grecia continentale e Creta. In tutto sono circa 24 isole più alcune minori. Mappa . Una buona mappa delle isole Cicladi della Grecia è sempre utile per potersi orientare meglio. In questo modo ci si può fare un’idea della posizione delle isole, delle possibili combinazioni per viaggi con più mete e della relativa vicinanza le une tra le altre. Ecco quindi qui la cartina delle Isole Cicladi!

. Una buona della Grecia è sempre utile per potersi orientare meglio. In questo modo ci si può fare un’idea della posizione delle isole, delle possibili combinazioni per viaggi con più mete e della relativa vicinanza le une tra le altre. Ecco quindi qui la cartina delle Isole Cicladi! Nomi . Qui di seguito trovate l’elenco dei nomi delle isola Cicladi della Grecia: Amorgo Anafi Andro Antiparo Ceoo Zea Citnoo Termia Delo Giura Ios Kimolos Makronisos Mykonos Milo Nasso Paro Policandro Polyaigos Rineia Santorini(Thira) Serfanto Sicandro Sifanto Siroo Sira Tino

. Qui di seguito trovate l’elenco dei nomi delle isola Cicladi della Grecia:

Vi sono poi una piccola parte di isole minori, note come le Piccole Cicladi e sono:

Denusa

Iraclia

Keros

Koufonissia

Schoinoussa

Isole Cicladi le più belle

Mykonos . Non si può certo non cominciare una lista della isole Cicladi più belle senza citare la più famosa Mykonos. Qui perdetevi ad ammirare il porto, i tanti mulini a vento con la piccola Venezia o la prospettiva dall’alto delle piccole e caratteristiche case bianche della Grecia. Una volta calata la sera poi ecco arrivare la parte più bella dell’isola: le strade si riempiono e la movida passa dalle discoteche a picco sul mare fino ai vicoli del centro storico. Mykonos è anche una delle sole greche più note per essere aperta e gay-friendly, o almeno è stata tra le prime ad esserlo;

. Non si può certo non cominciare una lista della senza citare la più famosa Mykonos. Qui perdetevi ad ammirare il porto, i tanti mulini a vento con la piccola Venezia o la prospettiva dall’alto delle piccole e caratteristiche case bianche della Grecia. Una volta calata la sera poi ecco arrivare la parte più bella dell’isola: le strade si riempiono e la movida passa dalle discoteche a picco sul mare fino ai vicoli del centro storico. Mykonos è anche una delle sole greche più note per essere aperta e gay-friendly, o almeno è stata tra le prime ad esserlo; Santorini . Se Mykons è amata per la bella vita, Santorini è la meta perfetta per chi non si perde nemmeno un tramonto. Basta aprire Instagram per vedere che la cosa più bella di Santorini sono i suoi colori mozzafiato quando comincia a calate la sera. Non solo cielo ovviamente ma anche mare bellissimo e tantissimo altro. Se dovessimo consigliarvi un punto sicuramente imperdibile di quest’isola tutta Sali e scendi è senza dubbio Oia. Da lassù, i panorami sull’arcipelago della Cicladi, sul mare azzurro e sul cielo infuocato vi conquisterà;

. Se Mykons è amata per la bella vita, Santorini è la meta perfetta per chi non si perde nemmeno un tramonto. Basta aprire Instagram per vedere che la cosa più bella di Santorini sono i suoi colori mozzafiato quando comincia a calate la sera. Non solo cielo ovviamente ma anche mare bellissimo e tantissimo altro. Se dovessimo consigliarvi un punto sicuramente imperdibile di quest’isola tutta Sali e scendi è senza dubbio Oia. Da lassù, i panorami sull’arcipelago della Cicladi, sul mare azzurro e sul cielo infuocato vi conquisterà; Naxos . L’isola delle Cicladi più grande e più verde di tutte con spiaggia fine, villaggi da cartolina e la cittadella in stile veneziano. Anche qui a far da padrona è una leggenda di antichi miti greci. Pare che qui venne abbandonata Arianna d Teseo non appena usciti dal labirinto. La giovane però conobbe presto Dioniso, dio del vino, e tra i due nacque subito un’intesa. Ancora oggi infatti il vino di Naxos è famoso, soprattutto come rimedio contro i cuori infranti!

. L’isola delle Cicladi più grande e più verde di tutte con spiaggia fine, villaggi da cartolina e la cittadella in stile veneziano. Anche qui a far da padrona è una leggenda di antichi miti greci. Pare che qui venne abbandonata Arianna d Teseo non appena usciti dal labirinto. La giovane però conobbe presto Dioniso, dio del vino, e tra i due nacque subito un’intesa. Ancora oggi infatti il vino di Naxos è famoso, soprattutto come rimedio contro i cuori infranti! Tinos . Tra le isole più tranquille Tinos è in realtà nota soprattutto per la chiesa di Panagia Evangelista, luogo di pellegrinaggio dei greci ortodossi. Una delle particolarità dell’isola è il marmo. Qui infatti vi sono circa una quarantina di piccoli villaggi che lo usano come ornamento. Non a caso nella storia di Tinos vi sono diversi rimandi alla sua tradizione artistica. Infine, ma non certo per importanza, l’isola è uno di quei luoghi dove potrete mangiare la migliore cucina greca di sempre;

. Tra le isole più tranquille Tinos è in realtà nota soprattutto per la chiesa di Panagia Evangelista, luogo di pellegrinaggio dei greci ortodossi. Una delle particolarità dell’isola è il marmo. Qui infatti vi sono circa una quarantina di piccoli villaggi che lo usano come ornamento. Non a caso nella storia di Tinos vi sono diversi rimandi alla sua tradizione artistica. Infine, ma non certo per importanza, l’isola è uno di quei luoghi dove potrete mangiare la migliore cucina greca di sempre; Dilos. In questa piccola isola si viene soprattutto perché attratti o appassionati di storia locale. Partendo dal mito pare che qui nacquero i gemelli Artemide e Apollo ma la cosa più interessante è senza dubbio l’Antica Delo. Inserita anche tra i patrimoni dell’umanità Unesco, il sito archeologico è uno dei più importanti della Grecia, sebbene oggi non sia che un “cumulo di resti”. Un piccola particolarità: qui è proibito pernottare e fare il bagno, l’unico modo per visitare l’isola è di prendere un traghetto e di girarla in giornata, anche se solitamente sono solo poche ore tra un traghetto e l’altro.

Isole Cicladi mare

Le Isole Cicladi, come ogni luogo di mare che si rispetti, offrono spiagge adatte a tutti i tipi di viaggiatori e turisti: dalle coppie al gruppo di amici fino, ovviamente alle famiglie con bambini piccoli.

Ecco qui di seguito una breve lista delle spiagge più belle dell’isola.