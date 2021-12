Acca Kappa Private Collection Brera 5, Il lusso di vivere meglio

- pubblicità -

Torna l’autunno e si riaccende la voglia di concedersi piccoli lussi casalinghi che rendano le giornate più morbide e rilassanti. E’ il momento di scoprire la nuova Brera 5 Private Collection di Acca Kappa, una preziosa selezione di oggetti unici e esclusivi per chi ama il confort e una bellezza senza tempo. La collezione è intitolata alla boutique di Brera, uno spazio nel quartiere più artistico di Milano che, tra gallerie e negozi d’antiquariato, botteghe di lusso e sartorie d’eccellenza, racchiude un’eleganza discreta e raffinata, figlia delle migliori tradizioni Made in Italy. Tre proposte Acca Kappa che accarezzano tutti i sensi: per avvolgersi in un delicato abbraccio anti-stress, il lussuoso accappatoio unisex in cotone egiziano, con pregiate rifiniture cucite a mano.

La qualità dei materiali utilizzati regala una sensazione di morbidezza sulla pelle, un piacevole momento di relax. Per camminare sulle nuvole con passi leggeri e caldi, le pantofole Acca Kappa in lana di feltro riciclata, nei colori panna, antracite e grigio, morbide creazioni che si ispirano al fascino della più classica tradizione calzaturiera. La maestria con cui le pantofole sono prodotte assicura confort e calore, il piacere di abitare la casa senza rinunciare allo stile. E per diffondere nell’aria gli aromi e le essenze dei giardini italiani più belli, una raffinata clessidra-diffusore realizzata con il vetro più puro. La clessidra Acca Kappa, dal design elegante ed etereo, è realizzata a mano tramite soffiatura a tornio e a lume, un oggetto che sposa il piacere della vista all’olfatto per respirare bellezza ogni giorno.

