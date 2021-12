Antolini al Resort Monchalet di Ortisei: benessere e armonia secondo natura

- pubblicità -

Patagonia e Sequoia Brown sono le pietre naturali Antolini protagoniste del raffinato progetto di interior design del resort Montchalet a 5 stelle, situato a Ortisei, al cospetto delle maestose Dolomiti in un contesto naturalistico senza uguali al mondo. Immerso nello splendido paesaggio alpino altoatesino, il resort Montchalet coniuga esclusività, eleganza e comfort. Come una raffinata residenza di montagna, Montchalet mette a disposizione degli ospiti lussuose suites dall’atmosfera intima all’insegna dei più alti standard qualitativi di ospitalità, ristorazione e benessere.

“Montchalet – afferma Marco Pezzutto, titolare dell’hotel – è nato nel 2017 dalla passione che insieme alla mia famiglia condivido per l’ospitalità. Da subito abbiamo deciso di soddisfare le richieste di un pubblico esigente e selezionato che in Val Gardena non trovava una struttura in grado di identificarsi con la magnificenza del paesaggio di Ortisei e con le eccellenti opportunità offerte dal territorio”.



Montchalet si propone di far vivere ai propri ospiti esperienze raffinate e coinvolgenti, in grado di rendere indimenticabile ogni momento del loro soggiorno in ambienti che infondono armonia e generano benessere.



“L’interior design è un aspetto fondamentale della proposta di Montchalet – prosegue il titolare. Il progetto è stato declinato attraverso un unico filo conduttore, in equilibrio fra tradizione e contemporaneità. Materiali, colori, arredi e finiture sono stati selezionati con estrema attenzione, per evocare la tensione all’eccellenza che ci ha guidato fin dall’inizio. Anche la scelta di valorizzare alcune aree del resort con pietre naturali uniche ed esclusive segue proprio questa direzione. Per scoprire il meraviglioso mondo dei materiali lapidei, abbiamo deciso nello specifico di affidarci alla competenza e all’esperienza dell’azienda Antolini, leader nel settore a livello mondiale, il cui management ci ha guidato nell’emozionante ricerca delle soluzioni più adatte a trasmettere le sensazioni che desideravamo far provare ai nostri ospiti.”

Gli ambienti votati al benessere attraverso l’acqua, come la piscina della wellness spa e i bagni interni alle suites, sono caratterizzati dalla presenza di rivestimenti in pietra naturale dalla bellezza sorprendente, capace di accendere i sensi della vista e del tatto e di connettere ogni ospite con la proprio centro interiore e la natura circostante.



“Nell’area wellness, il rivestimento Antolini in Patagonia trasforma la parete della piscina in una fantastica scenografia naturale. Candide campiture appena ombreggiate si stagliano su uno sfondo a tratti traslucido, velato da volubili sfumature nei toni delle terre, alternate a complesse ramificazioni nere e dorate.”

La preziosa trama materica della materia, resa ancora più scenografica dalla retro illuminazione si riflette sia sulla superficie dell’acqua, dando origine a un cangiante gioco di riflessi, sia sull’ampia vetrata che separa la piscina dal patio dell’hotel, proiettando all’esterno il sogno di questo spazio vocato al benessere del corpo e dello spirito.

Il Sequoia Brown è la pietra Antolini protagonista dei bagni all’interno delle suites. Una scelta sapiente, in linea con il linguaggio architettonico del resort che reinterpreta in chiave contemporanea lo stile delle costruzioni alpine. L’immagine discreta e accogliente degli spazi privati, caratterizzati dall’uso prevalente del legno, acquisisce valore e matericità dalla presenza di una pietra dall’eleganza vibrante, segnata da morbide venature che richiamano l’idea di essenze antiche.

“In questo caso, la pavimentazione vede protagonista il Sequoia Brown Antolini in una versione molto particolare – spiega Marco Pezzutto: il marmo infatti presenta le geometrie tipiche di un parquet, offrendo l’idea di splendidi listoni disposti in orizzontale o diagonale. Pur garantendo quindi una straordinaria robustezza, il pavimento restituisce la percezione di “calore” in genere associata al legno, nonché un dinamismo sapientemente amplificato anche dalle vetrate della doccia che riflettono i meravigliosi disegni della pietra naturale. A parete invece, il marmo si eleva ora fino all’altezza dello specchio ora ancora più in alto, riproponendo ancora una volta il gioco di riflessi e sovrapposizioni che accompagna l’ospite in tutte le sue esperienze a contatto con l’acqua.”

Patagonia e Sequoia Brown Antolini

Le pietre naturali utilizzate negli spazi interni di Montchalet sono Patagonia e Sequoia Brown di Antolini, entrambe appartenenti alla Exclusive Collection. A Montchalet, Patagonia di Antolini è stato utilizzato per l’area wellness.

A Montchalet, Sequoia Brown di Antolini è stato utilizzato per i rivestimenti delle pareti dei bagni all’interno delle suites. Sempre nelle suites, ma solo per quanto concerne la pavimentazione, è stato scelto il Sequoia Brown della Woodstone Collection che presenta la solidità del marmo in una singolare ed evocativa disposizione a listoni.