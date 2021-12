Miranda Kerr: 10 cose non sai su di lei

- pubblicità -

Miranda Kerr è una top model di successo internazionale. Dal suo debutto da giovanissima sulle passerelle e come protagonista di molteplici campagne pubblicitarie di importantissimi brand, sino ad oggi, ne è passata di acqua sotto i ponti. Nonostante tutte le sue attività nel mondo della moda, Miranda Kerr rimane una persona umile, acqua e sapone, attiva nel campo delle campagne di sensibilizzazione. Moglie e madre protettiva dei suoi due figli, Miranda Kerr è molto di più di quello che si conosce. Ecco, allora, dieci cose che non sapevate su di lei.

Miranda Kerr: Chi è

1. Miranda Kerr è australiana. Miranda Kerr è nata a Sidney, in Australia, il 20 aprile del 1983. È cresciuta nella piccola città di Gunnedah con i genitori John e Therese Kerr e il fratello più piccolo Matthew, nato nel 1985. Miranda, di origini inglese, scozzesi, francesi ed irlandesi, ha trascorso molto tempo della sua infanzia presso la fattoria della nonna, dove ha imparato a cavalcare e ad andare in moto. I suoi genitori si sono poi spostati a Brisbane quando lei e suo fratello erano adolescenti.

2. Miranda Kerr: il nutrizionismo. Miranda Kerr, in origine, aspirava a diventare una nutrizionista e ha studiato nutrizione e psicologia, laureandosi nel 2000 all’All Hallows’ School.

Miranda Kerr: modella

3. Miranda Kerr ha debuttato nella moda a 13 anni. La vita di Miranda Kerr è stata stravolta nel 1997, anno di debutto nel mondo della moda, dopo la vittoria di un concorso nazionale promosso dalla rivista Dolly Magazine insieme alla Impulse Model Competition. Le foto scattate per la rivista hanno suscitato diverso scalpore perché i media ritenevano Miranda troppo giovane, tanto che furono mosse alla rivista anche accuse di favoreggiamento della pedofilia. Dopo un accordo con l’agenzia Chic Management di Sidney, la Kerr ha cominciato a percorrere la strada per il successo.

4. Miranda Kerr ha iniziato a diventare famosa nel 2004. All’inizio del 2004 Miranda Kerr si è unita all’agenzia Next Model management e ha cominciato ad apparire in diverse campagne e sfilate per grandi marchi come Levi’s, John Richmond e Roberto Cavalli, così come poi ha fatto parte delle pagine di Elle e Harper’s Bazaar. Ma è nel 2006 che firma un lucroso contratto con Maybelline New York e nello stesso periodo fa parte anche di campagne che coinvolgono diverse riviste internazionali.

Miranda Kerr: Victoria’s Secret

5. Miranda Kerr è stata la prima australiana a diventare un angelo di Victoria’s Secret. Nel 2007 comincia a lavorare per la casa degli angeli, sfilando insieme a Alessandra Ambrosio, Adriana Lima e Heidi Klum. Da quando Miranda ha iniziato a fare la modella, ha sempre partecipato a numerose campagne pubblicitarie, come quelle per Mango, Qantas, Swarovski, Reebok, H&M, oltre che aver partecipato a due Calendari Pirelli (nel 2010 e nel 2014).

Miranda Kerr e Orlando Bloom

6. Miranda Kerr è stata sposata con Orlando Bloom. La Kerr ha iniziato a frequentare Orlando Bloom nel 2007, per poi sposarsi, con una cerimonia privata, nel luglio del 2010, quando lei era incinta di quattro mesi. Nel gennaio del 2011 la Kerr è diventata mamma dando alla luce il suo primo figlio, Flynn Christopher Blanchard Copeland Bloom. Il secondo nome, Christopher, gli è stato dato in onore di un suo vecchio fidanzato, Christopher Middlebrook, che rimase ucciso in un incidente automobilistico nel 1998, quando aveva quindici anni. Tuttavia, nell’ottobre del 2013 la Kerr e Bloom confermano di essersi separati.

7. Miranda Kerr si è risposata. Nel maggio del 2017, Miranda Kerr si è risposata con Evan Spiegel (del quale è 7 anni più grande), in una cerimonia intima nel sud della California, matrimonio seguito a 10 mesi di fidanzamento. La cerimonia è stata privata e solo per famiglia e amici, circa 40 invitati. La modella e l’amministratore delegato di Snapchat si erano incontrati alla cena di Louis Vuitton nel 2014, iniziando a frequentarsi assiduamente da giugno 2015. Da Spiegel ha avuto il suo secondo figlio, Hart Spiegel, nato il 7 maggio 2018.

Miranda Kerr: Instagram

8. Miranda Kerr su Instagram, mostrando il suo style. Miranda Kerr ha un profilo Instagram da 11,7 milioni di seguaci. Il suo account è pieno di foto che la ritraggono in momenti quotidiani, tra gli amici o con il marito, tra viaggi e lavoro su set fotografici. Tutte le foto mostrano la sua spensieratezza e bellezza acqua e sapone, che a volte viene filtrata grazie all’app dei Snapchat. Ci sono anche momenti abbastanza intimi, ma la sua vita privata non viene intaccata: essa non viene mai mostrata, così come non ci sono foto che la ritraggono con i suoi bambini.

Miranda Kerr hot

9. Miranda Kerr e le sue foto hot. Le foto hot non sono quelle che compaiono sui suoi profili social, ma sono quelle che derivano dai set fotografici della campagne pubblicitarie che ha svolto nel corso della sua carriera. Alcune foto hanno destato un certo scandalo, come la copertina di Rolling Stone del giugno 2009 che la ritraeva nuda e incatenata ad un albero, come segno di difesa per l’ambiente, o come la cover di Harper Bazaar Australia del gennaio 2016, dove lei aveva indosso solo delle scarpe tacco 12.

Miranda Kerr dieta

10. Miranda Kerr si tiene sempre in forma. Miranda Kerr si allena almeno 4 volte a settimana, facendo pilates e yoga, cercando di allenare più parti del corpo insieme. Ma il segreto per mantenersi in forma e per mangiare bene, è seguire una dieta equilibrata e Miranda Kerr lo sa bene. Mangiare bene a colazione è importante, tra pompelmi e avocado, qualche snack (salutare, ovviamente) per arrivare ai pasti senza avere un appetito eccessivo e tanta acqua. Tutto quello di cui si nutre è biologico. Bio, come i prodotti della sua linea cosmetica Kora Organics by Miranda Kerr.

Fonti: IMDb, hellomagazine, mirandakerr