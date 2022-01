Noctis presenta Leonte, il nuovo letto con sistema PopUp®

- pubblicità -

Noctis – affermata realtà con 30 anni di storia, passione e ricerca nel settore dei letti imbottiti 100% made in italy – presenta Leonte: il nuovo letto dal carattere deciso, contraddistinto dall’ampia testata che si curva fortemente ai lati, a ricordare suggestioni rétro e postmoderne. L’effetto emozionale è quello di un abbraccio caldo e protettivo, dove è bello abbandonarsi a una rigenerante tranquillità.

Segno distintivo del modello è la completa sfoderabilità della parte frontale della testata, rimovibile facilmente tramite la pratica cerniera posizionata su tutto il profilo e disponibile in ben 14 varianti di colore tra cui scegliere.

La trapunta della testata è disponibile in due versioni: con l’originale disegno giocato sulle moltiplicazioni della N del marchio Noctis oppure in tessuto liscio.

In abbinamento al letto Leonte, Noctis propone anche lo speciale e inedito kit coordinato tessile CopriLeonte, che – oltre alla realizzazione del consueto set composto da lenzuolo, sacco piumino e federe – prevede anche il frontale della testata. Speciale caratteristica che, oltre ad enfatizzarne la versatilità – poiché permette di rinnovare velocemente l’estetica del letto con una nota sempre nuova – consente di gestire il rivestimento testata insieme al coordinato tessile, garantendo periodicamente lavaggio e pulizia.

Il letto Leonte è dotato dell’esclusivo sistema PopUp®, costituito da comodini e cassettoni estraibili presenti su entrambi i lati del letto nelle versioni matrimoniali oppure su un unico lato per i singoli. Una soluzione innovativa pensata per riporre comodamente – senza sollevare la struttura come avviene nei sistemi contenitori – vestiti, accessori o biancheria, guadagnando spazio utile nell’armadio. La massima personalizzazione è garantita dai numerosi accessori optional da poter integrare all’interno della struttura: lampada estraibile e flessibile a led, piano porta oggetti, svuota tasche con carica batterie ad induzione e/o USB per smartphone, un comodo sistema organizer, maniglie in cuoio e coperchi di protezione da posizionare sui cassetti più ampi.

Il reparto tappezzeria Noctis ricerca costantemente nuovi tessuti, materiali e decori per garantire alle proposte future originalità estetica e massima funzionalità, orientandosi anche verso soluzioni di diversa provenienza dalla tappezzeria classica. Per quanto riguarda Leonte, per esempio, è possibile scegliere anche due abbinamenti speciali “Inspiration”. Tonalità delicate per la proposta “Inspiration 1”, la cui trapunta della testata è realizzata con il tessuto Coral in beige, proveniente da applicazioni per esterni con particolare gioco decorativo, abbinato alla cerniera rosa antico e al rivestimento della base in tessuto Fluf ceruleo. Contaminazioni fashion invece per la variante “Ispiration 2” caratterizzata dal vero denim 100% per la base del letto, abbinato alla trapunta in tessuto Fluf in colore grigio neutro, confezionata con rifinitura in codine di topo in denim. La cerniera gialla riprende l’idea moda della cerniera dei jeans.

www.noctis.it