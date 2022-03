Gribouillage / Scarabocchio. L’altro disegno nella Storia dell’Arte

- pubblicità -

L’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici ospita Gribouillage / Scarabocchio. Da Leonardo da Vinci a Cy Twombly. Una mostra concepita dalle curatrici Francesca Alberti (Villa Medici) e Diane Bodart(Columbia University) con la collaborazione di Philippe-Alain Michaud (Centre Pompidou).

Nata da un progetto di ricerca promosso dalle curatrici, la mostra è co-prodotta con i Beaux-Arts di Parigi. Si avvale poi del sostegno del Centre Pompidou di Parigie di una partnership con l’Istituto Centrale per la Grafica a Roma. Quello romano, dal 3 marzo al 22 maggio 2022, è infatti il primo appuntamento di due esposizioni inedite e complementari che proseguirà ai Beaux-Arts di Parigi dal 19 ottobre 2022 al 15 gennaio 2023.

Doppio appuntamento per una doppia mostra che indaga il ruolo del disegno/scarabocchio dal rinascimento ad oggi

Con circa 300 opere originali che vanno dal Rinascimento all’epoca contemporanea, questa duplice presentazione mette in luce uno degli aspetti più sconosciuti e meno controllati della pratica del disegno. Affrontando le molteplici sfaccettature dello scarabocchiare in ambito artistico, dagli schizzi imbrattati sul retro dei dipinti agli scarabocchi che diventano vera e propria opera, l’esposizione mostra come queste pratiche grafiche sperimentali, trasgressive, regressive e liberatorie, che sembrano non obbedire a nessuna regola, hanno da sempre scandito la storia della creazione artistica.

Le mostre esplorano questo lato nascosto del fare artistico e invitano i visitatori a spostare lo sguardo sul retro dei dipinti o sulle pareti della bottega, al margine dei disegni o sotto gli affreschi staccati. Proponendo accostamenti inediti tra le opere dei maestri della prima modernità, Leonardo da Vinci; Michelangelo; Pontormo; Tiziano; Bernini e quelle di noti artisti moderni e contemporanei, Picasso; Dubuffet; Henri Michaux; Helen Levitt; Cy Twombly; Basquiat; Luigi Pericle la mostra rimette in questione gli ordini cronologici e le categorie tradizionali e pone la pratica dello scarabocchiare al centro della pratica artistica.

Gribouillage / Scarabocchio. Da Leonardo da Vinci a Cy Twombly

Le due mostre concepite in modo complementare offrono ciascuna una selezione di opere e una lettura in chiave scenografica originale. L’esposizione romana presenta circa 150 opere. Tra queste alcuni prestiti prestiti eccezionali come lo straordinario palinsesto di disegni tracciati sul retro del Trittico della Madonna di Giovanni Bellini. O ancora i disegni di Benozzo Gozzoli, Fra Bartolomeo, Michelangelo, Pontormo, Tiziano, Taddeo Zuccari, ma anche le opere dei Carraci, di Simone Cantarini, Algardi,Bernini provenienti dalle più importanti collezioni italiane. Infine la testa grottesca di Leonardo da Vinci, data in prestito dai Beaux-Arts di Parigi; e il taccuino di Delacroix conservato all’Istituto nazionale di storia dell’arte di Parigi.

Il legame tra le due mostre di Roma e di Parigi è strutturato anche su un nucleo di opere comuni alle due sedi espositive. Porzioni di pareti staccate della bottega di Mino da Fiesole o dell’atelier di Giacometti; il Ritratto del Fanciullo con disegno di Giovanni Francesco Caroto; le fotografie di Brassaï e di Helen Levitt così come le varie opere emblematiche di Cy Twombly, di Asger Jorn, del gruppo Cobra, di Luigi Pericle e di altri maestri della modernità come Giacomo Balla.