Frasi in francese: le 50 più belle di sempre con traduzione

La Francia è uno dei paesi più belli d’Europa. Dalle distese dei campi di lavanda alle limpide acque della Costa Azzurra, dai mille castelli e borghi uno più bello dell’altro fino alla stupenda e romanticissima Tour Eiffel. Insomma non le manca proprio nulla. Ecco quindi tante frasi in francese, con traduzione, per innamorarsi ancora di più della Francia!

Frasi in francese belle

La vie est belle.

La vita è bella.

Se la libertà significa qualcosa, significa il diritto di dire alla gente ciò che non vuole sentire.

(George Orwell)

Non bisogna avere rimpianti per il passato, nessun rimorso per il presente, e un’incrollabile fiducia per il futuro.

(Jean Jaurès)

Niente è mai finito, basta un po’ di felicità perché tutto ricominci.

(Émile Zola)

Vedere un mondo in un granello di sabbia e un paradiso in un fiore selvatico, tenere l’infinito nel palmo della mano e l’eternità in un’ora.

(William Blake)

È la vita.

Nelle rivoluzioni, ci sono due tipi di persone: quelle che le fanno e quelle che ne traggono profitto.

(Napoleone Bonaparte)

La misura dell’amore è amare senza misura.

(Agostino d’Ippona)

Siamo felici solo attraverso l’amore.

(Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos)

Non piangere perché è finita. Sorridi perché è successo.

(Dr. Seuss)

Gli unici occhi belli sono quelli che ti guardano con tenerezza.

(Coco Chanel)

Quando si guardano troppo a lungo, anche le stelle finiscono col diventare insignificanti.

(Jules Renard)

Frasi in francese sulla vita

Romanticoni e persino filosofi, i francesi sono un popolo davvero variegato! Ecco quindi, per capirci meglio, una selezione di frasi in francese sulla vita.

Rêver, c’est le bonheur ; attendre, c’est la vie.

Sognare è la felicità. Aspettare è la vita.

(Victor Hugo)

Per quanto riguarda il futuro, non si tratta di prevederlo, ma di renderlo possibile.

(Antoine de Saint-Exupéry)

Rendi la tua vita un sogno e un sogno, una realtà.

(Antoine De Saint-Exupéry)

È ora di vivere la vita che hai immaginato.

(Henry James)

La vita è un sonno, l’amore ne è il sogno.

(Alfred de Musset)

La vita insegna, l’amore rivela.

La rassegnazione è un suicidio quotidiano.

(Honoré de Balzac)

Frasi in francese semplici

Chi odia le cose difficile alzi una mano. Esatto, nessuno! E quindi, cosa c’è di meglio che una breve selezione di tante frasi in francese semplici e senza troppi giri di parole?

Je mets au défi la vie.

Sfido la vita.

Le emozioni più belle sono quelle che non puoi spiegare.

(Charles Baudelaire)

Gli uomini vogliono sempre essere il primo amore di una donna. Le donne, invece, vogliono essere l’ultimo amore di un uomo.

(Oscar Wilde)

Meglio una coscienza tranquilla di un destino prosperoso. Preferisco una buona dormita a un buon letto.

(Victor Hugo)

Il mondo della realtà ha i suoi limiti; il mondo dell’immaginazione è senza confini.

(Jean-Jacques Rousseau)

L’odio turba la vita; l’amore la rende armoniosa.

(Martin Luther King Jr.)

Pace, amore, felicità.

La vita insegna, l’amore rivela.

La vita è piena di piccole felicità.

La vita è troppo breve per essere piccola.

(Benjamin Disraeli)

Frasi in francese Tumblr

- Pubblicità -

Ormai lo sappiamo bene. I migliori aforismi si trovano sul web e, oltre ai tanti siti, Tumblr è il luogo perfetto! Ecco quindi tante frasi in francese tratte da Tumblr!

La vie commence à la fin de ta zone de confort.

La vita inizia alla fine della tua zona di confort.

Chi combatte rischia di perdere, ma chi non combatte ha già perso.

(Bertolt Brecht)

La vita non è altro che una susseguirsi di scelte.

La vita finisce quando non sorprendi più nessuno.

(Coluche)

Il modo migliore per mantenere la tua parola è di non darla mai.

(Napoleone Bonaparte)

La vita in rosa.

La vita è un susseguirsi di lezioni che bisogna aver vissuto per capirle.

(Helen Keller)

Questa vita è un ospedale in cui ogni paziente ha il desiderio di cambiare il proprio letto.

(Charles Baudelaire)

Frasi in francese sull’amore

I francesi sono dei gran romanticoni, si sa, d’altronde il bacio alla francese l’hanno “inventato” loro! E quindi, per concludere, non poteva certo mancare una sezione di frasi in francese sull’amore!

Vivre, c’est apprendre à aimer.

La vita è imparare ad amare.

(Abbé Pierre)

Amare non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione.

(Antoine De Saint-Exupéry)

Ho sempre preferito la follia delle passioni alla saggezza dell’indifferenza.

(Anatole France)

La vita è troppo breve per sprecarla nel perseguire un amore impossibile.

(Henri-Frédéric Amiel)

Il verbo amare è difficile da coniugare: il suo passato non è semplice, il suo presente è solo indicativo e il suo futuro è sempre condizionato.

(Jean Cocteau)

L’amore non vede con gli occhi, ma con l’anima.

(William Shakespeare)

Nessun rimpianto, solo amore.

Vivere senza amore non è vivere, è solo esistere.

(Molière)

Ciò che sembra amore è sempre amore.

(Tristan Bernard)

L’odio turba la vita; l’amore la rende armoniosa.

(Martin Luther King Jr.)