Salone del Mobile Milano 2022, le novità di Matrix International

- pubblicità -

Matrix International si presenta al Salone del Mobile.Milano 2022, dopo anni di assenza, con la collezione Experience, firmata da Danilo Fedeli, frutto di una ricerca non solo di stile ma di soluzioni nel rispetto dell’ambiente. Divani componibili, poltrona, madia, tavolo, sedie e tavolini costituiscono un ensemble per le zone living e dining dove all’idea di arredi coordinabili su una pura base estetica, si sostituisce un percorso progettuale radicale di analisi dell’idea del bello contemporanea con l’obiettivo di evolverla verso le reali esigenze della nostra quotidianità: valori come la durabilità implicita nella qualità più elevata determinano a monte di rivedere il ciclo produttivo e a valle di pensare ad una vita virtuosa del prodotto che possa essere disassemblato e riciclato.

- Pubblicità -

Madia “JUST”, collezione Experience

Il progetto di Danilo Fedeli gioca con i volumi, tra aggiunte e sottrazioni, accentuandoli con accostamenti materici tra legno naturale e colori laccati. Le ante fresate, realizzate in massellino di legno, sono incorniciate da fianchi laccati che ne delimitano il volume con effetto di alzatina perimetrale ed il trucco tecnologico del montaggio con un sistema a calamita. Gli elementi contenitivi poggiano su una struttura in metallo verniciata a colore.

- Pubblicità -

L’utilizzo di materiali naturali come il massellino di Rovere o di Noce Canaletto uniti ad elementi in estruso di alluminio rappresentano il perfetto equilibrio di un percorso stilistico. Valorizzando, grazie all’uso di una tecnologia d’avanguardia per la sua lavorazione, un materiale come il legno utilizzato nella sua forma primordiale a tutto spessore, Matrix International pensa ad un futuro di sostanza e concretezza. La stessa concretezza con cui, dall’estruso di alluminio prendono forma i supporti dei vari arredi che quindi risultano parlare un unico linguaggio. La forma rigorosa, geometrica dell’elemento portante diventa il tratto riconoscibile della collezione Experience.

Considerato lo spazio come un tutt’uno intorno all’uomo che in esso vive, la collezione Experience ha molte possibilità di personalizzazione anche attraverso i giochi cromatici, che saranno citati nel set-up dello stand.

La sensibilità progettuale del designer ha conquistato ed orientato la produzione di Matrix International, generando una collezione tecnicamente evoluta e con un’identità tale da poter dialogare col mondo dell’architettura.

Se lo spazio al Salone del Mobile.Milano sarà dedicato interamente ad Experience, Matrix International mette in scena anche la sua anima eclettica e decorativa, con le nuove scenografiche collezioni pensate da Simone Guidarelli, presso Il Salotto di Milano _ Corso Venezia.