Letizia Ortiz: 10 cose che non sai sulla regina di Spagna

Inizia la sua carriera come giornalista dell’emittente pubblica spagnola TVE, oggi la conosciamo tutti come regina consorte di Spagna, Letizia Ortiz ha compiuto 50 anni ed è colei che più di tutti accresce la popolarità alla monarchia spagnola.

Moglie del principe Felipe di Spagna, nasce a Ovedio, nelle Asturie il 15 settembre 1972. A quindici anni la famiglia si trasferisce a Madrid e inizia a studiare per diventare giornalista. Dopo la laurea e vari stage approda nel 2000 nell’emittente TVE per condurre il telegiornale del mattino.

Conosce, l’allora principe Felipe nel 2002, tra loro inizia una relazione discreta che culmina in nozze solo l’anno successivo. Il primo novembre 2003, il principe di Spagna annuncia il fidanzamento, una ragazza borghese entra a far parte della corte dei Borbone. Scopriamo insieme 10 cose su Letizia Ortiz.

Letizia Ortiz matrimonio

1 – Letizia Ortiz e il principe Felipe si sono sposati il 22 maggio del 2004 a Madrid nella cattedrale madrilena di Nostra Signora de la Almudena. La cerimonia è stata un evento seguito da tutto il mondo a cui hanno preso parte numerosi monarchi, alti capi di Stato ed esponenti del jet set internazionale. La sposa ha indossato un regale abito, realizzato dallo stilista spagnolo Pertegaz, e ricamato da fili di argento a forma di giglio borbonico, stemma della famiglia reale.

Letizia Ortiz Altezza

2 – Letizia Ortiz è alta 1 metro e 70 centimetri, perfetta accanto al consorte la cui altezza è notevole, circa 1 metro e novantasette centimetri. La regina di Spagna ha una silhouette invidiabile, ed è anche grazie all’altezza se il suo portamento è cosi regale.

3 – Letizia Ortiz è considerata anche una regina di stile, indossa sempre capi ricercati anche in occasioni informali. Nelle stagioni invernali e autunnali ama indossare cappotti e trench che non superano mai il ginocchio in lunghezza. Altro vezzo, la si vede spesso con i capelli raccolti così da lasciare scoperto il collo.

Letizia Ortiz instagram

4 – La regina di Spagna non ha un account ufficiale. Tuttavia non mancano i profili creati dai suoi fan, il principale non lascia spazio a dubbi rispetto al calore dimostrato dai suoi sostenitori si chiama proprio queen Letizia of Spain.

Letizia Ortiz regina

5 – Letizia è diventata regina il 19 giugno del 2014, a seguito dell’abdicazione per scandali fiscali del suocero Juan Carlos I. Letizia e Felipe ereditano un ruolo a cui non erano preparati, diventando re e regina consorte, rispettivamente a 41 e 46 anni, in un momento di forte sfiducia del popolo spagnolo nei confronti della monarchia.

Letizia Ortiz figli

6 – Letizia Ortiz ha due figlie. Dalla felice unione con Felipe di Spagna nascono Leonor, nata il 31 ottobre 2005 e che un giorno sarà regina, e Sofia nata il 19 aprile del 2007. Letizia con le sue foglie ha un bellissimo rapporto, fotografate spesso insieme indossano abiti casual ma dal tono chic.

7 – Letizia Ortiz negli anni al fianco del marito non ha avuto pochi problemi con la suocera Sofia di Grecia. Si vocifera che all’ex regina Sofia la nuora non sia mai piaciuta proprio perché borghese, divorziata e giornalista. Per fortuna l’amore di Felipe per Letizia ha saputo ignorare le critiche della madre.

8 – La regina è divorziata, nel 1988 infatti sposa il suo compagno dell’epoca Alonso Guerrero conosciuto durante gli anni in cui studiava e faceva pratica per diventare una giornalista. Il matrimonio però ha vita breve, divorziano dopo solo un anno.

9 – Letizia Ortiz nel suo ruolo di giornalista è figlia d’arte. La sua passione per la professione inizia molto presto, grazie anche alla nonna paterna Menchu Álvarez del Valle, nota conduttrice radiofonica. Anche il padre Jesús Ortiz, frequentava gli ambienti della radio e della tv lavorando come tecnico radiofonico.

10 – Letizia Ortiz si è impegnata molto per diventare una regina di stile e per far breccia nel cuore del popolo spagnolo. Dopo numerose cadute, aver indossato outfit assolutamente poco regali e adatti al ruolo, oggi grazie un restyling della stylist Eva Fernández possiamo fare i nostri migliori complimenti a Donna Letizia.