Caterina Balivo: 10 cose che non sai della conduttrice

Classe 1980, Caterina Balivo è una conduttrice televisiva ed ex modella. Dai canali Rai a La7 la sua passione per la televisione l’ha vista alla guida di molti programmi ed oggi è uno dei volti più amati della TV italiana. Scopriamo insieme 10 cose su Caterina Balivo.

1 . Conosciamo meglio le sue origini, è nata a Napoli nel 1980 ma cresciuta ad Aversa, nel 1999 si classifica al terzo posto di Miss Italia e da lì ha inizio la sua carriera. Firma il primo contratto con la Rai a 19 anni, e le tante esperienze come autrice e conduttrice la portano al successo di oggi. Sposata e mamma di due bambini, Guido Alberto e Cora, avuti dal matrimonio con Guido Maria Brera al quale è legata dal 2014. Caterina è anche un influencer, il suo canale instagram e il blog personale sono super seguiti dai tanti fan.

Caterina Balivo instagram

2. Ha un profilo ufficiale @caterinabalivo seguito da 1,4 milioni di followers. Post e reel la ritraggono in momenti di vita privata e lavoro, sempre bella e sorridente in compagnia dei figli, dei tanti amici e dei colleghi. Oltre il profilo ig, ha anche un blog ufficiale Caterina’s Secret in cui è possibile trovare suggerimenti di moda, lifestyle e approfondimenti sui programmi tv che conduce.

Caterina Balivo figli

3. Mamma di due figli avuti dalla relazione con Guido Maria Brera, il primogenito Guido Alberto, nato il 29 maggio 2012 e la piccola Cora, nata il 16 agosto 2017. Come mamma affronta la malattia del figlio Guido Alberto affetto da tosse cronica da inquinamento, che comporta per il bambino diversi problemi respiratori. Caterina fronteggia con tenacia la malattia del figlio ed ha anche creato un Onlus dedicata alla tematica.

Caterina Balivo matrimonio

4.Il matrimonio con Guido Maria Brera nel 2014 si è svolto a Capri in una cerimonia intima, sobria e soprattutto informale. Hanno pronunciato il sì davanti al loro bambino Guido Alberto, circondati anche dai tanti amici e parenti. Caterina per le nozze ha indossato un abito bianco e corto stile anni 50, lui una camicia bianca con maniche arrotolate. Dopo il rito, la cerimonia si è spostata sulle flottiglie fra tutti e brindisi per gli invitati, all’ombra dei faraglioni. In barca, Caterina indossava un bikini in pizzo e un prendisole. Viva la semplicità che sposa il gusto e la raffinatezza.

Caterina Balivo separazione

5.il matrimonio è entrato in crisi, i rumors parlano di tradimenti ma Caterina ha dichiarato che la rottura si è concretizzata durante il lockdown per l’emergenza Coronavirus. In particolare per la paura di lui di contrarre il virus, che lo avrebbe spinto a vivere il periodo in modo troppo rigido, al contrario di Caterina alla ricerca di un ritorno alla normalità. I diversi approcci avrebbero portato i due a vivere il lockdown separati, con il ritorno a Roma di Caterina e i figli, lasciando solo Guido nella casa di famiglia di Milano.

6.Caterina è anche la mamma “acquisita” di Costanza, ragazza di sedici anni e figlia di Guido Maria Brera avuta da una precedente relazione. La famiglia allargata è stata fotografata più volte insieme, uniti e felici.

Caterina Balivo Miss Italia

7.Arriva terza sul podio di Miss Italia del 1999, l’esperienza di Salso Maggiore terme alla quale partecipa giovanissima rappresenta l’inizio della sua carriera in TV. Quell’anno la conduzione del concorso fu affidata a Fabrizio Frizzi, il presidente della giuria artistica fu Alberto Sordi e come madrina il ruolo fu ricoperto dalla famosa Simona Ventura. Vinse il titolo di Miss Manila Nazzaro.

8. Nel 2018 pubblica un libro dal titolo Gli uomini sono come le lavatrici, edito da Mondadori. Il romanzo racconta di Lara, una ragazza napoletana solare e sincera che si trasferisce a Roma e sogna l’amore. La metafora della lavatrice rende ironico il romanzo, le lavatrici sono come i diamanti, una lavatrice buona è per sempre, gli uomini cattivi invece si cambiano.

9. Si è conclusa da poco una battaglia legale tra Caterina e un fotografo, che vedeva i due imputati per lesioni e percosse in un processo civile. Il fatto accaduto a Rimini nel 2016, ha visto il fotografo accusato di aver spintonato e sbattuto contro il muro la celebre presentatrice. Quest’ultima, a sua volta, era accusata di aver percosso e strattonato per l’avambraccio il fotoreporter. Entrami, che si sono querelati negli anni, sono stati assolti per i fatti accaduti.

10. Per anni è stata il volto del programma TV “Detto Fatto” su Rai2, oggi è invece conduttrice del nuovo programma TV di La7 “Lingo – Parole in gioco” uno dei programmi più attesi della nuova stagione, una sfida a colpi di parole e lettere della lingua italiana.