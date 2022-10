Beatrice Valli, ecco 5 cose che non sai della modella

Giovanissima influencer, famosa per aver partecipato come corteggiatrice alla trasmissione televisiva Uomini e Donne di Maria De Filippi, dove ha trovato l’amore. Beatrice Valli è anche la fidanzata dell’ex tronista Marco Fantini, la loro storia d’ amore prosegue ed è amatissima dai tanti seguaci della coppia ma soprattutto di Beatrice!! Seguitissima per i suo outfit sempre ricercati e alla moda. Scopriamo insieme 5 cose che non sai di lei.

Beatrice Valli età

1 Beatrice è nata a Bologna il 14 novembre 1995 ed oggi ha 27 anni. Del segno dello scorpione ha due sorelle Eleonora e Ludovica anche loro influencer. Il rapporto tra sorelle è indissolubile come quello con la mamma. La vita della famiglia è stata scandita da un triste allontanamento del padre dal nucleo famigliare, avvenuto quando Beatrice aveva solo 4 anni in seguito alla separazione con la mamma. Nonostante il rapporto non proprio unito con il papà, Beatrice ha comunque voluto averlo accanto il giorno del matrimonio. Donandogli la possibilità di accompagnarla all’altare.

Beatrice Valli instagram

2. Il suo account ufficiale conta 3 milioni di followers, sul suo profilo condivide momenti di vita privata con il marito e le figlie, ma anche tanti scatti in compagnia di amici e soprattutto delle amate sorelle. Beatrice è seguitissima anche per gli scatti dei suoi outfit, qualsiasi capo di abbigliamento o accessorio che indossa diventa subito tendenza. Sempre sorridente e dallo stile ricercato, Beatrice è amata da tantissimi giovani. Beatrice è stata anche testimonial di Nivea ed è spesso invitata a numerosi red carpet.

Beatrice Valli altezza

3. Beatrice è bellissima ed è alta 170 centimetri, il suo corpo e portamento mozzafiato gli consentono di intraprendere (sin da giovanissima) la carriera di modella. Lavorando per diversi brand, diventa famosa al grande pubblico partecipando nel 2014 al programma televisivo Uomini e Donne, dove conosce Marco il suo attuale marito. Dalla relazione nascono anche due bambine Bianca e Azzurra. Beatrice è anche mamma di Alessandro, il figlio avuto dalla sua precedente relazione con il calciatore Nicolas Bovi.

Beatrice Valli padre

4. Lo abbiamo già detto, il rapporto con il papà non è uno dei più felici. Il padre è stato molto assente negli anni di crescita più importanti di Beatrice, più volte l’influencer ha raccontato del rapporto complicato lasciando trapelare la tanta tristezza e sofferenza sentita negli anni. Nonostante questo, lo ha voluto accanto il giorno più bello, quello del suo matrimonio. Beatrice è arrivata all’altare accompagnata dal padre Andrea Valli ed ha dichiarato “Papà c’è stato poco ma gli ho dato questa possibilità. Ci teneva“.

Beatrice Valli matrimonio

5. Beatrice e Marco, dopo 8 anni di fidanzamento hanno detto si! La cerimonia svoltasi a Capri, nella cornice da sogno di Villa Lysis, è stata blindatissima. Nonostante i due siano famosi e noti influencer hanno voluto vivere il momento in modo molto privato, circondati da numerosi amici e parenti, tra gli invitati anche molti vip amici della coppia come Aurora Ramazzotti, Elettra Lamborghini e Sara Daniele. La foto del bacio, scattata dopo il SI, li ritrae innamoratissimi, stupendo l’abito bianco indossato da lei accompagnato dal lunghissimo velo. Le nozze tanto attese e rimandate per la pandemia saranno di ispirazione per un docufilm. Quasi tre anni, sono infatti trascorsi dalla proposta di Marco a Beatrice, romanticamente avvenuta nel 2019 durante un week end a Parigi. Amore da sogno e nozze da sogno!!!!