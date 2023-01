San Valentino: fuga di coppia da Aquardens

San Valentino romantico all’insegna del relax, è possibile a pochi passi da Verona, meglio conosciuta come la città dell’amore, il parco termale più grande d’Italia è il luogo perfetto per stupire la persona che si ama il giorno degli innamorati.

Per una magica fuga insieme alla propria dolce metà, durante il giorno più romantico dell’anno San Valentino, da Aquardens – il parco termale affacciato sulle verdi colline della Valpolicella – propone delle esperienze esclusive pensate su misura per le coppie.

Gli innamorati potranno scegliere tra i diversi trattamenti disponibili o, in alternativa, riservare la Private Suite “Acqua e Fuoco”: un luogo elegante, raffinato e riservato, per trascorrere piacevoli momenti di benessere condiviso tra saune private, idromassaggio, massaggi di coppia, frutta fresca e bollicine.

“Fuga Romantica” in Private Suite



Durante questa “Fuga Romantica di San Valentino” è possibile accedere alle saune dagli effetti cromatici con cicli diversificati e al confortevole Tatami per un romantico relax, all’interno di un contesto elegante, raffinato e riservato. Incluso un massaggio di coppia rilassante ed avvolgente, eseguito utilizzando il vino fragolino – spumante rosso dalle note dolci che rimandano al sapore di fragola – per coinvolgere tutti i sensi. A conclusione del percorso, un calice di prosecco e fragoline.

“Nido d’Amore” in Private Suite

All’interno di questo “Nido d’Amore di San Valentino” le coppie potranno godere delle saune dagli effetti cromatici, della doccia emozionale, dell’idromassaggio per purificare gli spiriti e di un confortevole letto ad acqua per un romantico relax, accompagnati da fragole e bollicine. Il tutto in un ambiente esclusivo, elegante e curato nei minimi dettagli per vivere momenti indimenticabili da condividere in due.

Massaggio di coppia

Un massaggio di coppia per rilassarsi insieme al proprio partner, eseguito sulle note dolci e aromatiche dello spumante rosso locale, conosciuto con il nome di “fragolino”. Non mancherà un calice di prosecco e deliziose fragole.