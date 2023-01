Prodotti beauty per San Valentino

Regali di San Valentino per lei? Ecco una lista di prodotti beauty pensati per la pelle, regali perfetti per la festa degli innamorati.

W INTIMATE BALANCE: Siero intimo femminile per l’equilibrio del microbiota vulvare. Aiuta a mantenere il benessere dell’area intima femminile. Grazie all’azione postbiotica e alla presenza di cannabidiolo e mirra, aiuta a favorire il mantenimento della microflora intima, rafforza la funzione di barriera cutanea e dona sollievo in caso di discomfort intimi o irritazione causata dalla rasatura. L’acido ialuronico e il glicogeno hanno azione anti ageing prevengono e contrastano il rilassamento cutaneo.

Face Mask Spiritual: a Yoga-like effect è una maschera viso di colore lilla con un profilo sensoriale in grado di potenziare l’effetto meditativo e di raccoglimento. Note di elicriso, olibano, gelsomino e labdano si fondano con il colore viola da sempre ritenuto il colore della trasformazione, del mondo magico, dell’occulto, della mistica e della metafisica. Come dopo una sessione di yoga, dove i benefici risiedono nell’ossigenazione, questa maschera viso aiuterà la pelle ad apparire più radiosa e levigata.

La Masque Anti-Fatigue Nuit di EviDenS de Beauté: consistenza incredibilmente fresca e fondente, questa intensa maschera idratante gel è tutto ciò di cui la pelle ha bisogno per rafforzare e completare il proprio processo di rigenerazione naturale. Un vero e proprio bagno di idratazione notturno. La sua formula agisce durante la notte nella pelle per aumentare il suo processo di rinnovamento cellulare naturale. In mattinata i segni di stanchezza risultano cancellati; la pelle appare riposata, morbida, rimpolpata, levigata e profondamente rigenerata. Rafforza la barriera cutanea fornendo preziosi ingredienti di riparazione e ripristinai livelli di idratazione della pelle ottimale creando un film protettivo effetto seconda pelle.

Il Segreto di EviDenS: usare il prodotto tra le 2 o 3 volte alla settimana o usare 1 volta al giorno come trattamento per 30 giorni. Usare la Crème Esfoliant Double Action dopo Le Gel Peeling Nouveau per ottenere una pulizia profonda della pelle grassa, spessa e asfittica.

2 Possibili modi d’uso: Utilizzare da 2 a 3 volte alla settimana in sostituzione della crema notte quotidiana sul viso perfettamente pulito, dopo l’applicazione del Serum. O Come cura intensiva per 10 giorni: Applicare uno strato medio di prodotto e lasciare agire fino a completo assorbimento. Massaggiare il prodotto sulla pelle. Non risciacquare! Il Segreto di EviDenS: per pelli miste e grasse, applicare localmente sulle zone asciutte, evitando la zona a T.