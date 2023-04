Hideaway Cape of Senses: una SPA per i cinque sensi sul Lago di Garda

Una SPA su due piani e un giardino di 10.000 mq2 con olivi secolari, questo l’ambiente dove sorgerà la zona benessere dello Spa Hideaway Cape of Senses (Adults Only), che promette di stimolare e soddisfare i 5 sensi, a partire dal prossimo 8 luglio.

In che modo? Due ampie sale relax con grandi vetrate che condurranno lo sguardo a picco su un largo tratto del Lago di Garda, per soddisfare la vista. Una zona Health & Beauty con una vasta selezione di trattamenti viso e corpo olistici, pensati per rigenerare corpo e anima (sette salette a disposizione), per rinfrancare le esigenze del tatto. Una terza sala relax, con infrastrutture acustiche che consentono il più totale silenzio, per placare i desideri dell’udito. Un angolo Health Food, curato direttamente dallo Chef di Cape of Senses, per il gusto. Infine, una grande SPA Library con limoni e ulivi dove rilassarsi e sentire i profumi della natura per soddisfare l’olfatto. Anche questa sala ripeterà il concetto di trasferire all’interno ciò che sta all’esterno, creando un unico ambiente e offrendo la sensazione di essere sempre a contatto con la natura circostante.

Inoltre, a disposizione degli ospiti una palestra 130mq con vista panoramica e personal trainer, una Sala e una Piattaforma yoga all’aperto per praticare e meditare immersi nel grande giardino con olivi secolari di oltre 10.000m2. L’Hideaway Cape of Senses (Adults Only), offrirà 450 mq di ambiente acquatico e un panorama incredibile a oltre 180 gradi sul Lago di Garda.

Oltre alle due piscine, infatti, delle 55 suites, due saranno Sky Pool Suite Vista Lago con piscina privata 6×3 metri (su di una terrazza di 100 mq) e due Sky Suite Vista Lago con jacuzzi (su di una terrazza di 80 mq). Infine, a completare l’offerta, saune, bagno turco, lettini a infrarossi e Private SPA.

L’hotel si svilupperà su tre piani per integrarsi con l’ambiente circostante e le grandi vetrate all’ingresso e nella zona bar avranno il compito di trasportare la natura stessa all’interno dell’ambiente. All’ultimo piano i due ristoranti – Al Tramonto e l’osteria La Pergola – luoghi ideali per indimenticabili cene con tramonti unici sul lago o per pranzi freschi e leggeri.

Torri del Benaco si trova sulla sponda est del Lago di Garda, direttamente sulla strada Gardesana Orientale. Con poco più di 3.000 abitanti, la città portuale è una delle località più piccole della zona e unisce tutti i vantaggi del lago in un’area piuttosto circoscritta. Nei vicoli caratteristici si trovano negozi, boutique e ristoranti autentici. La giornata di vacanza si può concludere serenamente con un limoncello sul lungolago. Poco più a sud si trova la regione vinicola di Bardolino; Verona, a sud, dista 45 chilometri.