Canzoni d’amore: italiane e straniere, le frasi e i testi più belli

Le canzoni d’amore migliori sono tra i successi più grandi di sempre, i testi che fanno storia, quelli che cantiamo a squarciagola e quelli che scriviamo (per noi stessi, e per qualcun altro). Sono le canzoni che non muoiono mai, quelle alle quali ci affezioniamo. Quando mancano le parole, fortunatamente accorrono in nostro aiuto alcuni dei migliori cantautori (italiani e non solo), a spiegare e raccontare al posto nostro.

Queste canzoni d’amore, sia in italiano che in inglese, sono quelle che raccontano tutte le sfumature dell’amore, in modo sincero, poetico, e mai banale. Che vogliate creare una playlist per la vostra dolce metà, che siate in cerca di una canzone o di una frase d’amore dalle canzoni da dedicare, o magari solo di un po’ di calore musicale, ecco le migliori canzoni d’amore.

Canzone d’amore italiana: il meglio

Tra musica indipendente e la migliore musica pop, ecco i meglio della canzone d’amore italiana. Qui, troverete canzoni d’amore dai testi intramontabili, delicati e allo stesso tempo emozionanti, oppure forti — un colpo dritto al cuore. Sicuramente conoscerete alcune di queste (sono quelle che cantiamo a squarciagola ogni estate) e, magari, ne scoprirete delle nuove (magari per una nuova playlist?)

A te — Jovanotti

Vieni a vivere — Dente

Restiamo in casa — Colpisce

Il cielo in una stanza — Gino Paoli

Mi sono innamorato di te — Luigi Tenco

Sei nell’anima — Gianna Nanni

Grande, Grande, Grande — Mina

Albachiara — Vasco Rossi

Il mio mondo — Morgan

Tra milioni di stelle — Brunori S.A.S.

Vieni a vedere perché — Cesare Cremonini

Almeno tu nell’universo — Mia Martini

Perdere l’amore — Massimo Ranieri

La donna cannone — Francesco De Gregori

Questo piccolo grande amore — Claudio Baglioni

Eccoti — Max Pezzali

Il nostro concerto — Umberto Bindi

La cura — Franco Battiato

L’emozione non ha voce — Adriano Celentano

Vorrei — Francesco Guccini

Vedi cara — Francesco Guccini

Baciami Ancora — Jovanotti

Un’ora sola ti vorrei — Giorgia

Come mai — 883

Lei, Lui, Firenze — Brunori S.A.S.

La canzone dell’amore perduto — Fabrizio De André

Canzoni d’amore: i testi migliori in inglese

Per chi non vuole fermarsi alla canzone d’amore italiana, ecco alcuni dei successi internazionali che non dovete assolutamente perdere. Tanti artisti e tanti generi diversi, ecco dei capolavori di gioia, di poesia, di speranza, tutti in inglese. Canzoni che parlano dell’entusiasmo dell’amore appena sbocciato, e dell’immensità dell’amore eterno. Ecco le canzoni d’amore immortali:

I Will Always Love You — Witney Houston

Can’t Help Falling in Love — Elvis Presley

Thinking Out Loud — Ed Sheeran

We Found Love — Rihanna

Love — Lana Del Rey

Love Story — Taylor Swift

Friday I’m in Love — The Cure

Endless Love — Lionel Richie

Sea of Love — Cat Power

Saving All My Love — Whitney Houston

Mid Air — Paul Buchanan

How Long Will I Love You — The Waterboys

I Want to Know What Love Is — Foreigner

She Loves You — The Beatles

Something Stupid — Frank Sinatra

Hey Ho — The Lumineers

Something — The Beatles

Your Song — Elton John

At Last — Etta james

Fidelity — Regina Spektor

Just The Way You Are — Bruno Mars

Halo — Beyoncé

Wonderwall — Basis

Crazy Little Thing Called Love — Queen

I’ll Stand By You — The Pretenders

I Don’t Want to Miss a Thing — Aerosmith

There Is a Light That Never Goes Out — The Smiths

The First Day of My Life — Bright Eyes

You Are The Only One i Love — Jaymay

I’m Yours — Jason Mraz

Canzoni d’amore per la rottura

E quando l’amore finisce? Ecco alcune canzoni d’amore tra le migliori (italiane e non solo) da ascoltare quando ci si lascia. Alcune sono canzoni d’amore tristi, alcune sono piene di speranza, alcune sono malinconiche, alcune arrabbiate. Ecco le migliori canzoni d’amore per quando l’amore finisce:

La mia vita senza te — Tre allegri ragazzi morti

Che cosa vuoi che sia — Ligabue

Someone Like You — Adele

Buon appetito — Dente

Ti scatterò una foto — Tiziano ferro

Nothing Compares 2U — Sinéad O’Connor

Linger — The Cranberries

Lover, You Should’ve Come Over — Jeff Buckley

Ain’t No Sunshine (When She’s Gone) — Bill Withers

The Scientist — Coldplay

Without You — Lana Del Rey

7 Things — Miley Cyrus

Rimmel — Francesco De Gregori

Cosa mi manchi a fare — Calcutta

Frasi d’amore dalle canzoni

Ecco le perle dalle canzoni d’amore: le frasi migliori da alcune delle canzoni che vi abbiamo suggerito. Chi non si è mai commosso ascoltando un testo di una canzone d’amore, sentendo una piccola frase che ci ricorda tanto i nostri sentimenti? Ecco migliori le frasi d’amore dalle canzoni: le più belle, le più memorabili, in italiano e in inglese: perfette da dedicare e da tenersi strette.

E la paura e la voglia di essere soli, un bacio a labbra salate, un fuoco, quattro risate e far l’amore giù al faro. Ti amo davvero, ti amo lo giuro, ti amo, ti amo davvero. — Claudo Baglioni

A te che sei l’unica al mondo l’unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. — Jovanotti

Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza / Percorreremo assieme le vie che portano all’essenza / I profumi d’amore inebrieranno i nostri corpi / La bonaccia d’agosto non calmerà i nostri sensi / Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto / Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono / Supererò le correnti gravitazionali / Lo spazio e la luce per non farti invecchiare / Ti salverò da ogni malinconia / Perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te Io sì che avrò cura di te — Franco Battiato

Sei il primo mio pensiero che al mattino mi sveglia, l’ultimo desiderio che la notte mi culla. Sei la ragione più profonda di ogni mio gesto, la storia più incredibile che conosco. — Max Pezzali

E con le mani amore, per le mani ti prenderò/ E senza dire parole nel mio cuore ti porterò/ E non avrò paura se non sarò bella come dici tu/ Ma voleremo in cielo in carne ed ossa/ Non torneremo più/ E senza fame e senza sete/ E senza ali e senza rete voleremo via — Francesco De Gregori

Più bella cosa non c’è / più bella cosa di te / unica come sei / immensa quando vuoi / grazie di esistere… — Eros Ramazzotti

Tu, tu che sei diverso / Almeno tu nell’universo / Un punto sei, che non ruota mai intorno a me / Un sole che splende per me soltanto / Come un diamante in mezzo al cuore. — Mia Martini

I could stay awake just to hear you breathing, watch you smile while you are sleeping while you’re far away dreaming; I could spend my life in this sweet surrender, I could stay lost in this moment forever; every moment spent with you is a moment I treasure. — Aerosmith

Sei nell’anima e lì ti lascio per sempre, sospeso immobile, fermo immagine, un segno che non passa mai. — G. Nannini

Vorrei cantare il canto delle tue mani / giocare con te un eterno gioco proibito / che l’ oggi restasse oggi senza domani / o domani potesse tendere all’ infinito / e lo vorrei / perchè non sono quando non ci sei / e resto solo coi pensieri miei. — Francesco Guccini

My love, / There’s only you in my life / The only thing that’s bright / My first love, / You’re every breath that I take / You’re every step I make. — Lionel Richie

Ti sarò per sempre amico pur geloso come sai, io lo so mi contraddico ma preziosa sei tu per me. Tra le mie braccia dormirai serenamente ed è importante questo sai, per sentirci pienamente noi. — Adriano Celentano

Baciami ancora. Voglio stare con te, invecchiare con te, stare soli io e te sulla luna. — Jovanotti