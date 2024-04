Le Clochart: la creatività delle artiste per una capsule collection di Adrenalina

Durante la Milano Design Week sarà esposta la capsule collection in edizione limitata realizzata da Adrenalina, una mini collezione di sedute rivestite con la trasposizione su tessuto delle opere artistiche di Ilaria Milandri e Jessica Di Vito, il duo Le Clochart.

Un appuntamento importante per le due artiste, entrambe con diverse esperienze personali nel mondo dell’arte e che dal 2020 hanno deciso di collaborare. “Abbiamo aperto le scatole di colori, gli album, i libri, soprattutto d’arte e ognuna ha attinto dal proprio vissuto e messo il presente su carta”.

Le loro opere nascono su carta, tele, muri, con pennarelli acrilici o tempere tramite un processo creativo spontaneo, dove il disegno e il colore si mescolano per creare forme e dettagli intricati, le linee diventano temi, ossessioni che diventano poetica, cifra che si traduce in un ricamo fitto su campiture compatte, delimitate, dense. Facce, animali, spazi interni ed esterni, impossibili. Si scambiano i fogli, i disegni, i colori, i progetti, il lavoro finito a quattro mani libere ha sempre una doppia maternità: un incontro che è uno scontro con un risultato provocatorio, destabilizzante, dissacrante. Il loro tratto inconfondibile, caratterizzato dall’uso generoso dei colori viene poi trasposto su tessuti, quadri, oggetti, capi di abbigliamento, tutti in serie limitata.

La forte propensione di Adrenalina per la sperimentazione, che ha sempre spinto il brand verso connessioni e sinergie creative con mondi espressivi paralleli al design, ha portato alla partnership con le due artiste. Alcuni modelli di poltrone del catalogo sono stati rivestiti con le loro tele ispirate alle opere di famosi artisti come Botticelli, Klimt, Matisse, Picasso, Michelangelo, Modigliani, sapientemente riviste nell’ottica creativa Le Clochart. In questa fusione di arte e design ogni poltrona diventa un simbolo di libertà e di espressione.

La poltrona poltrona Hammock

La poltrona Hammock, disegnata da Debonademeo, con le sue linee minimaliste e irregolari, accoglie un Modigliani nell’interpretazione audace e dalle forti cromie tipica delle due artiste.

La poltrona Boll, del designer Simone Micheli, ospita invece la Venere del Botticelli o il David di Michelangelo.

I disegni reinterpretati da Le Clochart sono stati fedelmente trasportati su tessuto e rivestono le forme rotondeggianti della seduta che aggiunge alla sua funzione originaria quella di opera d’arte capace di animare ogni ambiente.

In anteprima le poltrone Nina e Lov, sempre di Simone Micheli, che si ispirano rispettivamente a Klimt e a Matisse.

Se con Matisse la cifra stilistica de Le Clochart trova ampi spazi per i propri ricami e microdecori, con Klimt la fitta rete di dettagli, caratteristica del maestro viennese, s’intreccia con i segni ossessivi e ripetitivi delle mani di Jessica e Ilaria. È un rincorrersi senza sosta, un ritorno senza soluzione di continuità a un inizio che non ha mai fine. Oro e filigrana, preziosità di materia e di dettaglio.

Adrenalina/Le Clochart, è la serie limitata di poltrone rivestite con le tele artistiche firmate Le Clochart, realizzata per il brand Adrenalina ed esposta nello spazio Decor Lab in via Tortona 37-Milano, dal 15 al 21 aprile, mentre Giovedì 18 aprile dalle 17.00, Le Clochart saranno presenti al Decor Lab offrendo al pubblico la possibilità di immergersi nel loro mondo creativo con una performance artistica live.