Frasi Ultimo: citazioni e aforismi d’amore più belli

Tra gli artisti emergenti della musica italiana c’è sicuramente Niccolò Moriconi, in arte Ultimo. Dopo aver sbancato a Sanremo nel 2018 vincendo la categoria “Nuove Proposte” con Il ballo delle incertezze, si è ripresentato nel 2019 con la canzone I tuoi particolari che si è classificata seconda. In pochi anni ha conquistato premi e riconoscimenti che in pochi posso dire di aver avuto alla sua giovane età, tra questi vi è il sold out di San Siro, concerto che purtroppo non si è potuto tenere nel 2020.

I suoi testi parlano di sentimenti di vario genere tanto da riuscire ad affascinare un’ampia fetta di pubblico. Ecco dunque alcune delle più belle frasi di Ultimo!

Frasi Canzoni Ultimo

Testi che parlano di malinconia, tristezza, nostalgia, forza dell’amore, cose dette tra le righe e tanto sentimento in una versione rap gentile. Ecco alcune delle frasi Ultimo tratte da alcune delle sue canzoni più belle.

Ricordo che eravamo pochi, ma sempre felici. Aperitivo grezzo

Fai buon viaggio e butta quelle sigarette, perché meriti di vivere per sempre. Buon viaggio

Fuggire non serve, se nessun posto è abbastanza lontano. Cascare nei tuoi occhi

Non è colpa mia, come dici tu, se di notte sogno poco: di giorno sognerò di più. Colpa delle favole

Sai che non ho un posto nel mondo, quindi cercami dove il mare finisce. Dove il mare finisce

Fatemi cantare, che non ho voglia di stare con questa gente che mi parla, ma non dice niente. Fateme cantà

Sento che tanto più mi sento vuoto e tanto più mi riempio dentro. La stazione dei ricordi

Mischiarsi con la gente è il sogno di chi non ha idee. Giusy

Hai capito che non sono come tu credevi, che mando sempre via chi mi teneva in piedi. Forse dormirai

Ferma la musica, ché il silenzio adesso sa parlare. Il ballo delle incertezze

Un viaggio cambia senso da come riempi i tuoi bagagli, perché ogni vita pesa a seconda degli sbagli. Ovunque tu sia

Vorresti avere avuto un Natale non tanto per un regalo, ma per sentirti un regalo, che per qualcuno vali e sei il diamante più raro. Poesia senza veli

“Stasera cambio tutto”, le volte che l’ho detto, poi mi svegliavo ed indossavo ancora me stesso. Ritrova i tuoi passi

Da quando ero bambino, solo un obiettivo: dalla parte degli ultimi per sentirmi primo. Sogni appesi

Io ti dedico il silenzio, tanto non comprendi le parole. Ti dedico il silenzio

Ci sarà un posto vedrai per tutte le tue paure vedrai che è bello camminare senza mai sapere senza mai sapere dove ti portano i passi. Pianeti

E’ da tempo che sai penso che anche il tempo non mi basta. Ti dedico il silenzio

Sono il solito cretino, ma con la faccia da bugiardo e con il cuore di un bambino. Amati sempre

Portami a sentire le onde del mare portami vicino le cose lontane portami dovunque basta che ci sia posto. Rondini al guinzaglio

Siamo soltanto bagagli, viaggiamo in ordini sparsi. I tuoi particolari

L’amore non esiste, ma è quello in cui credi. L’eleganza delle stelle

Frasi Ultimo amore

Uno dei sentimenti più cantati amati della musica italiana è l’amore. Anche Ultimo non è da meno con testi molto profondi sull’amore di coppia, sulla nostalgia dell’amore perduto ma anche sulla forza di esso.

Ti avvicini e non so stare a te vicino senza amare. Amati sempre

Vorrei lasciare sul tuo comodino un caffè caldo per ogni mattina, vedere che ti svegli d’improvviso e poi chiudi gli occhi e fingi di dormire. Cascare nei tuoi occhi

Sei la certezza in cui ripararmi. Poesia senza veli

Io ti aspetto perché è nell’attesa che ci riesco a ritrovarmi, a ritrovarti, a ritrovare un senso. Pianeti

Vuoi volare con me? Come Peter Pan. Peter Pan (Vuoi volare con me?)

Se riniziasse un’altra vita non chiederei che fosse infinita, mi basterebbe sapere che esisti, che è lo stesso il profumo che indossi. La stella più fragile dell’universo

Ma adesso invece mi sveglio e sento che mi mancano tutti quei tuoi particolari. I tuoi particolari

È da tempo che cucino e metto sempre un piatto in più per te. I tuoi particolari

È da tempo che cammino e sento sempre rumori dietro me, poi mi giro pensando che ci sei te e mi accorgo che, oltre a me, non so che c’è. I tuoi particolari

A me va bene anche distanti, tanto ti porto con me. Ipocondria

L’amore, se in fondo ci pensi, è l’unico appiglio in un mondo di mostri. La stella più fragile dell’universo

Mischio le lacrime con il vino rosso, e ti sento nei discorsi di chi mi sta intorno. Il capolavoro

Sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce. Piccola stella

Eri te la vera musica. Le stesse cose che facevo con te

Sei la cosa più bella che indosso, sei risorsa, sei il cielo e sei il mondo, sei la strada che porta alla vita. Piccola stella