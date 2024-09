Manifattura Tabacchi presenta Massimo Listri. Fotografie

Manifattura Tabacchi, il nuovo quartiere contemporaneo di Firenze che nasce dalla trasformazione della storica fabbrica di sigari, ospita Massimo Listri. Fotografie, mostrapersonale del fotografo d’architettura e d’ambienti fiorentino di fama internazionale, in grado di tradurre gli spazi in arte.

Visitabile dal 28 settembre al 14 novembre, l’esposizione si sviluppa nel cuore della Factory, il B11, nell’edificio che ospitava l’officina trasformato temporaneamente in uno spazio per l’arte. La mostra è allestita in collaborazione con Gruppo Editoriale – casa editrice attiva da più di 25 anni e specializzata in coffee table book e pubblicazioni di lifestyle e cultura del territorio rivolte a un pubblico di turisti di alto profilo e distribuite nei migliori bookshop, nei più importanti hotel 5 stelle, locali e boutique delle grandi città d’arte italiane.

Tra le 19 opere di grande formato – la più imponente di quasi 3 metri – spiccano due interni di Manifattura Tabacchi, fotografati nel 2019 prima della ristrutturazione per il servizio apparso sul cinquantesimo numero del magazine Firenze made in Tuscany: gli spazi ex-industriali si svelano al pubblico interpretati dallo sguardo assoluto e intriso di storia dell’artista, insieme ad altri luoghi iconici come la Reggia di Versailles, la Reggia di Caserta, la Biblioteca Apostolica Vaticana, The State Hermitage Museum di San Pietroburgo e il Palazzo Reale di Napoli. Massimo Listri traspone gli spazi visitati in immagini, attraverso colore, luce e prospettiva: i lavori esposti infondono ai luoghi storici e alle bellezze architettoniche un’aura di silenzio sacrale e una magia unica, consentendo ai visitatori di immergersi nelle immagini e fotografie; queste ultime, grazie alla maestria di Listri, sembrano prendere vita, sprigionando la bellezza dell’arte.

Massimo Listri

Massimo Listri (Firenze, 1953) inizia da giovanissimo la carriera fotografica e, nel corso della propria vita professionale, ha pubblicato fotografie in alcune delle più importanti testate di design. Palazzi e musei maestosi, straordinarie ville e opere architettoniche appartenenti a diversi periodi storici sono solo alcuni dei soggetti diventati protagonisti di mostre personali, allestite nelle più prestigiose istituzioni di tutto il mondo, tra cui: il Palazzo Reale di Milano, le Gallerie degli Uffizi a Firenze, il Palazzo del Quirinale e i Musei Vaticani a Roma, il Palazzo Reale di Torino, il Museo Correr a Venezia, il Morgan Library & Museum di New York, l’Ambasciata Italiana a Washington, il Museo di Arte Moderna di Buenos Aires, il Kunsthistorisches Museum di Vienna, il Museo d’arte Moderna di Bogotà e il Museo Shanghai Himalayas. Dopo numerose rassegne in tutto il mondo, Massimo Listri torna nella sua città natale con questo percorso fotografico, che porterà la sua arte e visione artistica negli spazi di Manifattura Tabacchi, raccontando anche il suo legame con questo luogo storico.