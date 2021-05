Notte Stellata, storia e curiosità del capolavoro di Van Gogh

Pubblicità

La Notte Stellata è una delle opere più note di Vincent Van Gogh. Capolavoro della storia dell’arte De sterrennacht, questo il nome originale in olandese, con la sua straordinaria forza espressiva rappresenta al meglio il complesso mondo interiore di Van Gogh.

Conservata al MoMa di New York e ammirata ogni giorno da centinaia di migliaia di visitatori, l’opera è riprodotta e conosciuta in tutto il mondo. Ma cosa si cela dietro il dipinto del tormentato artista?

Storia ed analisi della Notte Stellata

Dopo una serie di episodi di violenza, tra i quali la ben nota automutilazione dell’orecchio, nel 1889 Vincent Van Gogh accetta di farsi ricoverare in una clinica per alienati mentali a Saint-Rémy de Provence. Nonostante le precarie condizioni mentali, questo periodo è uno tra i più prolifici dell’arista. Qui realizza una notevole mole di dipinti nei quali Van Gogh si affranca definitivamente dalla lezione impressionista per maturare il suo inconfondibile stile. Traendo ispirazione dalla sua alienazione, rielabora la realtà che lo circonda, riproducendola in quadri che concedono ampio spazio all’immaginazione.

Tra le opere di Saint-Rémy spicca La Notte Stellata, un paesaggio collinare illuminato dalla tenue luce delle stelle, poco prima dell’alba del 18 giugno 1889. Un lavoro nel quale Van Gogh cerca un contatto diretto con la realtà, dipingendo la vista dalla finestra della sua stanza nel manicomio. Una veduta notturna non fedele alla realtà, ma manipolata ed interiorizzata, per trasformare un’innocuo paesaggio collinare in una potente visione onirica. Una forma di espressione della realtà, piuttosto che la realtà stessa, dove si celano, e si svelano, le paure, le emozioni e l’anima dell’artista olandese.

«Le colline azzurre nella notte, trattate con linee ondulate e parallele, non hanno più il rassicurante aspetto di rilievi pettinati dal vento, indorati e scaldati dal sole (come in Renoir), ma sembrano minacciose acque dilavanti, di cui le curve degli ulivi sono le frange più avanzate e ribollenti» – Giorgio Cricco, Francesco di Teodoro

L’immagine ha una forza straordinaria. A sinistra si staglia un cipresso che unisce la terra e cielo, quasi un simbolo del rapporto tra vita e morte. Al centro un paesino, forse Saint-Rémy, che si perde nel buio della vallata. Sulla destra una distesa di ulivi, mentre lo sfondo è disegnato dal profilo delle Alpilles (catena montuosa del sud della Francia). Da un lato, quindi, un’immagine di quiete e serenità con il il villaggio avvolto nel buio e nel sonno, dall’altro invece la forza lo sconvolgimento della natura che vortica attorno ai caseggiati.

Il fulcro dell’azione infatti è nel cielo, dove esplode l’inquietudine dell’artista. Con la luce della luna che rischiara il paesaggio e Venere, la stella del mattino. Ma quello che cattura l’attenzione sono le stelle, che ruotano su se stesse cambiando vorticosamente direzione. Qui Van Gogh interviene con pennellate precise e circolari che restituiscono “ordine” a questo turbinio, rendendo alla perfezione la caratteristica pulsazione della luce stellare. L’armonia è data anche dai colori con i blu del cielo e i gialli delle stelle che si amalgamo e si fondono in queste onde che attraversano la tela.

Nonostante questa aprente armonia però, la Notte Stellata di Van Gogh racchiude al suo interno una visione tutt’altro che idilliaca. Il pittore infatti riflette sul mistero dell’universo e sopratutto sulla sua vita solitaria e drammatica, smarrita e allucinata. Non a caso ricorre a un segno pittorico materico, agitato e quasi aggressivo. In questa tela i tormenti del pittore olandese trovano una delle più espressive rappresentazioni, con il contratto tra il suo mondo interiore (rappresentato dal cielo e dalle vorticose stelle) e il mondo naturale (placido e addormento nelle ore prima dell’alba).

Curiosità sulla Notte Stellata di Van Gogh

Il paesaggio. Come detto, la veduta notturna della Notte Stellata raffigura la vista dalla finestra della stanza che Van Gogh occupava al manicomio di Saint-Rémy de Provence. In realtà però l’artista non riprodusse fedelmente il paesaggio circostante tralasciando alcuni dettagli, come le sbarre alla sua finestra, e inserendone altri. Il paesino, ad esempio, sembrerebbe essere più una reminiscenza dei villaggi olandesi della sua infanzia . Ipotesi sostenuta dalle ricerche di alcuni storici che dimostrano l’impossibilità per Van Gogh di vedere Saint-Rémy dalla sua finestra.

Una sola notte stellata? Come per i Girasoli, anche per la Notte Stellata non si può parlare di una sola opera. Esistono altri due lavori del pittore olandese che raffigurano un cielo stellato , sebbene siano meno intensi. Nel 1888 infatti Van Gogh realizza Notte stellata sul Rodano (oggi al Musée d’Orsay, Parigi) e Terrazza del caffè la sera, Place du Forum, Arles (al Museo Kröller-Müller, Otterlo) . Entrambi i dipinti raffigurato dei paesaggi, uno in città e due uno in riva al fiume, con cieli stellati. Sebbene siano meno famosi, si tratta comunque di due opere di eccezionale maestria tecnica , che hanno sicuramente influenzato la ricerca di Van Gogh.

