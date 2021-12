Annecy: tutto quello che c’è da sapere sul borgo della Francia

- pubblicità -

Sapete che anche la Francia ha la sua Venezia? Stiamo parlando di Annecy il piccolo borgo medievale che prende il nome dal vicino lago le qui acque arrivano nel centro paesino disperdendosi tra mille canali e regalandole così un aspetto davvero molto romantico! Se dunque siete in cerca di un piccolo borgo francese da visitare ecco qui tutto quello che c’è da sapere su Annecy!

Annecy: dove si trova?

Annecy si trova nella parte meridionale della Francia ed è una delle perle della Savoia. Non essendo molto esteso il piccolo borgo è perfetto per un itinerario on the road o per un tranquillo e romantico weekend, magari sotto le feste, perdendosi tra i suoi meravigliosi mercatini di Natale del centro storico.

Passeggiare per Annecy vuol dire attraversare di continui piccoli canali tutti adornati da gerani in ogni stagione dell’anno, perdersi nelle viettine, ammirare le bellissime vetrine dai profumi fino, ovviamente, alle pasticcerie, e rimanere stupiti nello scoprire l’isola nel cuore della città. Ma andiamo per ordine. Ecco alcune delle cose da vedere ad Annecy!

Impossibile non notare il bellissimo castello che domina la città vecchia di Annecy. Costruito tra il XIII e il XVI secolo è stato per lungo tempo la residenza dei conti di Ginevra. Oggi, al suo interno, vengono allestite diverse mostre dalla scultura ai mobili all’arte contemporanea;

Ponte dell’amore o degli innamorati. Luogo caratteristico in una città così romantica, il ponte dell’amore si trova ai fioriti Jardin de l’Europe;

Palais de l’isle. Infine, la vera attrazione del borgo è questo palazzo che si trova sull’isola a forma triangolare nel cuore di Annecy nel Canal du Thoiu. Realizzato nel XII secolo è stato residenza nobiliare, tribunale, Zecca e persino prigione. Oggi invece, oltre che simbolo della città è anche la sede di tantissime esposizioni permanenti e non.

Anche nei dintorni di Annecy non mancano le attrazioni interessanti. Primo fra tutti il Chateau de Menthon Saint-Bernard, situato a meno di 10km dal borgo. Questo bellissimo castello millenario è talmente bello che c’è chi dice che sia stato una delle fonti di ispirazione per il castello de La Bella Addormenta del Bosco della Walt Disney. Qui è possibile entrare per visitarlo solo con visite guidate organizzate per gentile concessione della stessa famiglia Menthon. Arrivata ormai alla ventitreesima generazione infatti, la famiglia che diede il nome al castello, abita ancora qui. Al suo interno ammirerete i saloni adornati con gli arazzi, la biblioteca che raccoglie circa 12.000 volumi e, soprattutto, il panorama sul bellissimo Lago di Annecy.

Se invece volete gironzolare e perdervi per un altro paesino beh Chambery è quello che fa al caso vostro. Quella che fu la capitale della Savoia, conserva ancora oggi la sua bellezza tra il bel castello, il quartiere storico di Ville Ancienne con le sue mille “Rue”, cattedrali e musei.

Lago di Annecy

Il Lago di Annecy che dà il nome al piccolo borgo noto anche come la Piccola Venezia Francese, è il secondo più ampio per superficie (circa 27,4 chilometri quadrati), appena dopo il lago del Bourget. La sua fama però la si deve a un altro merito. Il lago, infatti, si è conquistato di diritto un primo posto e non solo della Francia. Secondo severe regolamentazioni ambientali in vigore fin dagli anni ’60, infatti, è conosciuto anche come il lago blu ovvero il lago più pulito d’Europa. Qui ogni anno arrivano diversi amanti degli sport d’acqua come cui nuoto, vela, immersioni, canottaggio, pesca, sci d’acqua.

Formatosi circa 18.000 è di origine glaciale ed è alimentato da diversi corsi d’acqua di montagna. Oltre ad Annecy e al già citato Menthon-Saint-Bernard le località che si affacciato sul lago sono diverse:

Annecy-le-Vieux

Doussard

Duingt

Lathuile

Saint-Jorioz

Sevrier

Talloires

Veyrier-du-Lac

Meteo Annecy

Il meteo ad Annecy è piuttosto variabile a seconda della stagione per via del suo clima oceanico. La probabilità di trovare della pioggia durante la vostra gita infatti è piuttosto ampia in quanto pare che ogni mese dell’anno scende almeno qualche goccia. Il rischio ovviamente diminuisce durante i mesi più caldi che vanno da giugno a fine agosto. In questo periodo la temperatura media si attesta intorno ai 23 gradi. Durante i mesi invernali e, in particolare nel periodo natalizio per gli amanti dei suoi bei mercantili di natale, la temperatura arriva anche a pochi gradi sopra lo zero.