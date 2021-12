Marcel Duchamp: tutto quello che c’è da sapere sul pittore e sulla sua arte

- pubblicità -

Henri-Robert-Marcel Duchamp, conosciuto semplicemente come Marcel Duchamp, fu un pittore, scultore e scacchista francese della fine dell’Ottocento. La sua carriera artistica fu molto lunga tanto che cominciò con la pittura tra fauvisti e cubisti anche se amò molto dadaismo e surrealismo, per poi dedicarsi all’arte concettuale lanciando il ready-made e l’assemblaggio.

Per ready-made si intende un qualcosa che è preconfezionato, pronto all’uso. Nel mondo arte questo vuol dire che un artista si appropria di un oggetto per farlo suo, inserirlo in un’opera ribaltandone completamente ed eliminandogli la sua funzionalità. Le opere ready-made, infatti, sono gli oggetti di tutti i giorni che però cambiano nome, gli viene dato un titolo, a volte gli viene scritto qualcosa e lo si manipola fissandolo su una base, su un muro, capovolgendolo e così via.

Marcel Duchamp fu il primo artista a citare il ready-made nel campo dell’arte in merito alla sua opera Bicycle Wheel del 1913. Qui la lavorazione dell’oggetto è maggiore in quanto si tratta di una bici unita a uno sgabello. Per il primo ready-made puro infatti bisognerà aspettare l’anno successivo con lo Scolabottiglie.

Per quanto riguarda la pittura, invece, fu il poeta e amico Octavio Paz a riassumere bene cosa rappresentò per l’artista. «le tele di Duchamp non raggiungono la cinquantina e furono eseguite in meno di dieci anni: infatti abbandonò la pittura propriamente detta quando aveva appena venticinque anni. Certo, continuò “a dipingere”, ma tutto quello che fece a partire dal 1913 si inserisce nel suo tentativo di sostituire la “pittura-pittura” con la “pittura-idea”. Questa negazione della pittura che egli chiama olfattiva e retinica (puramente visiva) fu l’inizio della sua vera opera. Un’opera senza opere: non ci sono quadri se non il Grande Vetro (il grande ritardo), i ready-made, alcuni gesti e un lungo silenzio».

Scolabottiglie di Marcel Duchamp

L’originale. Lo Scolabottiglie di Marcel Duchamp, noto anche come Riccio, altro non era che, come dice il nome stesso, uno scolabottiglie che, di bottiglie, ne può contenere fino a cinquanta. L’oggetto entrò nello studio dell’artista appena prima della sua partenza per New York. In una delle tante lettere che l’artista scrisse alla sorella Suzanne, le dà le istruzioni per realizzare un ready-made a distanza facendole scrivere una frase e firmandolo. Purtroppo l’originale andò perduto e nelle successive copie questa frasi non venne mai riportata.

L’opera. Funzionale sì, ma totalmente privo di bellezza. E’ da qui che parte Duchamp, prende un oggetto, lo ribalta rendendolo non funzionale e lo appende al soffitto. In questa maniera lo Scolabottiglie diventa un simbolo emblematico a metà tra un totem, un idolo, l’albero dell’alchimia o addirittura l’albero della Vita. Infine, l’oggetto richiama anche l’idea di perfezione e di unione grazie alle sue forme circolari.

Marcel Duchamp Fontana (Orinatoio)

La storia. La fontana di Marcel Duchamp è certamente l’opera più famosa dell’artista. Questo ready-made venne inviato dall’artista per essere esposto alla mostra di New York alla Society Independent Artists con lo pseudonimo di Richard Mutt. Per renderlo ancora più vero l’artista scrisse il nome e l’anno direttamente sull’oggetto. L’opera venne però considerata scandalosa e oscena e non venne inserita nella mostra. Fu allora che Duchamp, insieme a diversi colleghi, scrisse un articolo sulla rivista Blind Man per far capire il vero significato del concetto di ready-made.

Marcel Duchamp orinatoio

Richard Mutt. Abbiamo già detto che l’artista lo firmò per inviarlo alla Society Independent Artists, ma che significato ha il nome? Il primo non è altro che un semplice rimando alla fabbrica produttrice dell’orinatorio, la Mott Work. Ma, tra gli altri significati, vi sono rimandi allo slang americano come babbeo o cane bastardo. Infine, secondo alcuni studiosi l’opera ricorda un utero femminile il ventre materno. Il nome quindi potrebbe riferirsi al sostantivo tedesco Mutt(e)R che, tradotto, vuol dire madre. E ancora per altri rimanda alla parola francese muter, ovvero cambiare.

L’opera. L’oggetto in questione altro non è che un orinatorio maschile in porcellana, capovolto e poggiato su un lato. Con quest’opera l’artista ha certamente raggiunto il punto più alto di dissacrazione e ironia. Ance in questo caso l’opera rimanda alla Sposa.

Marcel Duchamp opere

Infine, come sempre, ecco qui una selezione di alcune delle opere di Marcel Duchamp più famose tra quadri e ready-made.

Étant donnés, 1966

Paesaggio a Blainville, 1902

Ritratto padre, 1910

Ritratto Dottor Duomuchel, 1910

Il paradiso, 1910

Il cespuglio, 1910

Giovane e fanciulla in primavera, 1911

Yvonne e Magdeleine ridotte a brandelli, 1911

Ritratto di giocatori di scacchi, 1911

Giovane triste in treno, 1911

Nudo che scende le scale, 1912

Il re e la regina circondati da nudi veloci, 1912

Passaggio dalla Vergine alla sposa, 1912

Ruota di bicicletta, 1913

Slitta contenente un mulino ad acqua in metalli vicini, 1913-1915

Macinatrice di cioccolato numero 2, 1914

Scolabottiglie, 1914

Scatola in una valigia, 1914

Anticipo per un braccio rotto, 1915

Fontana, 1917

H.O.O.Q., 1919

50 cc aria di Parigi, 1919

Perché non starnutire Rrose Sélavy?, 1921

Obbligazione per la roulette di Monte Carlo, 1923

La sposa messa a nudo, 1923

Semisfera rotante, ottica di precisione, 1923.1925

la boîte-en-valise (box in a suitcase), 1941

Dati il gas d’illuminazione e la caduta dell’acqua, 1948-1949