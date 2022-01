Borse Michael Kors autunno inverno 2021 2022: foto e prezzi

- pubblicità -

I modelli di borse Michael Kors sono ormai conosciuti in tutti il mondo, e si riconoscono dal celebre logo pendente che caratterizza il brand e che rappresenta proprio le inziali – MK dello stesso. Le borse Michael Kors sono disegnate per ogni tipo di abbigliamento e di occasione. Dia modelli più sportivi – come la conosciutissima Jet Set travel – a quelli più classici adatti per occasioni eleganti. Ogni anno le linee del brand si arricchiscono di nuovi modelli o di rivisitazioni, in nuovi colori e materiali, dei modelli più iconici del brand.

Nelle borse Michael Kors i dettagli sono la differenza, il pellame utilizzato è quasi sempre del modello Saffiano, pelle di vitello stampata e pigmentata, che si caratterizza per la particolare trama. In alcune borse, l’aggiunta di borchie e altri elementi decorativi, può rispecchiare le tendenze di una stagione, ma generalmente i modelli sono lineari e con la stampa logo sul pellame. Anche i prezzi sono variabili, le borse più piccoline hanno prezzi a partire dai 60 euro. Ma vediamo insieme i modelli per l’autunno inverno 2021 2022.

Borse Michael Kors autunno inverno 2021 2022

I modelli di borse Michael Kors autunno inverno 2021/2022 sono numerosi e si adattano ai vari tipi di personalità di chi le indossa. Dopo tutto non è un caso che le borse siano degli accessori fondamentali per gli outfit e soprattutto per quelli invernali, capaci di fondere la praticità al glamour. Le collezioni Michael Kors pre la stagione includono: borse a tote, a mano, a tracolla e pochette, nonché la sfavillante collection dedicata alla festività. Di seguito alcuni dei modelli più tendenza.

L’amatissima borsa a spalla SoHo prende il nome dall’iconico quartiere di New York. Realizzata in tela con l’esclusiva stampa logo, pelle liscia e goffrata con effetto patchwork per un mix di eleganza e stile metropolitano di tendenza. È dotata di chiusura push-lock e di un interno spazioso per riporre il portafoglio, le chiavi e il rossetto, mentre la tasca posteriore all’esterno permette di tenere il telefono sempre a portata di mano.

L’elegante borsa a spalla Greenwich dona un fascino esclusivo ai tuoi look. La lavorazione in pelle Saffiano e gli eleganti dettagli in metallo donano un tocco contemporaneo, mentre le tracolle intercambiabili rendono questo modello versatile e d’impatto. L’accessorio ideale per completare i tuoi look con una nota di eleganza.

Ti presentiamo Rayne, la borsa a mano più desiderata della stagione. Realizzata in pelle Saffiano con dettagli lucidi, svela un interno abbastanza capiente da custodire tutto ciò di cui hai bisogno dal mattino alla sera.

La borsa a tracolla Lita in pelle è il connubio perfetto di stile e praticità. Il manico superiore a catena dona un tocco di lucentezza e consente di indossarla come preferisci, mentre l’interno capiente permette di custodire tutto l’indispensabile. Utilizza la tracolla regolabile nelle giornate ricche di impegni.

La silhouette versatile e l’elegante ciondolo con lucchetto conferiscono un fascino raffinato a questa nuova rivisitazione della nostra Mercer Gallery. Il design strutturato con bordi definiti e l’esclusiva stampa logo caratterizzano questa borsa tote. Completano il look numerose tasche interne che consentono di tenere in perfetto ordine tutto l’essenziale. Portala con te per donare un tocco di eleganza a ogni tuo look.

Grande classico di tendenza, la borsa tote Jet Set è realizzata nella pelle Saffiano che contraddistingue il nostro marchio. Il logo discreto in metallo si accosta alla linea minimalista, mentre i manici superiori allungati garantiscono una comoda vestibilità. Grazie all’interno spazioso e alle ampie tasche, questa borsa portatutto ti accompagnerà con stile dalla mattina alla sera.

Quintessenza del look casual per l’ufficio, la nostra Mercer Gallery presenta un design leggermente strutturato e bordi ben definiti. La tasca centrale con zip è ideale per custodire tutto l’indispensabile, mentre al suo interno le tasche anteriori e posteriori offrono ulteriore spazio per riporre altri accessori. Indossala a tracolla per la massima libertà di movimento.

La silhouette versatile e l’elegante ciondolo con lucchetto conferiscono un fascino raffinato a questa nuova rivisitazione della Mercer Gallery. Il design strutturato con bordi definiti caratterizza questa borsa tote in similpelle effetto martellato. Completano il look numerose tasche interne che consentono di tenere in perfetto ordine tutto l’essenziale. Portala con te per donare un tocco di eleganza a ogni tuo look.

Elegante e di tendenza, il monospalla Slater bicolore è realizzato con la nostra esclusiva stampa logo e presenta finiture in pelle. È dotato di una tracolla removibile con catena intrecciata e di una tasca frontale con zip in cui riporre comodamente tutto l’indispensabile. Perfetto per le tue serate in città.

Pratica e di grande impatto: la borsa a mano Hamilton Legacy è un modello iconico davvero imperdibile. Realizzata in pelle pregiata con righe sportive e dettagli stampa serpente, presenta soffietti laterali regolabili e un pendente lucido a catena che assicura un look elegante. L’interno con tasche è perfetto per custodire il laptop e tutto l’essenziale per la giornata.

Realizzata in tela con l’esclusiva stampa logo e inserti in tessuto liscio, la borsa a tracolla Suri presenta una silhouette strutturata impreziosita da eleganti dettagli in metallo. La chiusura con coulisse svela un interno capiente, ideale per custodire le chiavi, il tablet e altro ancora. Puoi rimuovere la tracolla e utilizzare i manici per portarla a mano.

Ti presentiamo Karlie, un’elegante borsa a mano dallo stile contemporaneo ed estremamente pratica. Realizzata in tela con la nostra esclusiva stampa, logo lucido e finiture in pelle stampa coccodrillo, questa borsa a mano con borchie sfoggia uno stile moderno di grande impatto. La chiusura a scatto invisibile e l’interno con tasche ti consentono di custodire l’indispensabile in tutta sicurezza. Questo splendido modello dal design strutturato ti accompagnerà dal giorno alla notte con stile.

Zaini Michael Kors

Nella collezione articoli da viaggio, sono presenti anche gli zaini. Per questa stagione, la collezione zaini Michael Kors 2021/2022, presenta numerosi modelli di taglia media in diverse stampe (logo metallizzato, in nylon trapuntato, stampa a righe ecc) oppure in taglia grande (Modello Mina 26,7 cm L X 26,7 cm A X 12,7 cm P) con dettagli in pelle martellata.

Lo zaino Slater con la nostra esclusiva stampa logo è perfetto per andare al lavoro e per i weekend all’insegna dell’avventura. La catena intrecciata e le righe a contrasto donano un tocco vivace a questo modello con spallacci regolabili che assicurano un comfort ottimale. Lo scomparto interno per tablet e le tasche esterne con zip garantiscono la massima praticità.

Lo zaino Rhea color block reinterpreta lo stile metropolitano coniugando eleganza e stile disinvolto. È caratterizzato da una lavorazione in tela con stampa logo metallizzata ed è impreziosito da dettagli in metallo lucidi. Con le sue tante tasche con zip e i morbidi spallacci, è una rivisitazione di tendenza di un modello senza tempo.

Lo zaino Rhea reinterpreta lo stile metropolitano coniugando eleganza e stile disinvolto. La combinazione di sfavillanti dettagli in metallo e le nostre iniziali in rilievo sulla pelle liscia e verniciata rendono questo modello veramente unico. Con le sue numerose tasche con zip e i morbidi spallacci, è al tempo stesso femminile e resistente.