Ghost over Banksy a Venezia

- pubblicità -

È curioso che la prima esperienza di Digital Street Art abbia avuto luogo proprio a Venezia, città senza strade, porta d’Europa sui mondi orientali, crocevia di uomini e merci. Dopo il grande successo di AURA “THE IMMERSIVE LIGHT EXPERIENCE” alla Fabbrica del Vapore di Milano, progetto che ha cambiato il concetto di mostra e di immersività, Pepper’s Ghost torna sorprendendo e sfidando lo street artist più celebre al mondo: Banksy creando di fatto una nuova corrente artistica.

- Pubblicità -

Ghost over Banksy è il primo concept di Digital Street Art mai realizzato finora e sarà presentato al pubblico a partire dal prossimo 9 marzo ore 18:00 in video sui canali social del collettivo (Instagram, Facebook, Tik Tok, Youtube e Vimeo) in partnership con una delle più importanti pagine d’arte al mondo THE PINK LEMONADE

È stato realizzato a Venezia, dando vita all’iconico stencil di Migrant Child, illuminando e animando letteralmente l’opera, accendendo la forte problematica dei diritti umani e interrogando sulla reale esistenza e finalità del celebre artista inglese. L’animazione dell’opera Migrant Child di Banksy è stata resa possibile grazie a un potente proiettore laser PH3501QL laser a 35.000 ANSI lumen messo a disposizione da Sharp NEC, che promuove l’unione di arte e tecnologia.

- Pubblicità -

Rispettando le regole della street art è stata un’azione notturna, silenziosa, furtiva, non annunciata. Nella street art l’artista arriva, agisce, sparisce. E lascia il suo segno. Il progetto di digital street art, invece, è stata un’operazione artistica immersiva che fa rivivere la scena impressa su quella parete veneziana come se fosse un’azione tra magia, colore, realtà e luce.

È una nuova evoluzione artistica, che interagisce con linguaggi preesistenti o memorie. Qualunque opera di street art, qualunque manufatto, qualunque luogo ed evento può quindi essere reso immersivo, ovunque. Animato e non contaminato. Perché, più di tutto, la digital street art non è distruttiva: non intacca i luoghi ma tocca la percezione delle persone e il loro immaginario.

Ghost over Banksy darà vita al primo NFT (non-fungible token) di Digital Street Art collezionabile, autenticata e pubblicata su blockchain, grazie alla partnership con la galleria Reasoned Art www.reasonedart.com che ha portato l’Arco della Pace di Milano ad essere il primo monumento al mondo nel Metaverso. Parte dei proventi saranno devoluti a Emergency.

Con le parole scritte da Anderson Tegon, cui ha dato voce Nica Renoult, il potente voiceover del video di Ghost over Banksy potrebbe essere un appello, una chiamata all’agire e nonché una provocazione nei confronti dell’artista inglese. Nica Renoult è nata nell’isola di Maluku e cresciuta tra Amsterdam e Londra.

Scelta per la sua forte connessione a quei valori universali di uguaglianza connaturati al lavoro di Pepper’s Ghost, Nica ha messo in pratica il suo credo e ha fondato Trickle, un’agenzia di ricerca del personale che tramite un processo di selezione anonimo permette di assumere le persone per il loro valore, oscurando qualunque informazione relativa a genere, etnia, aspetto fisico ed età.

PEPPER’S GHOST SRL

Pepper’s Ghost è una creative-tech firm, con al suo interno un collettivo di digital artist, graphics engineer e project manager guidati da Anderson Tegon, fondatore e Art Director che persegue lo scopo di mettere al centro la creatività utilizzando le più innovative tecnologie esistenti per realizzare mostre immersive, perfomance di digital art con la volontà di creare esperienze totalizzanti senza alcun limite di luogo, spazio o dimensione.

ANDERSON TEGON

Anderson Tegon è fondatore e art director di Pepper’s Ghost. Nato in Brasile nel 1985, cresciuto a Peseggia, tipico paese della provincia di Venezia. Dopo una vita nel basket, ha poi viaggiato tra Cina, Stati Uniti, Londra e Parigi paesi che lo hanno contaminato e formato creativamente. Ha trovato nell’arte digitale la sua naturale espressione per creare esperienze ed emozioni.