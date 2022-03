Frasi sulle sorelle: maggiori o gemelle, da Tumblr e divertenti

- pubblicità -

Le sorelle sono un dono della vita. C’è chi ne una una e chi di più e poi c’è chi le ha da adulto anche se a volte non di sangue dalle amicizie alle famiglie allargate. In ogni caso una sorelle, come si dice, è per sempre e per questo ecco alcune delle frasi sulle sorelle più belle da dedicare!

Frasi sulle sorelle

“Stesso cuore, stessa pelle” questo è il patto tra sorelle, anime che mai potrà dividere la realtà. (Laura Pausini)

“Una sorella è sia il tuo specchio – che l’opposto.”

“Una sorella è un piccolo pezzo di fanciullezza che non può mai andare smarrito.”

“Spesso, con l’avanzare dell’età, [le sorelle] diventano la compagnia più allegra e preferita l’una dell’altra. Oltre ai comuni ricordi d’infanzia, condividono i ricordi della stessa casa e quelle stesse piccole manie sulle faccende domestiche che riecheggiano la voce della loro madre.” Margherita Mead

Come diavolo si fa a riassumere una sorella in tre minuti? È il tuo gemello e il tuo opposto. È il tuo compagno costante e il tuo concorrente. È il tuo migliore amico e la più grande stronza in tutto il mondo. È tutto ciò che desideri che possa essere e tutto ciò che desideri che non sia. M. Molly Backes

“Gli amici vanno e vengono. Le sorelle restano per sempre.” Pam Brown

“Non c’è consolazione più confortante di quella che si trova tra le braccia di una sorella.” Alice Walker

“Sai bene quanto me qual è il valore dell’affetto di una sorella: non c’è nulla di simile in questo mondo.” Charlotte Bronte

“Mia sorella. Come un fiore improbabile, cresciuto su un piccolo grumo di terra attaccato alla roccia. Da lei ho appreso la resistenza. Ora ci somigliamo meno nei tratti, ma è lo stesso il senso che troviamo in questo essere gettate nel mondo. Nella complicità ci siamo salvate.” Donatella di Pierantonio

Aiutarsi l’una con l’altra, fa parte della religione della sorellanza. Louisa May Alcott

Avere un fratello, una sorella che ti vuole bene è un’esperienza forte, impagabile, insostituibile. Papa Francesco

L’applauso di una sorella significa molto di più di quello di qualsiasi folla. Perché gli altri vedono soltanto il risultato, mentre lei vede tutto ciò che ci ha portato fin lì. Pam Brown

Dolce è la voce di una sorella nella stagione del dolore, e saggio è il consiglio di coloro che ci amano. Benjamin Disraeli

“Il rapporto tra sorelle è un mix composto da amore e odio. Per la prima fase della vita sembra prevalere il secondo sentimento, mentre il resto della vita non puoi far a meno di vedere in una sorella un’ancora di salvezza quando tutto sembra esserti contrario”

Frasi sulle sorelle maggiori o gemelle

Se si ha la fortuna di crescere con una sorella maggiore si va avanti nella vita con una guida che ci sarà sempre ad aiutarci. A volte però anche le gemelle seppure con pochissimi minuti di distanza sanno essere delle ottime consigliere di vita. Ecco quindi alcune frasi sulle sorelle maggiori o gemelle!

Quando sei una sorella maggiore, è un grande lavoro. Io non so come si sentono le sorelle minori rispetto al loro lavoro, ma quando sei una sorella maggiore, ci si aspetta che ti prenda cura di tutto. E questo ti fa sentire bene. A me lo fa. Venus Williams

Avevo paura che mi avresti portato via le attenzioni di mamma e papà, ma in realtà quando sei nata tu l’unica cosa che mi hai portato è stata gioia e felicità. Anonimo

Mamma diceva che eravamo la stessa anima divisa in due e che andavamo in giro per il mondo con quattro gambe. Sembra innaturale nascere insieme e morire separati. Melodie Ramone

Tua sorella maggiore è la tua migliore amica, la tua maggior critica e la tua più feroce protettrice. Lei può farti uscire pazzo e farti piangere, ma è l’unica persona al mondo che amerai incondizionatamente, nonostante tutto. Dopo tutto è la tua sorella maggiore

“Avere una gemella vuol dire camminare per la strada con uno specchio accanto”

“Essere sorelle gemelle vuol dire avere duo cuori che battono insieme da sempre, seguendo incessantemente lo stesso ritmo. Essere sorelle gemelle vuoi dire intraprendente il percorso della vita insieme e insieme affrontare tutte le difficoltà. Essere sorelle gemelle vuoi dire avere la consapevolezza di non esser mai solo, e anche se stai per cadere anche se il mondo ti crolla addosso, ci sarà sempre una parte di te che vive all’esterno di te pronta a darti la mano e risollevarti nei momenti difficili. Essere sorelle gemelle vuol dire aver ricevuto un dono, il migliore che la natura possa regalare”.

“La cosa migliore delle sorelline è questa: esse passano così tanto tempo a desiderare di essere sorelle maggiori che alla fine esse sono molto più sagge di quanto quelle maggiori posso mai essere” (Gemma Gurgess)

Le sorelle maggiori ti aiutano sempre a capire meglio il mondo.

Frasi sulle sorelle da Tumblr

A volte quando si vuole fare una dedica a una persona speciale non c’è niente di meglio di una bella ricerca tra le frasi sulle sorelle da Tumblr.

Non abbiamo mai sentito il bisogno di scriverci. Ci parlavamo. Ma scrivere è più potente, è un risarcimento per solitudini precoci, non volute, come questa separazione fra sorelle. Ora che siamo povere una dell’altra ci scriviamo. Lidia Ravera, da “Sorelle”

«Il tuo cuore lo porto con me. Lo porto nel mio. Non me ne divido mai. Dove vado io, vieni anche tu, mia amata. Qualsiasi cosa sia fatta da me, la fai anche tu, mia cara. Non temo il fato perché il mio fato sei tu, mia dolce. Non voglio il mondo, perché il mio, il più bello, il più vero sei tu. Questo è il nostro segreto, profonda radice di tutte le radici, germoglio di tutti i germogli, e cielo dei cieli di un albero chiamato vita, che cresce più alto di quanto l’anima spera, e la mente nasconde. Questa è la meraviglia che le stelle separa. Il tuo cuore lo porto con me, lo porto nel mio.»

Una sorella è per sempre

“Siamo sorelle, tu sei la mia famiglia, siamo sempre insieme non puoi dirmi niente che mi potrebbe fare andare via.” Blair e Serena

Ci si ubriaca di vino, di risate, di chiacchiere, di amori non nati, nascenti, di quelli che vorremmo, di quelli che verranno.

Ci si ubriaca di abbracci e di vicinanza tra sorelle, di quotidiano, di noia.

Le sorelle sono angeli che ci sollevano quando le nostre ali dimenticano come volare.

“Sorelle. Una parola semplice che contiene al suo interno i mille segreti confidati, le marachelle mai confessati ai genitori, i racconti inventati e i sogni più inconfessabili.”

Ehi sorella. Voglio solo che tu sappia che ti amo fino alla luna e ritorno.

Frasi sulle sorelle divertenti

Non c’è niente di meglio di una sorella per godersi un po’ di momenti di gioia e di felicità. E allora ecco alcune delle frasi sulle sorelle divertenti!

“Lei è la sorella? E da quanto tempo?” Totò

Tutti dovrebbero avere una sorella come te. Perchè dovrei sopportarti soltanto io ??

Non riesco a ricordare se sono la sorella buona o la sorella cattiva….

Io e te siamo sorelle, ricordati se cadi io ti rialzerò, appena avrò finito di ridere

Non lasciare mai che una sorella arrabbiata ti pettini i capelli Patricia Mc Caan

Chi ha una bella sorella ha anche molti amici. (Proverbio russo)

Pensi che io sia pazza? Dovresti vedere mia sorella!

Mia sorella ha una sorella fantastica.

Sorrido perché sei mia sorella. Rido perché non puoi farci niente!!

So che mia sorella maggiore mi ama perché mi dà tutti i suoi vecchi vestiti e così deve uscire a comprarne di nuovi

Sorelle e fratelli male si dicono e bene si vogliono. (Proverbio)

Se non capisci come una donna possa amare teneramente sua sorella e al tempo stesso aver voglia di torcerle il collo, probabilmente sei figlio unico

Due valgono più di uno : chi ha scritto questo probabilmente non conosceva mia sorella Samuel Butler

Più ancora che Babbo Natale, è tua sorella che sa se sei stato buono o cattivo Linda Sole

Frasi sulle sorelle amiche

Infine non c’è migliore sorella della propria amica di una vita! Ecco quindi alcune delle frasi sulle sorelle e amiche più belle da dedicare ai rapporti più speciali!

“I nostri genitori ci hanno resi fratello e sorella, noi siamo diventati amici per conto nostro.

Stammi accanto quando verrò delusa e l’unica con la quale vorrò parlare sarai tu. Stammi accanto, quando penserò che tutto mi vada male. Stammi accanto, quando avrò i miei scleri e tu sarai l’unica a farmeli passare. Stammi accanto, quando avrò voglia di fare festa o anche solamente quando avrò voglia di guardare un film alle 00:00 davanti alla televisione e un pacco di patatine, e ridere assieme. Stai vicino a me e abbracciami. Stammi accanto, perché io per te lo farò sempre, sì ti starò accanto in qualsiasi situazione, ti starò accanto perché sei la migliore amica ma prima di tutto sei mia sorella.

Da piccole eri la mia compagna di giochi; in adolescenza sei stata la mia confidente; adesso sei la mia migliore amica.

Ti voglio troppo bene per essere solo tua amica. Perciò Dio mi ha fatto tua sorella

Le nostre radici dicono che siamo sorelle, il nostro cuore dice che siamo amiche

Anche se non siamo sorelle di sangue, siamo comunque sorelle di cuore

Le amiche migliori sono sorelle che ti scegli da sola

Perché non c’è un’amica come una sorella, nei tempi di quiete e di tempesta.