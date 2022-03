Notte Stellata, storia e curiosità del capolavoro di Van Gogh

- pubblicità -

La Notte Stellata è una delle opere più note di Vincent Van Gogh. Capolavoro della storia dell’arte De sterrennacht, questo il nome originale in olandese, con la sua straordinaria forza espressiva rappresenta al meglio il complesso mondo interiore di Van Gogh.

- Pubblicità -

Conservata al MoMa di New York e ammirata ogni giorno da centinaia di migliaia di visitatori, l’opera è riprodotta e conosciuta in tutto il mondo. Ma cosa si cela dietro il dipinto del tormentato artista?

Notte Stellata significato

Dopo una serie di episodi di violenza, tra i quali la ben nota automutilazione dell’orecchio, nel 1889 Vincent Van Gogh accetta di farsi ricoverare in una clinica per alienati mentali a Saint-Rémy de Provence. Nonostante le precarie condizioni mentali, questo periodo è uno tra i più prolifici dell’arista. Qui realizza una notevole mole di dipinti nei quali Van Gogh si affranca definitivamente dalla lezione impressionista per maturare il suo inconfondibile stile. Traendo ispirazione dalla sua alienazione, rielabora la realtà che lo circonda, riproducendola in quadri che concedono ampio spazio all’immaginazione.