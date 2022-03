Richard Serra 40 disegni inediti alla Cardi Gallery di Milano

- pubblicità -

Dal 30 marzo al 5 agosto 2022, Cardi Gallery ospita a Milano la mostra 40 BALLS personale dell’artista americano Richard Serra. Esposti per la prima volta, l’esposizione presenta 40 nuovi disegni, tutti pezzi unici, realizzati da Serra appositamente per l’occasione, in un allestimento da lui stesso ideato.

Richard Serra, Leone d’oro alla carriera alla Biennale di Venezia nel 2001, è indubbiamente uno tra gli artisti più significativi della sua generazione. L’artista americano ha installato le sue gigantesche sculture in acciaio in contesti architettonici, urbani e paesaggistici di tutto il mondo. Da Londra a Berlino, da Napoli a Bilbao, le sue opere da più di cinque decenni popolano gli spazi pubblici e i musei, instaurando una relazione diretta con lo spettatore.

Richard Serra e il disegno. Opere autonome che affrontano tempo, materialità e processo, temi cardine della ricerca artistica di Serra

Accanto alle sue imponenti sculture site-specific però, nel corso della sua lunga carriera, Richard Serra ha approfondito con costanza la pratica del disegno. Negli anni ha realizzato opere che, per la loro capacità di indagine del reale e di costruzione del segno grafico, risultano immediate e assolute quanto le sue sculture.