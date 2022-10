Rocío Muñoz Morales: quello che non sai di lei

Rocío Muñoz Morales è bellissima ed amata dal pubblico di tutto il mondo!! Inizia giovanissima la sua carriera da ballerina lavorando diversi anni nella compagnia di Julio Iglesias, passando poi alla carriera di attrice recitando al fianco di numerose star, anche internazionali come Sarah Jessica Parker. Presta anche la sua immagine come testimonial per diversi marchi come Vodafone, McLaren Mercedes, L’Oréal, Nescafé e molti altri.

Rocío Muñoz Morales: quanti anni ha?

Classe 1988, festeggia il compleanno il 10 giugno, nata a Madrid sotto il segno zodiacale dei gemelli. Le sue origini spagnole gli conferiscono un aspetto esotico, bellissima e acclamata dai fan oggi è la compagnia dell’attore italiano Raul Bova, conosciuto nel 2011 sul set del film Immaturi – il viaggio, diretto da Paolo Genovese. L’isola greca di Paro, utilizzata per le riprese, ha fatto da cornice della loro unione sentimentale dalla quale sono nate anche due figlie: Luna e Alma.

La carriera di Rocío è davvero brillante e si esprime soprattutto in ambito cinematografico e televisivo come attrice protagonista e non di numerosi film e serie televisive. Ne citiamo alcuni prodotti e distribuiti in Italia: la serie tv Un passo dal Cielo su Rai 1 in cui è al fianco di Terence Hill; il cinepanettone Natale da chef con Massimo Boldi; il film Tu mi nascondi qualcosa nel quale affianca Rocco Papaleo e tanti tanti altri ancora.

Sono numerose anche le partecipazioni a programmi televisivi italiani, nel 2015 la troviamo al Festival di Sanremo al fianco di Carlo Conti in qualità di co-conduttrice, ruolo ambito e non poco impegnativo, che ogni anno al ripetersi delle edizioni del Festival scatena la stampa nazionale e non, alla ricerca di ogni singolo errore per scatenare polemiche sui protagonisti del festival (spesso più i conduttori che i cantanti in gara e le loro canzoni). Più recentemente l’abbiamo vista su Italia 1, al fianco di Nicola Savino nella conduzione di una puntata del programma televisivo Le iene, e proprio quest’anno è stata protagonista indiscussa della 79° edizione del Festival del Cinema di Venezia della quale è stata madrina.

Rocío Muñoz Morales e la sua passione per i costumi

Fisico e portamento invidiabile, ma ciò che distingue Rocío sono la sua classe ed eleganza scandite da outfit sempre di tendenza e raffinati. L’abbiamo vista in tutto il suo splendore anche nell’ultima edizione del Festival di Venezia, in cui ha scelto gli abiti di Alberta Ferretti e Giorgio Armani per sfilare sul red carpet, accompagnati dall’eleganza di magnifici gioielli Cartier.

Nell’analisi dei suoi outfit appare evidente che sceglie e utilizza sapientemente la semplicità, optando per abiti monocolore e accostando spesso il bianco e nero. Anche prima del Festival l’abbiamo vista trascorrere l’estate in compagnia del compagnio Raul e delle figlie, fotografata al mare dove indossava un costume intero di colore nero, che le conferiva un tocco assoluto di eleganza.

Rocío Muñoz Morales e le foto nuda

Ferma contestatrice del body shaming, più volte sul suo profilo social ha utilizzato la sua immagine e il suo bellissimo corpo per mandare messaggi chiari e inequivocabili sull’accettazione delle proprio aspetto fisico, condannando i giudizi e le tante discriminazioni che ne possono conseguire. A questo punto i mal pensanti, potrebbero esclamare che il pulpito del messaggio non è credibile, proprio perché le parole sono pronunciate da una persona che mai potrebbe essere oggetto di discriminazione e pregiudizi avendo la fortuna di possedere un corpo bellissimo. Ma non è così!!! È invece importante che personaggi pubblici siano porta voce di messaggi contro l’odio e le violenze sociali e psicologiche causate dal body shaming. Nella foto che la vede a mezzo busto di profilo con spalle e seni nudi Rocío, sulla scia dell’hashtag #goodfeeling ha postato questo messaggio:

Chi siamo noi per giudicarci?

Chi sono gli altri per giudicarci?

La bellezza è proprio in chi siamo e come siamo. Unici e irripetibili. Ognuno diverso. Ognuno autentico.

Ed è esattamente lì che sta la propria “ricchezza”.

Accettiamoci… amiamoci…

Sempre e comunque!

Rocío Muñoz Morales: quanto è alta l’attrice?

Altezza invidiabile con 1,74 cm e 57 kg di peso. A 34 anni è mamma di due bambine avute dalla relazione con il collega attore Raul Bova. I due sono innamoratissimi ed affiatati e i gossip parlano spesso di nozze in vista. Rocío che è molto tradizionalista e religiosa, ha dichiarato in diverse interviste che aspetta che sia Raul a chiederle ufficialmente di compiere il grande passo.

In tema di religiosità sembra molto legata a Santa Gemma Galgani, tanto da tatuarsi il suo volto sull’avambraccio sinistro. L’attrice ha dichiarato di aver pregato molto la santa durante un periodo non felice per la sua famiglia e di recarsi spesso in visita al suo santuario a Madrid. Una frase che accompagna la storia di Santa Gemma durante una visione di un’angelo è “Per amore tutto si riceve“.