BORDERLINE design Carlo Colombo

Qualità ed eccellenza: il filo conduttore del progetto firmato Carlo Colombo. Borderline è la nuova collezione di mobili da bagno antoniolupi che coniuga tutto questo, a iniziare dal fatto che le sue forme e i suoi materiali raccontano un universo avvolgente e rassicurante.

C’era una volta la stanza da bagno. C’è anche adesso, ma non è proprio come la si può

aspettare. Immaginarla come un piccolo spazio racchiuso da un involucro costrittivo,

esclusivamente funzionale e incapace di valorizzare la luce e l’atmosfera all’interno, è quanto di più lontano, oggi, voglia dire prendersi cura di sé, anima, corpo e cuore all’unisono.

Il bagno è casa e persona, come lo è tutto il resto. Fare differenze tra un soggiorno luminoso e accogliente, una camera da letto intima e raccolta e un bagno è un esercizio che non trova, nell’interior design contemporaneo, soluzioni semplici. Il problema richiede un’applicazione seria e responsabile di regole non solo tecniche ma emozionali e immaginifiche.

La costruzione di un pensiero innovativo avviene intorno a un disegno tracciato con passione, concretizzando valori ed emozioni legate a doppio nodo con le radici di un’artigianalità antica e preziosa.

Il mobile è uno e molteplice. La sua modularità, che non è mai rigida e conclusa, ma dinamica e suscettibile di possibilità di personalizzazione pressoché infinite, si dimostra capace di dare risposta a più esigenze.

La qualità unica delle lavorazioni unita alla possibilità di scegliere dimensioni, colori e finiture fanno di Borderline una collezione sartoriale all’insegna dell’eccellenza. I mobili comunicano un universo di valori e principi fondanti nei quali la qualità diventa il filo conduttore del progetto, in grado di sollecitare un mondo di sensazioni intime e arcaiche, di riti che si ripetono nel tempo, di abitudini che si trasformano nel segno della continuità.