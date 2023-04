FIORInellaROCCA, dal 14 al 16 aprile – Mostra mercato di piante rare

Lezioni e incontri

In programma lezioni di acquerello con l’artista Alessandra Bruno e di cura di piante e giardino con Giovanni Rigo, esperto e collaboratore di Vita in Campagna e altri professionisti del settore.

Alessandra Bruno terrà le lezioni il venerdì pomeriggio e il sabato e la domenica mattina (su prenotazione, numeri di posti limitato). Cresciuta in una famiglia innamorata dell’Arte, con un nonno pittore e scultore, possiede una formazione culturale di matrice inglese, grazie a studi condotti in storiche accademie britanniche come la St. Martin’s School of Arts a Londra e il Maidstone College of Arts nel Kent. Fin da giovanissima l’Artista si allena a osservare e disegnare piante, giardini, fiori, paesaggi, l’alternanza delle stagioni, le sfumature della luce, l’incanto dell’effimero. Seguono decenni di lavoro di sintesi per raggiungere la massima purezza del segno, praticata prevalentemente con acquarello, tecnica prediletta da Alessandra e anche questa caratteristica della tradizione inglese. La maturità artistica porta con sé l’esigenza di innovare la tradizione sperimentando ardite soluzioni, come ad esempio, quando si sforza di conferire l’inedita plasticità di un arazzo ai suoi acquarelli, sviluppando collaborazioni persino con Maestri tessitori delle Fiandre, oppure quando realizza su committenza “installazioni narranti” polimateriche giganti, di cui l’acquarello resta prezioso castone.

Giovanni Rigo, esperto di frutticoltura e ambasciatore di Vita in Campagna, insegnerà – per tutta la giornata di domenica – la potatura di base e le principali forme di innesto, pratiche indispensabili perché le piante crescano armoniosamente e producano frutti abbondanti, di ottima qualità.

Florarium. I fiori sono arrivati in città

Le illustrazioni originali e il libro-catalogo di Florarium. I fiori sono arrivati in cittàsaranno esposti nella Sala del Capitano della Rocca. Il progetto artistico personale di Natalia Verginella, giovane illustratrice che vive e insegna a Brescia, ha come obiettivo principale quello di rimettere in contatto le persone con il mondo dei fiori, attraverso una serie di mostre in luoghi della quotidianità. Da qui il sottotitolo della mostra e del catalogo: I fiori sono arrivati in città. Il titolo, Florarium, richiama invece la dea Flora che, secondo la tradizione romana, si occupava di proteggere le piante nel momento della fioritura, il momento dell’esplosione creativa e della rinascita.

I fiori sono infatti fonti di energia spirituale e il ciclo vitale delle piante, che periodicamente si rinnova, riconnette l’uomo con il ritmo della Natura. Uno degli obiettivi del progetto è anche quello di sottolineare lo stretto legame tra la forza vitale del processo di fioritura e il processo artistico. Florarium è infatti costituito da una raccolta di tavole illustrate che richiamano la potenza e la bellezza di quattordici fiori legati ad antiche leggende e miti. I testi che corredano le illustrazioni narrano la nascita di ciascun fiore, attraverso le vicende di divinità, figure femminili ed amori che appartengono alla tradizione e alla storia passata dell’umanità.

Natalia Verginella (1983) si laurea nel 2008 in Storia e Critica dell’Arte presso l’Università degli Studi di Milano. Dopo molteplici esperienze lavorative nel campo della grafica web, della fotografia e dell’arte, sia in Italia sia all’estero, inizia a dedicarsi all’illustrazione nel 2013.

Uno spazio dedicato ai più piccoli

Per dare ai genitori la possibilità di girovagare in tutta tranquillità fra gli espositori, sarà allestito anche quest’anno l’Hortus Conclusus, un’area dove – sabato 15 e domenica 16 aprile – i bambini saranno intrattenuti con giochi, animazioni e laboratori, il tutto sul tema della natura.

Per loro anche una mostra di illustrazioni a tema floreale con letture animate delle storie e delle leggende disegnate dall’artista.

Per una pausa per un pranzo leggero e goloso, la Coffee-House della Rocca resterà aperta tutte le giornate della rassegna.