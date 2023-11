Frasi sul coraggio; di cambiare, di andare avanti e di osare

Nella vita bisogna avere coraggio. Senza di esso non si può vivere. il coraggio è fondamentale per poter scegliere di prendere una strada piuttosto che un’altra, una scelta o un’altra. Il coraggio ci fa cambiare vita, ci fa cambiare a noi stessi. Ecco dunque alcune delle più belle frasi sul coraggio per ricordarci che tutti noi ne abbiamo sempre!

Frasi sul coraggio di cambiare



Il cambiamento fa paura e non tutti sono in grado di affrontarlo. Cambiare vuol dire uscire da un percorso sicuro, per quanto scomodo possa essere, per intraprenderne uno ignoto. Ecco quindi che avere coraggio diventa fondamentale. Qui troverete alcune frasi sul coraggio di cambiare, lasciatevi ispirare!

L’ignoranza ha sempre paura del cambiamento.

(Jawaharlal Nehru)

(Buddha);

(Albert Einstein)

(Sant’Agostino)

(Tom Peters)

(Lev Tolstoj)

(Henry David Thoreau)

(Winston Churchill)

Frasi sul coraggio di osare

A volte nella vita il coraggio non basta, ma serve avere un po’ di faccia tolla come si suol dire e avere il coraggio di osare, solo così si potrà crescere e ottenere quello che si vuole. Ecco qui quindi alcune frasi sul coraggio di osare.

Fossi in te, a questo punto della vita mi butterei. Mi concederei il lusso di provare. Hai sempre fatto quello che tutti ritenevano fosse giusto. Concediti un errore: lo spazio di un errore è uno spazio di crescita. (Fabio Volo, libro Le prime luci del mattino)

Chi non ha osato non è mai stato giovane.

(Georges Bernanos)

(Plutarco)

(Dal film Vi presento Joe Black)

(Emile de Girardin)

(Motto di Gabriele D’Annunzio)

(Friedrich von Schiller)

(Michael Jordan)

Frasi sul coraggio delle scelte

Capita a tutti prima o poi di ritrovarsi davanti a un bivio, davanti a due opzioni, davanti a due scelte. Se si imbocca una strada si arriverà a una conseguenza bella ma che avrà anche un risvolto negativo, se si sceglie di prenderne un altra si andrà incontro a qualcosa di brutto ma che ci porterà poi anche qualcosa di bello. Serve solamente scegliere. E voi vi trovate in questa situazione? Ecco qui alcune frasi sul coraggio delle scelte!

Ogni giorno, quello che scegli, quello che pensi e quello che fai è ciò che diventi.

Eraclito

Eraclito So solo che la vita è fatta di scelte e bisogna saperle fare nell’ordine Joel Dicker

Sono le scelte che facciamo che dimostrano quel che siamo veramente, molto più delle nostre capacità. J.K.Rowling

Tuttavia dietro l’angolo ci può aspettare, una nuova strada o un cancello da varcare. J.R.R. Tolkien

La cosa essenziale nella vita è scegliere. Se ti tolgono la possibilità di farlo è come se ti togliessero la libertà. (Jean-Paul Sartre)

In fin dei conti dobbiamo tutti morire, purtroppo non possiamo scegliere in che modo, ma possiamo decidere come andare in contro alla fine, per poter essere ricordati… da uomini

(Dal film Il gladiatore)

Frasi sul coraggio di amare



Si dice che a volte è più facile scappare che amare e forse è proprio così. Anche per amare serve coraggio! Non ci credete? Ecco qui alcune delle più belle frasi sul coraggio di amare.

E poi ci vuole coraggio.

Ce ne vuole per innamorarsi e per smettere d’amare,

per partire e per ritornare, per fare progetti…

Ci vuole coraggio a guardare le stelle senza poterle toccare,

a credere alle favole sapendo che non esistono.

(Susanna Casciani)

Paul: Non voglio metterti in gabbia, io voglio amarti.

Holly: È la stessa cosa. (Colazione da Tiffany)

(Stendhal)

Un codardo non è capace di dichiarare il proprio amore. Questa è una prerogativa del coraggioso.

(Mahatma Gandhi)

Bisogna essere coraggiosi e anche un po’ folli per aprire il cuore e donarlo a qualcuno.

Charles Bukowski)

Di tutte le forme di prudenza, la prudenza nell’amore è forse la più fatale alla vera felicità

(Bertrand Russell)

Non ha confini il coraggio che nasce dall’amore e per amore si realizza. Non tiene conto di alcun pericolo, non ascolta nessuna forma di raziocinio. Pretende di muovere le montagne e spesso le muove.

(Oriana Fallaci)

Frasi sul coraggio di andare avanti

A tutti capitano nella vita momenti difficili da superare e periodi che nessuno vorrebbe mai vivere. Il peggiore di questi è la perdita di una persona cara. La mancanza sarà sempre lì dietro l’angolo a tenderci un agguato. E’ per questi momenti che vi lasciamo alcune frasi sul coraggio di andare avanti.

E’ normale che esista la paura, in ogni uomo, l’importante è che sia accompagnata dal coraggio. Non bisogna lasciarsi sopraffare dalla paura, altrimenti diventa un ostacolo che impedisce di andare avanti.

(Paolo Borsellino)

(Paulo Coelho)

(Romano Battaglia)

(Fabrizio Caramagna)

(Theodore Roosvelt)

(Niccolò Ammaniti)

(Giulia Carcasi)

(Romano Battaglia)