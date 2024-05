Mare Fuori: il musical, annunciale le prime nuove date del tour

Oltre centomila spettatori e tutte le date sold-out per la prima stagione appena conclusa del musical Mare Fuori, trasposizione teatrale della fortunata serie Rai – Picomedia, diretto da Alessandro Siani e prodotto da Best Live.

Manca poco e si riparte per il nuovo tour, per cui da oggi si apre la prevendita su www.ticketone.it e che toccherà tante città nuove (come Catanzaro, Palermo, Catania, Terni, Taranto, Pescara, Lecce, Genova, Mantova, Firenze,Varese, Benevento, Brescia, Montecatini, Padova, Eboli) ma segnerà anche dei ritorni a Milano, Torino, Roma, Bari e Napoli (che aprirà stavolta le porte del Palapartenope), che nelle scorse tappe, non sono riuscite a soddisfare le richieste. Confermato tutto il cast principale.

QUESTE LE PRIME NUOVE DATE DEL TOUR

30 OTTOBRE 24 – CATANZARO TEATRO POLITEAMA

2-3 NOVEMBRE 24 – CATANIA TEATRO METROPOLITAN

5-6-7 NOVEMBRE 24 PALERMO TEATRO BIONDO

14 NOVEMBRE 24 TERNI PALA TERNI

16-17 NOVEMBRE 24 PESCARA PALASPORT GIOVANNI PAOLO II

21 NOVEMBRE 24 TARANTO PALA MAZZOLA

24 NOVEMBRE 24 LECCE TEATRO POLITEAMA GRECO

28 NOVEMBRE 24 – MANTOVA PALA UNICAL

6-7 DICEMBRE 24 – FIRENZE TEATRO VERDI

11 DICEMBRE 24 – BARI TEATRO TEAM

14-15 DICEMBRE 24 VARESE TEATRO DI VARESE

20-21-22 DICEMBRE 24 MILANO TEATRO ARCIMBOLDI

26 DICEMBRE 24 BENEVENTO PALA TEDESCHI

28-29 DICEMBRE 24 NAPOLI PALAPARTENOPE

4-5-6 GENNAIO 25 TORINO TEATRO ALFIERI

11 GENNAIO 25 – BRESCIA GRAN TEATRO MORATO

18 GENNAIO 25 MONTECATINI NUOVO TEATRO VERDI

22 GENNAIO 25 FORLI’ GRAN TEATRO PALA GALASSI

25 GENNAIO 25 – PADOVA GRAN TEATRO GEOX

1-2 FEBBRAIO 25 ROMA TEATRO BRANCACCIO

9 FEBBARIO 25 EBOLI PALASELE