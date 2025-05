Il primo Rafa Nadal Academy padel tour by Heliocare

Arriva nel nostro Paese il primo circuito di padel della Rafa Nadal Academy. E ad accompagnare la nuova avventura sportiva dell’ex campionissimo spagnolo di tennis, ritiratosi dell’attività agonistica nell’ottobre scorso, sarà Heliocare, prodotto di punta di Cantabria Labs Difa Cooper, ramo italiano del gruppo che è oggi leader nella realizzazione di prodotti dermatologici, farmaci, cosmetici, integratori e medical device studiati per prendersi cura della pelle sana o con patologie.

Ecco dunque nascere il Rafa Nadal Academy Padel Tour by Heliocare, un entusiasmante circuito di padel a squadre amatoriale: sei tornei itineranti dal Nord al Sud Italia, in meravigliosi padel club; s’inizia a Roma, il 2-4 maggio (per iscriversi cliccare qui), poi Torino, Perugia, Bari, Bergamo e Firenze, quando sarà ormai ottobre. E a dicembre la prova finale direttamente presso la Rafa Nadal Academy a Maiorca, Baleari.

Uno come Nadal, con la sua carica di valori sportivi e umani che ben gli si riconosce, non poteva che innamorarsi del padel, la disciplina del futuro, qualcuno l’ha persino definita quella “del secolo ventunesimo”. E ad affiancarlo non potevano appunto che essere Heliocare e Cantabria Labs Difa Cooper.

«Ad accomunarci è non solo una partnership di tipo commerciale, ma una visione della vita: l’idea dell’amicizia, della sana competizione, dell’attività fisica e dello stare assieme», spiega Stefano Fatelli, Ceo (a sua volta ex tennista di buon livello e adesso appassionatissimo di padel) di Cantabria Labs Difa Cooper, l’azienda di Caronno Pertusella (Varese) legata alla multinazionale iberica Cantabria Labs e che da anni è al fianco di questo sport dalla crescita impetuosa, cui è appunto accomunata dalla condivisione dei valori di fondo: divertimento, energia, positività, fratellanza, fantasia. In una parola: benessere.

Heliocare è infatti un modo di “trattarsi bene”: è l’esclusiva linea di Cantabria Labs Difa Cooper per la protezione dall’esposizione ai raggi solari e che si avvale di due tecnologie rivoluzionarie, Fernblock® (che aiuta a contrastare l’invecchiamento cutaneo) e Bioshield System (composta da un agente protettivo per le radiazioni visibili e da uno antiossidante in grado di proteggere dalle radiazioni infrarosse).

Non è un caso che Heliocare possa vantare altri testimonial d’eccezione come Carolina Orsi Gallorini, punta di diamante del padel italiano, classe 1991, prima giocatrice italiana nel ranking top 20 del World Padel Tour femminile; e come Gemma Triay Pons, spagnola di Minorca, classe 1992, grande amica della sorella di Nadal e regina assoluta del padel femminile, campionessa che in carriera è riuscita a centrare un titolo dopo l’altro, riscrivendo la storia di questa disciplina.

Fatelli: «A volte mi chiedono: ma che c’azzecca il padel con la dermatologia? Il padel ha sempre più successo intanto perché è uno sport semplicissimo, anche chi non ci ha mai giocato dopo pochi minuti inizia già a palleggiare in scioltezza. Poi, è uno sport salutare, sociale, crea relazioni, porta benessere: si gioca in 20 metri, ogni partita diventa una conversazione di un’ora e mezza, si finisce col “terzo tempo”, sprona a una competizione sana e inclusiva per tutti».

Valori che son gli stessi di Cantabria Labs Difa Cooper, il cui motto è infatti “Celebrate life“, inno alla vita: attenzione all’uomo, ricerca scientifica, sostenibilità, solidarietà, tensione a migliorare la qualità e il benessere delle persone, «siamo un’azienda globale dedicata alla salute, che celebra la vita abbracciando la scienza con uno spirito gioioso e ottimista, sviluppando idee che aiutano le persone a raggiungere la migliore versione di sé stesse».

Una sorta di “umanesimo imprenditoriale” che affianca uno sport sano come tramite per sviluppare relazioni tra le persone, «il Rafa Nadal Academy Padel Tour by Heliocare sarà per noi occasione per incontrare tanti amici vecchi e nuovi, stabilire con loro ulteriori connessioni che si basano su un comune approccio all’esistenza, su una comunanza di valori».

Non è tutto. Heliocare ha deciso di sponsorizzare anche tre realtà d’eccellenza nel mondo del padel in Italia: si tratta di Spector Padel House, la catena n.1 di padel house nella Penisola, con più sedi in tutto il Nord Italia tra Milano, Lodi, Genova, Venezia, Treviso, Cesena e Firenze; di Prodigy Padel Academy, app che sviluppa un sistema di allenamento basato su video e capace di massimizzare il potenziale di ciascuno nel padel; e di Padel Factory, team lombardo che disputa il massimo campionato nazionale.