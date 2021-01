Frasi sul rispetto: delle persone, della natura, delle regole e molto altro

Pubblicità

Rispetto, una parola importante, una parola che racchiude un significato importante, ma soprattutto una parola che sta alla base del significato della vita. Il rispetto reciproco infatti è alla base di ogni rapporto, da quello familiare a quello d’amore, dall’amicizia al lavoro, fino anche al rapporto con degli sconosciuti. Bisogna dunque sempre portare rispetto, anche in situazioni difficili dove magari ci sono incomprensioni bisogna ricordarsi sempre di non mancare di rispetto all’altro, ma, allo stesso tempo, bisogna pretenderlo. Ma ricordatevi sempre che se siete voi i primi a non rispettarvi, come potranno mai farlo gli altri? Ecco alcune delle frasi sul rispetto delle persone e di se stessi, sul rispetto delle donne, della famiglia e in amore e sul rispetto della natura e sul rispetto delle regole.

Frasi sul rispetto delle persone e di se stessi



Il Dalai Lama diceva “Segui sempre le 3 “R”: Rispetto per te stesso, Rispetto per gli altri, Responsabilità per le tue azioni.” e non c’è niente di più vero. Qui potrete trovare le più belle frasi sul rispetto delle persone ma anche le frasi sul rispetto di se stessi.

Se vuoi essere rispettato dagli altri, la cosa più grande è rispettare te stesso. Solo in quel modo, solo con il rispetto di te stesso tu obblighi gli altri a rispettarti.

(Fëdor Dostoevskij)

Il rispetto nasce dalla conoscenza, e la conoscenza richiede impegno, investimento, sforzo.

(Tiziano Terzani)

(Tiziano Terzani)

Per me quello che conta, in una persona, non è che sia ebrea o cattolica, ma che sia degna di rispetto. E sono convinta che non esistano le razze, ma i razzisti.

(Rita Levi-Montalcini)

(Rita Levi-Montalcini)

Cosí come laviamo il nostro corpo dovremmo lavare il destino, cambiare vita come cambiamo biancheria: non per provvedere al sostentamento della nostra vita, come col cibo e col sonno, ma per quell'estraneo rispetto per noi stessi che giustamente si chiama pulizia.

(Fernando Pessoa)

(Fernando Pessoa)

Non potranno mai toglierci il rispetto per noi stessi, se non saremo noi a darglielo.

(Mahatma Gandhi)

(Mahatma Gandhi)

Se si passa la vita a non offendere i sentimenti della gente e ad alimentare la loro vanità, si arriva al punto che non si riesce più a distinguere ciò che si dovrebbe rispettare."

(Francis Scott Fitzgerald)

(Francis Scott Fitzgerald)

Nella disgrazia bisogna rispettare coloro che abbiamo rispettato nella grandezza.

(Honoré de Balzac)

(Honoré de Balzac)

Il rispetto per noi stessi guida la nostra morale, il rispetto per gli altri guida le nostre maniere.

(Laurence Sterne)

(Laurence Sterne)

Chi vuole una rosa deve rispettarne le spine.

(André Gide)

(André Gide)

Parlo con tutti allo stesso modo, indipendentemente che sia il netturbino o il presidente dell'università.

(Albert Einstein)

(Albert Einstein)

Quando sei contento di essere semplicemente te stesso e non fai confronti e non competi, tutti ti rispetteranno.

(Lao Tzu)

(Lao Tzu)

La vita di ogni essere vivente è sacra e bisogna averne il massimo rispetto.

(Albert Schweitzer)

(Albert Schweitzer)

Il rispetto… è l'apprezzamento della diversità dell'altra persona, dei modi in cui lui o lei sono unici.

(Annie Gottlieb)

(Annie Gottlieb)

Non sono d'accordo con quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo.

(Attribuito a Voltaire)

(Attribuito a Voltaire)

Rispetta il prossimo tuo come te stesso, e anche qualcosa di più.

(Leonardo Sciascia)

(Leonardo Sciascia)

L'amicizia ha due ingredienti principali: il primo è la scoperta di ciò che ci rende simili. E il secondo è il rispetto di ciò che ci fa diversi.

(Peanuts)

(Peanuts)

È meglio essere temuti o rispettati? Io dico: è troppo chiedere entrambe le cose?

(Dal film Iron man 3)

(Dal film Iron man 3)

Quando trattiamo le persone solo come sono, esse rimarranno come sono. Quando trattiamo le persone come se fossero quello che dovrebbero essere, esse diventano quello che dovrebbero essere.

(Thomas S. Monson)

(Thomas S. Monson)

(Thomas S. Monson) La miglior cosa da dare al tuo nemico è il perdono; ad un avversario, la tolleranza; ad un amico, il tuo cuore; a tuo figlio, un buon esempio; ad un padre, deferenza; a tua madre, una condotta che la renda fiera di te; a te stesso, rispetto; a tutti gli altri, carità.

(Benjamin Franklin)

Frasi sul rispetto in amore e sul rispetto reciproco



Come si può amare se in una coppia non vi è rispetto reciproco? In tutti i rapporti, ma forse in amore ancora di più, bisogna sempre essere alla pari per poter vivere felici. Da questa ferma convinzione nascono alcune delle più belle frasi sul rispetto in amore e frasi sul rispetto reciproco.

Mi piacciono le persone che chiedono permesso, che dicono grazie anche se non ce n’è bisogno, che sono attente a non ferire con le parole, che si accorgono se c’è un’ombra nei tuoi occhi.

Profumano di rispetto e vita.

(Fabrizio Caramagna)

Le compagnie più piacevoli sono quelle nelle quali regna, tra i componenti, un sereno rispetto reciproco.

(Johann Wolfgang Goethe)

(Johann Wolfgang Goethe)

Hanno inventato il rispetto per nascondere il posto vuoto dove dev'esserci l'amore

(Lev Tolstoj)

(Lev Tolstoj)

(Lev Tolstoj) Il rispetto e l’amore devono essere così ben proporzionati da sostenersi senza che il rispetto soffochi l’amore.

(Anonimo)

Frasi sul rispetto della natura e dell’ambiente



In un mondo come quello in cui viviamo la battaglia per il rispetto dell’ambiente è ormai all’ordine del giorno con figure di spicco e manifestazioni in tutte le città. Per questo motivo anche noi non potevamo che portare avanti, nel nostro piccolo questa battaglia elencandovi alcune frasi sul rispetto dell’ambiente.

La Natura ha strane leggi, ma lei, almeno le rispetta.

(Leo Longanesi)

(Leo Longanesi)

(Leo Longanesi) Chi si consegna alla natura non ha bisogno dell’inconoscibile, del soprannaturale, per poter provar rispetto; c’è soltanto un miracolo per lui, ed è che tutto su questa terra, incluse le massime fioriture della vita, si sia semplicemente formato senza miracoli nel senso convenzionale della parola (Konrad Lorenz)

Pensa che grande rivoluzione planetaria ci sarebbe se milioni di ragazzi di tutte le parti del mondo con i loro zaini sulle spalle cominciassero ad andare in giro per la natura.

(Jack Kerouac)

(Jack Kerouac)

Guardare la bellezza della natura è il primo passo per purificare la mente.

(Amit Ray)

(Amit Ray)

Mi sembra che tutti noi guardiamo troppo alla Natura e viviamo troppo poco con essa.

(Oscar Wilde)

(Oscar Wilde)

Se volete leggere ancora frasi sul rispetto della natura potete trovarle nel pezzo dedicato.

Frasi sul rispetto delle donne



Un’altra delle battaglie del nostro tempo è il rispetto della donna e il rispetto della figura femminile. Dalle scarpe rosse, simbolo di questa lotta fino ai tati racconti e alle tante frasi sul rispetto delle donne.

La donna è uscita dalla costola dell’uomo,

non dai piedi perché dovesse

essere pestata,

né dalla testa per essere superiore,

ma dal fianco per essere uguale…

un po’ più in basso del braccio

per essere protetta e dal lato del

cuore per essere Amata. (William Shakespeare)

Fate attenzione anche a quegli uomini che vi vorrebbero come dicono loro, che dopo qualche tempo provano a cambiarvi, a manovrarvi. Attenzione alla violenza che non fa rumore e non lascia lividi, ma fa comunque a pezzi. Attenzione, perché chi vi ama non vi fa sentire inadeguate, come se non foste mai abbastanza. Non cercate di salvare chi non sa amare. Salvate voi stesse, piuttosto. (Susanna Casciani)

Ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne.

(Maya Angelou)

C’è un momento che devi decidere: o sei la principessa che aspetta di essere salvata o sei la guerriera che si salva da sé… Io credo di aver già scelto… Mi sono salvata da sola. (Marilyn Monroe)

Solo un piccolo uomo usa violenza sulle donne per sentirsi grande. (Anonimo)

E se queste frasi sul rispetto per le donne non vi bastano, qui potrete trovarne altre! Non dimenticatevi infine che anche in famiglia deve esserci rispetto della donna così come dell’uomo. Se siete interessati a questo argomento, qui potrete trovare frasi sul rispetto della famiglia.

Frasi sul rispetto delle regole



Infine il rispetto è anche alla base della vita. Le leggi e le regole, anche se spesso opprimono o sembrano troppo severe, vanno rispettate perché se tutti smettessimo fi rispettarle, regnerebbe solamente il caos.

L'educazione non è il rispetto delle regole ma il rispetto degli uomini.

(Anonimo)

(Anonimo)

Prima si rispettano le persone. Poi le regole.

(barbara_985, Twitter)

(barbara_985, Twitter)

Non possiamo aspettarci che le persone abbiano rispetto per la legge e l'ordine fino a quando non insegneremo il rispetto a chi abbiamo affidato il compito di fare rispettare tali leggi.

(Hunter S. Thompson)

(Hunter S. Thompson)

Al rispetto spesso sconsiderato per le antiche leggi, le antiche usanze e l'antica religione dobbiamo tutto il male di questo mondo.

(Georg Lichtenberg)

(Georg Lichtenberg)

Se avessi rispettato tutte le regole, non sarei arrivata da nessuna parte.

(Marilyn Monroe)

(Marilyn Monroe)

(Marilyn Monroe) Leggevo una rivista di psicologia che parlava delle regole per essere felici: riposare, rischiare, essere curiosi verso ogni aspetto della vita. Io credo di rispettarle. (Rachel McAdams)

Il modello europeo muore laddove è malata la coscienza civile, il senso del dovere, il patto che lega tutti al rispetto delle stesse regole. (Federico Rampini)

Non è vero che non mi piace vincere: mi piace vincere rispettando le regole. (Zdenek Zeman)

Nell’insegnamento, occorre essere particolarmente presente per anticipare, capire, ascoltare i problemi. Non bisogna lasciarsi andare ma rispettare l’ordine, l’autorità, le regole. (Carla Fracci)

Una società si risana con dei modelli e con il rispetto delle regole. Da noi manca sia l’uno che l’altro. (Milena Gabanelli)

Dwight dice che dovrei mettere delle regole per te, ma credo che sei più un tipo da infrangerle che rispettarle quindi… Che cosa ti serve? (Michael Madsen)

Le persone bipolari hanno difficoltà a rispettare le regole. (Claire Danes)

Nelle situazioni estreme non resta che il pensiero rivoluzionario: violare le regole, ribellarsi al mondo, senza mai perdere il rispetto di sé. (Jacques Attali)

Una volta stabilite le regole, il management deve assicurarsi che tutti i collaboratori li rispettino. Questo significa saper gestire le persone. Se il management non riuscirà a convincere le persone a rispettare le regole, niente di quello che farà sarà importante."

(Masaaki Imai)

(Masaaki Imai)

Se rispetti tutte le regole, ti perdi tutto il divertimento.

(Katharine Hepburn)

(Katharine Hepburn)

