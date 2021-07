Provenza: 10 cose da fare e da vedere nella regione francese

Pubblicità

La Provenza è una regioni francesi più amate dai turisti. I suoi campi di lavanda infiniti, le stradine acciottolate e i fiori ai davanzali delle finestre sono gli elementi tipici del luogo e che vi faranno immediatamente amare questa parte della Francia (a voi e ai vostri follower su Instagram!)

La scelta migliore per scoprire la Provenza tra campi di fiori e borghi bellissimi è quella di organizzare un on the road in modo da potersi spostare e ammirare le tantissime meraviglie della zona. Per farlo senza perdervi però ricordatevi una cartina della Provenza! Ecco quindi che noi abbiamo voluto realizzare per voi un piccolo itinerario con alcune delle tappe imperdibili alla scoperta della natura e ripercorrendo le tappe artistiche di alcuni dei più grandi pittori di sempre come Van Gogh.

Ecco dieci cose da fare e da vedere in Provenza.

Provenza Francia

Neanche a dirlo, chi si trova in Provenza tra la fine di giugno la prima metà di luglio, sicuramente è qui per ammirare anche la bellissima fioritura della Lavanda. Questa parte della Francia infatti è nota per le sue distese infinite di campi e, la cosa più bella sarà proprio girare in auto e, a un certo punto, imbattersi in questa chiazza di colore viola intenso. Ma dove sono i punti migliori per ammirarla e per fotografarla? Eccone due:

Campi di Valensole. Sono tanti i luoghi dove è possibile perdersi tra infinite distese di campi di lavanda, d’altronde siamo in Provenza! Uno dei più noti e gettonati, e per ovvie ragioni, è la distesa di Valensole. Qui a ogni curva vi troverete davanti colline viola acceso immerse nel silenzio, se non fosse per il ronzio delle api! Se siete fortunati riuscirete anche a incrociare un campo, tra i più noti, che ospita anche una distesa di girasoli! Ricordatevi però che se siete in cerca del giusto scatto e non amate intrusioni, vi conviene andare la mattina presto a godervi l’alba! Abbazia Notre-Dame de Sénanque. Se siete in cerca di pace e paesaggi da cartolina, un altro luogo perfetto è l’Abbazia Notre-Dame de Sénanque. Situata a circa 4km da Gordes, questo angolo di paradiso è immerso nella natura e, statene certi, vi lascerà senza fiato. Si tratta di un’abbazia circense circondata dai campi di lavanda visitabile tramite visita guidata. Purtroppo questo posto è anche molto gettonato, proprio come i campi di Valensole, e per questo motivo il consiglio è di andarci presto alla mattina per evitare orde di turisti. Inoltre l’atmosfera sarà ancora più magica perché la piccola abbazia sarà inizialmente in ombra e, man mano che salirà il sole, i colori cambieranno completamente rendendo tutto davvero magico.

Provenza cosa vedere

Non solo lavanda ma anche tantissima arte, borghi bellissimi e natura. Ecco quindi i nostri consigli!