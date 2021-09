Lago di Bled: tutto quello che c’è da sapere sul lago della Slovenia

Pubblicità

Il Lago di Bled è un lago glaciale che si trova al nord-ovest della Slovenia. Questa zona è una meta turistica piuttosto popolare e, il merito, è anche di questo specchio d’acqua che bagna l’omonima città di Bled.

Lago di Bled Slovenia

Visitare il Lago di Bled in Slovenia, vuol dire perdersi ad ammirare un paesaggio davvero stupendo. Lo specchio d’acqua, infatti, è incorniciato da montagne e foreste. Il lago è piuttosto profondo, toccando fino a 30,6 metri.

Lago di Bled, come arrivare

Se vi state chiedendo come arrivare al Lago di Bled, beh vi sono diversi modi.

In treno. A seconda di dove siete, potrete scendere alla stazione di Lesce-Bled oppure Bled-Jezero. Entrambe sono piuttosto vicini al centro di Bled raggiungibile sia a piedi o in autobus;

Autobus. Bled è raggiungibile sia con i servizi di linea autobus sia tramite FlixBus. Anche in questo caso le fermate sono molto vicine al lago;

In auto. Bled dista circa 47 km dal confine italiano ed è raggiungibile in autostrada uscendo a Lipce o Bled. Ricordatevi però che sarà necessario acquistare la vignetta per transitare sulle autostrade slovene.

Lago di Bled cosa vedere

Tante sono le cose da vedere e da fare sul lago di Bled. Eccone alcune:

L’isola di Bled. Prima fra tutte non poteva che esserci la piccola isoletta del lago. L’unica isola naturale della Slovenia è un vero gioiellino facilmente raggiungibile tramite le barchette e remi noleggiabili. Una volta raggiunta terra potrete ammirare diversi edifici di cui, il più importante, è senza dubbio la Chiesa di Santa Maria Assunta. Oltre alla torre alta circa 52 metri, non dimenticate di ammirare la campana dei desideri. Secondo la tradizione millenaria, se suonata per tre volte, la campana avvererà qualunque desiderio!

Il castello. Sopra il lago, sulla sponda settentrionale del lago, si trova anche un meraviglioso castello medievale. Visitarlo vorrà dire essere catapultati indietro nel tempo, pare che risalga all’anno 1000, ma anche ammirare il lago e il suo paesaggio circostante a oltre 600 metri di altezza! Tra i più antichi castelli della Slovenia, è divenuto famoso persino in Corea. Qui infatti vi sono state girate diverse scene di una nota serie televisiva sudcoreana, Dear my friends, e, per questo, non sarà difficile incontrare un po’ di turisti coreani!

Sport d’acqua. Oltre a navigare il lago con le pletne, le tipiche imbarcazioni di una volta che ricordano un po’ le gondole veneziane, il lago è perfetto per gli sport d’acqua. Un esempio? Beh il canottaggio senza dubbio! Qui infatti, per diversi anni, vennero ospitati i campionati del mondo di canottaggio.

Infine, non dimenticavi di fare una passeggiata nel centro di Bled, nominata una delle città più sostenibili d’Europa!

Lago di Bled, dove fare Glamping e la casa sull’albero

C’è chi ama il viaggio in tenda, ma anche chi lo preferisce con qualche lusso in più! E’ così che nasce il glamping, la nuova frontiera delle vacanza in tenda che ha preso piede da qualche anno diventando sempre più popolare. A fare da apripista vi è anche un bellissimo Glamping sul Lago di Bled, con tanto di casa sull’albero!

Si chiama Glamping Ribno e si trova a pochi passi dal lago e vi farà vivere una vera esperienza. Ogni struttura ha infatti tutti i propri comfort e una vasca idromassaggio all’aperto. La vera particolarità però è la posizione. Tutte le strutture sono infatti delle vere e proprie case sull’albero e, diciamocelo, chi non ha mai sognato di averne una tutta sua da piccolino?

Per qualsiasi ulteriore informazione sulla struttura e per poter prenotare, ecco qui il link diretto al Glamping sul lago di Bled.

Lago di Bled, hotel e terme

Non solo glamping, ovviamente. La piccola località turistica di Bled infatti offre tantissime soluzioni in hotel di lusso con tanto di relax sloveno nelle terme. Tra i migliori da segnalare, vi è senza dubbio il Wellness Hotel Živa. Situato anch’esso a pochi passi dal lago di Bled, qui potrete rilassarvi e concedervi dei momenti di relax nelle saune mentre ammirate le acque del lago oppure scegliere dei servizi totalmente dedicati alla natura alpina… Quale fa al caso vostro?

Lago di Bled in inverno

Bled è una meta che è bella da visitare 365 giorni all’anno ma, viene naturale chiedersi. Cosa si può fare sul lago di Bled in inverno? Beh, la risposta è ovvia: visitare il lago! Anche in inverno infatti si può raggiungere l’isolotto al centro del lago, visitare la chiesa e suonare la campana dei desideri e ammirare il bellissimo castello.

Infine, cosa c’è di meglio che rilassarsi in sauna o nella vasca idromassaggio con l’acqua calda mentre fuori è freddo e, magari, con un bel paesaggio innevato che ci circonda?

Lago di Bled: il Meteo

Diciamocelo, il brutto tempo rovinerebbe qualsiasi vacanza, ma ancora di più se avete in programma una gita in barca sul lago! Per evitarlo è sempre bene controllare il meteo sul Lago di Bled così da potersi organizzare con calma anche con le temperature! Ecco qui quindi un link diretto per poter vedere il meteo giorno per giorno!