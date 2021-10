Frasi per Halloween: divertenti, sulle streghe, per bambini e da Tumblr

Pubblicità

La notte del 31 ottobre, in ogni parte del mondo, di festeggia Halloween. La festa dedicata a tutti i mostri che però diventano amici dei più piccoli accompagnandoli nel loro dolcetto o scherzetto. E allora noi non potevamo non fare una selezione delle frasi di Halloween più belle di sempre!

Frasi per la notte di Halloween

Halloween non è solo una data sul calendario. Halloween è nel profondo dei vostri cuori. Tutte le volte che un bambino piange perché ha paura, allora è Halloween; o che qualcosa di repellente finisce in una cassetta della posta, allora è Halloween. E finché custodirete lo spirito della distruzione e del vandalismo dentro i vostri cuori ogni giorno sarà Halloween.

(Francis)

Tom Skelton rabbrividì. Tutti sapevano che il vento, quella sera, era un vento insolito; anche l'oscurità era insolita perché era Halloween, la vigilia di Ognissanti. Tutto pareva tagliato in un morbido velluto nero, dorato, arancione. Il fumo si arricciolava fuori da mille camini come i pennacchi di un corteo funebre. Dalle cucine esalava il profumo delle zucche; quelle svuotate della polpa e quelle che cuocevano dentro il forno.

(Ray Bradbury, L'albero di Halloween)

(Ray Bradbury, L’albero di Halloween)

(Ray Bradbury, L’albero di Halloween) Abbiamo perso il vero significato di Halloween: la paura. Halloween è quel magico giorno dell’anno in cui si dice ai bimbi che la nonna è un demone che gli prepara uno stufato di ratto con un croccante contorno di crosticine di piaghe. Ai bambini la paura serve. Senza la paura non sapranno vivere. Proverebbero a baciare i grizzly o a trasferirsi a vivere in Florida. Perciò, mamme, niente dolcetto o scherzetto quest’anno. Raccontate questo ai vostri cuccioli: il vostro papà è uno zombie affamato. E poco prima di affilare il suo forcone ha sussurrato a mammina che gli fate venire l’acquolina.

(Sue Sylvester)

(Sue Sylvester) Halloween non è per i deboli di cuore: c’è una sorpresa dietro ogni angolo. Alcune sorprese sono belle e alcune sono brutte sorprese. L’importante è che non lasciare che la paura della sorpresa ti impedisca di mascherarti e di bussare alla porta di un estraneo per fargli una domanda. Allora che sarà? Dolcetto o scherzetto?

(Meredith Grey)

Frasi Halloween Tumblr

Come sempre, il luogo migliore per trovare le più belle frasi di Halloween è, come sempre, Tumblr! D’altronde si sa, online è il posto migliore per trovare gli aforismi.

Halloween mi ha reso confusa. Per tutta la mia vita i miei genitori mi hanno detto: ‘Non accettare mai caramelle dagli sconosciuti.’ E poi mi hanno vestita e mi hanno detto ‘Va a chiedere caramelle’. Non sapevo proprio cosa fare

(Anonimo)

(Anonimo) Halloween: festa magica e misteriosa traboccante di sorprese, tra dolci, scherzi, travestimenti e incantesimi fatati, goditi i sorrisi e la gioia di stare insieme agli altri.

(Chiara Camisi)

(Chiara Camisi) Questo è Halloween, grida insieme a noi,

fate largo a chi è speciale più di voi!

(Dal film Nightmare Before Christmas)

Halloween è il giorno in cui ci si ricorda che viviamo in un piccolo angolo di luce circondati dall'oscurità di ciò che non conosciamo. Un piccolo giro al di fuori della percezione abituata a vedere solo un certo percorso, una piccola occhiata verso quell'oscurità.

(Stephen King )

(Stephen King )

(Stephen King ) Stasera c’è qualcosa di inquietante nella luce della luna; ha tutta la mancanza di passione di un’anima senza corpo, e qualcosa del suo inconcepibile mistero.

(Joseph Conrad)

Frasi Halloween divertenti

Come potrebbe non essere divertente una festa come questa? Avete già scelto se…dolcetto o scherzetto? Prima però ecco qui alcune frasi di Halloween divertenti!

Attenti che ad Halloween le streghe si travestono da ragazze in cerca di marito e poi ve le sposate.

(Itscetty, Twitter)

(Itscetty, Twitter) Halloween passa, le zucche vuote restano.

Stasera per Halloween mi vesto da mestruazione e arrivo in ritardo, così spavento tutti. Paura eh?!

(Nonnciclopedia, Twitter)

(Nonnciclopedia, Twitter) Se ad Halloween vuoi terrorizzare qualcuno, chiamalo e digli: “Devo parlarti

(David_IsayBlog, Twitter)

(David_IsayBlog, Twitter) Cosa ti spaventa di più di Halloween?

◻️ gli zombie

◻️ i fantasmi

◻️ i mostri

✔️ che da domani si comincerà a parlare di Natale

(Dbric511, Twitter)

◻️ gli zombie ◻️ i fantasmi ◻️ i mostri ✔️ che da domani si comincerà a parlare di Natale (Dbric511, Twitter) -Stasera che fate?

-No, stasera che streghe

(tragi_com78, Twitter)

Frasi Halloween per bambini

Seppur sia una festa piuttosto spaventosa, Halloween è in realtà la festa dei bambini. Sono proprio i più piccoli infatti che si divertono a travestirsi nei loro peggiori incubi per fare dolcetto o scherzetto e portare a casa un bel malloppo di caramelle. Non potevamo quindi non inserire anche una selezione sulle frasi di Halloween per bambini!

Fuoco brucia, bolli paiolo..

Occhio di tritone, dito di rana,

Pelo di nottola, lingua di cane,

Forca di vipera e punta d’orbetto,

Zampa di ramarro, ala di gufetto,

Per una fattura che faccia male,

Bolli e ribolli brodo infernale.

(William Shakespeare)

Halloween Halloween stregato

coi tuoi fantasmi dal passato,

con le tue streghe impertinenti

ed i tuoi mostri stravaganti.

In questa notte di paura

fantasmagorica avventura

facciamo festa mascherati,

mangiamo dolci prelibati!

(Jolanda Restano)

coi tuoi fantasmi dal passato,

con le tue streghe impertinenti

ed i tuoi mostri stravaganti.

In questa notte di paura

fantasmagorica avventura

facciamo festa mascherati,

mangiamo dolci prelibati!

(Jolanda Restano)

Scuri vampiri, occhi feroci maghi barbuti, orride voci.

Streghe nasone rimestan pozioni

mostri tremendi a tutti i portoni.

Candele tremanti in zucche svuotate,

orchi, fantasmi e bacchette fatate.

Maschere brutte eppur divertenti

per spaventare amici e parenti

e fare scherzi in gran quantità

a chi dolcetti in casa non ha!

Streghe nasone rimestan pozioni

mostri tremendi a tutti i portoni.

Candele tremanti in zucche svuotate,

orchi, fantasmi e bacchette fatate.

Maschere brutte eppur divertenti

per spaventare amici e parenti

e fare scherzi in gran quantità

a chi dolcetti in casa non ha!

In ogni casa una zucca pelata per questa notte un poco stregata e una candela la illumini dentro bella dritta e proprio nel centro. Tanti fantasmi verranno alla porta con gli occhi tondi e la bocca storta e di sicuro vorranno un dolcetto con la minaccia di uno… scherzetto!

Chi è da lontano che cammina col cestino? Una strega, un nano o un assassino?

Chi è da lontano che cammina col cestino? Una strega, un nano o un assassino?

Frasi streghe Halloween

Attenzione è Halloween, le streghe stanno arrivando! D’altronde, quali “mostri” più spaventosi di loro possono mai esserci? E poi a volte, non serve travestirsi per essere circondati da streghe…Ecco allora le frasi sulle streghe di Halloween perfette da dedicare alle proprie migliori amiche…streghette!