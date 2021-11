Michał Jackowski. Inside Matter, la personale a Milano

Pubblicità

Cris Contini Contemporary presenta, dal 28 ottobre al 22 novembre, Inside Matter. Nuova mostra personale di Michał Jackowski, curata dal Prof. Pasquale Lettieri, presso Il Salotto di Milano, in corso Venezia 7 a Milano.

Michał Jackowski, soggetti classici e moderna mitologia del consumismo

Jackowski affronta nelle sue sculture il concetto della bellezza, dell’eleganza, che appartiene al senso profondo della nostra civiltà, greca e latina, ibridandolo con il design, la pop art e la sperimentazione materiale della nostra epoca. L’artista parte da soggetti classici quali Afrodite, Narciso, le Tre Grazie, Apollo, scardinandone le superfici plastiche per dare vita a sorprendenti e allo stesso tempo contrastanti relazioni con la moderna mitologia del consumismo.

Le potenza espressiva delle opere di Michał Jackowski risiede nella capacità di trascendere la morfologia dei soggetti raffigurati per diventare indagine sulla nostra condizione spirituale, sulle relazioni interpersonali moderne, sulle perplessità con cui tutti necessitiamo di confrontarci. Un viaggio esperenziale che invita gli osservatori a riflettere sulla loro connessione tanto con il passato quanto con il presente.

Una riflessione sulle relazioni interpersonali e sulla spiritualità contemporanea

- Pubblicità -

Michał Jackowski si è laureato in Restauro della Scultura all’Accademia di Belle Arti di Varsavia, Polonia. Insieme ai suoi progetti artistici Jackowski vanta un’ampia esperienza nella ricostruzione di sculture barocche, riproduzioni di Grandi Classici e creazione di proprie composizioni su commissione sia pubblica che privata, che gli hanno permesso di affermarsi all’interno del circuito artistico europeo.

L’artista ha esposto le sue opere in contesti quali l’Opera House, la Your art Maison Gallery in Polonia e la mostra “Le Cinque Anime della Scultura” presso il Lago di Como. Ha inoltre partecipato a rinomate fiere internazionali tra cui Art Basel e ZurichArt International Art Fair ed è stato pluripremiato all’Artrooms sia di Londra che di Roma e alla Biennale Internazionale d’Arte di Firenze.