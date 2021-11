Frasi sulla scuola: Montessori, divertenti, dell’infanzia, delle elementari

Pubblicità

Si sa, gli anni più belli sono quelli della scuola… si ma solo quando li si ricordano! In quegli anni infatti ci sono compiti su compiti, sofferenze, delusioni ma anche tante soddisfazioni, amicizie, amori e bei momenti che rimarranno per sempre indelebili nella mente. Non potevano dunque non mancare le frasi sulla scuola più belle di sempre!

Frasi sulla scuola

La scuola è il nostro passaporto per il futuro, poiché il domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo.

(Malcom X)

L'obiettivo principale della scuola è quello di creare uomini che sono capaci di fare cose nuove, e non semplicemente ripetere quello che altre generazioni hanno fatto.

(Jean Piaget)

(Jean Piaget)

La ragione principale per andare a scuola è quello di imparare, per il resto della vita, che c'è un libro per tutto.

(Robert Frost)

(Robert Frost)

Colui che apre una porta di una scuola, chiude una prigione.

(Victor Hugo)

(Victor Hugo)

Trasformare i sudditi in cittadini è miracolo che solo la scuola può compiere

(Piero Calamandrei)

(Piero Calamandrei)

La scuola è imparare quello che non sapevi nemmeno di non sapere.

(Daniel J. Boorstin)

(Daniel J. Boorstin)

Qualcuno ti dirà che la scuola serve solo se riesce a trovarti un lavoro. Non credergli. La scuola serve se riesce a fornirti gli strumenti per gestire un sentimento, smascherare un ciarlatano e ammirare un tramonto, non solo una vetrina.

(Massimo Gramellini)

(Massimo Gramellini)

Lo scopo della scuola è quello di formare i giovani a educare se stessi per tutta la vita.

(Robert Maynard Hutchins)

(Robert Maynard Hutchins)

Frasi sulla scuola Montessori

Il Metodo Montessori è stato sviluppato dalla pedagogista Maria Montessori ed è stato adottato da circa 60.000 scuole in tutto il mondo! In poche parole si tratta di un metodo di insegnamento che riesce a far esprimere al bambino la sua spontaneità e avviene soprattutto sulle attività extrascolastiche. Ecco tutte le frasi sulla scuola Montessori per capirne di più!

Chi non comprende che insegnare a un bambino a mangiare, a lavarsi, a vestirsi, è lavoro ben più lungo, difficile, e paziente che imboccarlo, lavarlo, vestirlo.

Tutto quanto è aiuto inutile, è impedimento allo sviluppo delle forze naturali.

Il più grande segno di successo per un insegnante è poter dire: i bambini stanno lavorando come se io non esistessi.

La prima premessa per lo sviluppo del bambino è la concentrazione. Il bambino che si concentra è immensamente felice.

Il bambino è insieme una speranza e una promessa per l’umanità.

Più dell’elettricità, che fa luce nelle tenebre, più delle onde eteree, che permettono alla nostra voce di attraversare lo spazio, più di qualunque energia che l’uomo abbia scoperto e sfruttato, conta l’amore: di tutte le cose esso è la più importante

Se si è imparato ad imparare allora si è fatti per imparare.

Frasi sulla scuola divertenti

Diciamocelo. La scuola a volte può essere davvero pesante… ma anche molto divertente! Ci sarà sempre, infatti, un compagno più pazzo degli altri sempre porto a fare qualche marachella e far divertire tutti, anche solo con alcune frasi sulla scuola divertenti! Ecco quindi le più belle frasi divertenti sulla scuola.

5 giorni di scuola, 2 giorni di week-end. 9 mesi di scuola, 3 mesi di vacanze. Chi è quell’asino che ha sbagliato questa divisione?

(MensHumor, Twitter)

La sottrazione? Oh, sì signora. La so spiegare! Sottrazione è la sensazione orribile di saperne meno oggi di quanto ne sapessi ieri.

(Piperita Patty in Peanuts)

(Piperita Patty in Peanuts)

Ho studenti e studentesse che fanno fatica ad accettare l'idea che si possa sbagliare, l'insufficienza. Il voto diventa un macigno se non si allinea alle loro aspettative. Normalizzare la possibilità di inciampare è il modo migliore per prendersi cura di loro.

(orporick, Twitter)

(orporick, Twitter)

Miss Swanson, non capisco il quarto problema. Veramente, non capisco bene neanche gli altri tre. In realtà non capisco affatto la matematica. Parliamoci chiaro… non capisco nemmeno la scuola!

(Piperita Patty in Peanuts)

(Piperita Patty in Peanuts)

Frasi sull’amicizia e sull’insegnamento alla scuola primaria o elementare

Sì sa, le amicizie più belle nascono durante il periodo della scuola. Non è detto che siano le amicizie della vita ma saranno le più importanti perché saranno le prime. E poi, se dovessero essere per sempre, beh cosa c’è di più bello che guardarsi negli occhi e dirsi io ci sono da sempre? Ecco quindi le più belle frasi sull’amicizia della scuola primaria o elementare.

Cos’è la cosa più importante che uno impara a scuola? L’autostima, l’appoggio e l’amicizia. (Terry Tempest Williams)

In una classe, l’insegnante si aspetta di essere ascoltato. Lo studente pure. (Ernest Abbé)

Mi piace un insegnante che ti dà qualcosa per pensare da portare a casa oltre ai consueti compiti. (Lily Tomlin)

Chi insegna ai fanciulli, impara più di loro (Proverbio)

La nostra insegnante parla sempre al suo amico immaginario chiamato classe.

(Anonimo)

(Anonimo)

In una scuola relazionale e non prestazionale non si riesce mai a fare la stessa lezione (altrimenti che mi sostituisca il maestro meccanico): insegno da 20 anni e non posso raccontare mai lo stesso Dante, perché cambio io, così come le anime da raggiungere. Ed è grazie a questa «materia viva» che non solo non mi annoio, ma mi viene donato ogni anno un nuovo Dante, interpellato in modo diverso in ogni classe.

(Alessandro D'Avenia)

(Alessandro D’Avenia)

(Alessandro D’Avenia) Un buon insegnante deve conoscere le regole; un buon alunno, le eccezioni.

(Martin H. Fischer)

Frasi sulla fine della scuola

Diciamocelo, tutti aspettiamo con ansia la fine della scuola per dire finalmente addio a tutti quei noiosi compiti in classe, le interrogazioni, le verifiche e anche a quello strano professore che non si sa perché ce l’ha con noi da sempre. Eppure, appena si sente suonare l’ultima campanella si ha sempre una certa nostalgia… Ecco alcune delle frasi sulla fine della scuola più belle che sapranno unire queste due diverse sensazioni!

Siamo rinchiusi nelle scuole e nei collegi e nelle sale recitazioni, per dieci o quindici anni, e alla fine usciamo con un sacchetto di vento, un ricordo di parole, e non sappiamo niente.

(Ralph Waldo Emerson)

(Ralph Waldo Emerson)

(Ralph Waldo Emerson) Arriverà l’ultimo giorno di scuola, e mi metterò a piangere… dalla gioia!

Aspettavo questo ultimo giorno di scuola dall’ultimo giorno delle vacanze di Natale.

Abbiamo condiviso felicità e paure. Abbiamo condiviso compiti e suggerimenti. E quando ero in difficoltà, tu mi hai sostenuto. Grazie!.

Il distacco dalla scuola fu una grande amarezza. Amavo molto la lettura e ogni pagina di libro era come una rivelazione per me. Avevo sete di quelle rivelazioni. (Giuseppe Di Vittorio)

Ai miei amici di classe l’augurio di realizzare ogni desiderio più ardito, di essere ambiziosi, di non mollare mai e di poter essere stati felici almeno quanto lo siamo stati tra i banchi

Frasi sulla scuola dell’infanzia

Durante il periodo della scuola dell’infanzia i bambini dai tre ai sei anni circa cominciano a relazionarsi col mondo esterno ed è uno dei più bei momenti della vita di un bimbo. Ecco le frasi più belle sulla scuola dell’infanzia!