Frasi da Chica Mala: per amiche, divertenti e in amore

- pubblicità -

Chica Mala è un modo di dire una cattiva ragazza, ragazzaccia. L’espressione deriva dallo spagnolo e, nel mondo del web viene solitamente utilizzato per descrivere una donna che si sente libera, sicuramente dal carattere forte, talvolta persino aggressivo! Ecco quindi alcune frasi da Chica Mala perfette per mandarle a dire!

Frasi da Chica Mala

Nata principessa, cresciuta guerriera.

C’è un ribelle che giace nel profondo nella mia anima.

(Clint Eastwood)

(Clint Eastwood) Chi striscia sulla terra non è esposto a cadere tanto facilmente come chi sale sulle cime delle montagne.

(Søren Kierkegaard)

(Søren Kierkegaard) Le regole sono fatte per essere infrante e io le infrangevo tutte, non perché fossi un ribelle o perché stessi cercando di dimostrare qualcosa. Ero semplicemente fatto così. Niente di più.

(George Best)

(George Best) Se stai attraversando l’inferno, fallo a testa alta.

(Winston Churchill)

(Winston Churchill) Buttata tra i lupi e uscita capobranco.

Non si nasce donne: si diventa.

(Simone de Beauvoir)

(Simone de Beauvoir) Ogni donna ha un po’ di Marylin… a volte Monroe, a volte Manson.

Sono in ribellione totale contro la mia stessa mente, quando vivo, vivo per impulso, per emozione, per incandescenza.

(Anaïs Nin)

(Anaïs Nin) Se vuoi che qualcosa venga detto, chiedi ad un uomo. Se vuoi che qualcosa venga fatto, chiedi ad una donna.

(Margareth Tatcher)

(Margareth Tatcher) Chi invidia un altro ne riconosce la superiorità.

(Samuel Johnson)

(Samuel Johnson) Quando faccio la brava, sto bene, ma quando faccio la cattiva, sto meglio.

(Mae West)

(Mae West) Io non mi curo mai di quello che sembro, di come gli altri mi vedono. Sono così, come la mia vita, le mie speranze, le mie delusioni, le mie gioie e le mie infelicità mi hanno fatta. Lo sono senza riserve e senza ipocrisie.

(Anna Magnani)

(Anna Magnani) Quanto più in alto ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a coloro che non possono volare.

(Friedrich Nietzsche)

Frasi da Chica Mala per amiche

- Pubblicità -

Tra moglie e marito non mettere il dito…Ma neanche tra due amiche! Due best friend infatti possono sconfiggere il mondo insieme! Ecco quindi alcune frasi da Chica Mala per le amiche.

Sempre unica. Mai una tra tante.

Se mi freghi me la paghi, se freghi la mia migliore amica ti distruggo.

(Dalla Serie TV “Pretty Little Liars”)

(Dalla Serie TV “Pretty Little Liars”) Ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne.

(Maya Angelou)

(Maya Angelou) Bruciare sempre, spegnersi mai.

Una donna dovrebbe essere due cose: chi e cosa vuole.

(Coco Chanel)

Frasi da Chica Mala in amore

- Pubblicità -

Per una ragazzaccia non c’è niente di meglio che rispondere a tono a chi le ha fatto un torto e, diciamocelo, a volte si divertono anche molto! Ecco quindi alcune tipiche frasi da Chica Mala in “amore”!

Potevi valerne la pena, ma hai preferito farla.

Se qualcuno ti tradisce una volta, è un suo errore; se qualcuno ti tradisce due volte è un tuo errore.

(Eleanor Roosevelt)

(Eleanor Roosevelt) La vera scelta non è con chi, ma senza chi.

La vita è breve… non posso sprecarla a sentire le tue stronzate.

L’amore eterno esiste, si chiama amor proprio.

Ogni uomo che incontro vuole proteggermi. Non riesco a capire da che cosa.

(Mae West)

(Mae West) Le donne devono fare qualunque cosa due volte meglio degli uomini per essere giudicate brave la metà. Per fortuna non è difficile.

(Charlotte Whitton)

Frasi da Chica Mala divertenti

Infine, se tutte quelle precedenti non sono bastate per strappare un sorriso, ecco qui alcune delle più belle frasi da Chica Mala divertenti! Tutte perfette per essere condivise sui social!

Non te la darei neanche se ce l’avessi doppia.

Le brave ragazze vanno in paradiso. Le cattive ragazze vanno dappertutto.

(Mae West)

(Mae West) Non posso piacere a tutti. Mica tutti hanno buon gusto.

Avete presente quando dopo tanto tempo decidete di fidarvi di qualcuno e vi rendete conto di aver fatto la scelta giusta? Nemmeno io.

Non riusciresti a gestirmi nemmeno se ti dessi le istruzioni.

Potevi essere un idiota qualunque, ma tu no. Tu hai voluto strafare!

I’m Prada, you’re nada.

La tua coscienza è pulita solo perché non l’hai mai usata.

O esci dalla mia testa, o ti faccio pagare l’affitto.

Copiate pure le mie idee, ne avrò delle altre.

(Coco Chanel)

(Coco Chanel) Dalle foto sei una Dea, ma dal vivo cambio idea.

Più ti guardo, più mi sale l’autostima!

Amo le persone che parlano alle mie spalle… hanno capito qual è il loro posto… dietro al mio culo!

Se abbassi la testa ti cade il collare, non l’autostima.

Io non sono asociale. Semplicemente sono incapace di far finta che mi piaccia parlare con chiunque.

(Virna Lisi)

(Virna Lisi) Io successo, tu sul cesso.

Io Gucci, tu ciucci.

Io Hermès, tu herpes.