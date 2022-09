Meghan Markle: 10 cose da sapere sulla Duchessa del Sussex

- pubblicità -

Classe 1981, ex attrice e modella americana, oggi conosciuta con l’appellativo di Duchessa del Sussex. Sposa del principe Harry di Inghilterra dal fidanzamento alle nozze reali, fino agli scontri in famiglia e la rinuncia ai titoli, di seguito le dieci cose da sapere su Meghan Markle.

1. Meghan Markle figli

Dall’unione con il principe Harry sono nati Archie Mountbatten-Windsor, nato il 6 maggio 2019, e Lilibet Diana Mountbatten-Windsor nata il 4 giugno 2021. Nobili britannici per discendenza destinati ad acquisire il titolo di principe e principessa. È notizia di poche ore fa che il nuove Re di Inghilterra Carlo III, salito al trono dopo la morte della Regina Elisabetta II, abbia negato ai bambini il titolo di sua altezza reale, alimentando cosi i noti attriti tra Meghan ed Harry e la famiglia reale. La scelta del Re sembra essere tuttavia legittima e motivata dal fatto che i due bambini non saranno mai “working royals” perché i genitori hanno abbondato il loro ruolo e “posto” all’interno della famiglia reale.

2. Meghan Markle altezza

La duchessa del Sussex è alta un metro e sessantotto cm, accanto al marito alto un metro e ottantasei centimetri l’anagramma numerico è assicurato. Sempre in tema di “altezze” nel gennaio 2020, il principe Harry e la moglie Meghan hanno annunciato di volersi ritirare dai loro ruoli di reali a tempo pieno per diventare finanziariamente indipendenti, perdendo cosi lo status di Altezze Reali.

3. Meghan Markle età

È nata a Los Angeles il 4 agosto del 1981 ed oggi ha 41 anni. La sua età è di poco superiore a quella del principe Harry che di anni ne ha 38. Cresce nelle zone di View Park-Windsor Hills e Hollywood, frequenta la Northwestern University ma il suo vero scopo è studiare recitazione e teatro per diventare un attrice. Recita in diversi film ma il vero successo arriva quando ottiene un ruolo da protagonista nella serie televisiva Suits.

4. Meghan Markle funerale

I rumors che circolano intorno al funerale della Regina Elisabetta II sono numerosi. In particolare fa discutere la scelta di Re Carlo III di separare Meghan dal resto della famiglia durante la cerimonia funebre. A farle compagnia nell’estromissione ci sarà Sophie Wessex, consorte del principe Edoardo (fratello di Re Carlo). Le malelingue parlano di atto discriminatorio del Re nei confronti della coppia, ma in realtà sembra solo si stia rispettando il protocollo reale.

5. Meghan Markle e il Principe Hanry matrimonio

Il Royal Wedding si è svolto sabato 19 maggio 2018 nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor nel Regno Unito. Le nozze principesche sono state seguite da milioni di persone in tutto il mondo, Meghan indossava per la cerimonia un capolavoro sartoriale che Claire Whait Keller. Un abito semplice ma accompagnato da un velo importante, lungo 4,8 metri e decorato da 53 tipi di fiori diversi, che rappresentano la flora dei paesi del Commonwealth. Durante il ricevimento, la duchessa ha stupito tutti con un cambio di abito mantenendo comunque lo stesso stile essenziale. La duchessa di Sussex ha puntato su un long dress bianco allacciato al collo di Stella Mc. Cartney in crépe di seta abbinato a eleganti pumps firmate Acquazzurra.

6. Meghan Markle madre

Doria Ragland è la mamma di Meghan, nata nel 1956 è afroamericana e lavora come assistente sociale e istruttrice di yoga. Il rapporto tra mamma e figlia sembra essere davvero insolubile, unica parente presente alle nozze reali la ricorderemo sempre e solo per un vezzo sfoggiato con disinvoltura in quel giorno cosi regale e suntuoso, il piercing al naso. Viva mamma Doria!!!

7. Meghan Markle instagram

L’account ufficiale dei Duchi di Sussex è SussexRoyal, sul quale sono presenti foto di eventi e incontri ufficiali della coppia. Per momenti più intimi e informali bisogna affidarsi ai tanti account creati dai followers.

8. La famiglia di Meghan Markle è una famiglia allargata. Meghan ha infatti due fratellastri maggiori, Yvonne Samantha e Thomas Jr., avuti dalla prima moglie del padre. I genitori di Meghan divorziano quando lei ha solo 6 anni, e il rapporto con il padre sembra non essere stato dei migliori. Non sono mancati numerosi pettegolezzi in merito a questo rapporto, soprattutto alla vigilia delle nozze con il principe Harry. Di certo abbiamo solo la mancata partecipazione del padre e dei fratellastri al matrimonio di Meghan, che ha avuto al suo fianco nel giorno più emozionante della sua vita solo la madre Doria Loyce Ragland.

9. Alle nozze, per compensare l’assenza dei famigliari, erano presenti molti colleghi di Meghan, attori della serie Suits. Tra gli invitati Gina Torres ha raccontato di aver ricevuto prima delle nozze, dettagliate indicazioni in merito a un rigidissimo dress code. Agli invitati fu raccomandato di indossare abiti sobri, privi di stravaganze. Per le donne fu assolutamente vietato il bianco e il nero, e no anche a minigonne e scollature eccessive.

10. Il primo incontro tra Harry e Meghan sembra esser stato del tutto non casuale e molto poco romantico e voluto dal destino. I due si sono conosciuti ad un appuntamento combinato da un’amica di Meghan. A cinque anni dal matrimonio sono continue le voci e i gossip di palazzo, che li descrivono come una coppia in crisi e a un passo dalla rottura per le varie vicende e scontri con la famiglia reale, causati dall’allergia di Meghan alla corte.