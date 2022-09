Charlène di Monaco (Charlène Wittstock): 10 cose che non sai della principessa

Charlène Lynette Grimaldi è il nome di battesimo della donna che oggi conosciamo tutti come Charlène di Monaco, principessa consorte del principato di Monaco, sposata con il principe Alberto II di Monaco, ex modella e nuotatrice. Sono numerosi i gossip intorno al loro matrimonio, crisi, fughe e accordi matrimoniali da milioni di euro. Scopriamo insieme 10 cose che no sai su Charlène di Monaco.

Charlène di Monaco matrimonio

1. Un matrimonio da favola ovviamente, celebrato il 1 luglio del 2011 con rito civile e il giorno successivo con rito religioso, che la proclama principessa consorte con il titolo di Sua Altezza Serenissima, titolo precedentemente avuto da Grace Kelly. All’avvicinarsi del matrimonio pare però che Charlène, spaventata dalla vita di corte e preoccupata per le infedeltà del futuro marito (noto playboy con diversi figli illegittimi sparsi nel mondo) avesse cambiato idea e tentato diverse volte la fuga. In un’occasione fu anche recuperata, dalla sicurezza di palazzo, all’aeroporto di Nizza pronta ad imbarcarsi su un aereo per il Sudafrica. A 10 anni dal matrimonio, la relazione appare ancora non felice e sembra che la principessa (dopo i vari tentativi di fuga, le malattie e gli esaurimenti nervosi) abbia deciso di trasferirsi in Svizzera.

2. Nel 2014 dall’unione nascono i gemelli Gabriella e Jacques. Il rapporto con i figli subisce tuttavia le influenze della relazione tumultuosa con Alberto. Sembra che alla base ci sia un accordo tra i due, che prevede che i bambini vivano stabilmente a Palazzo Grimaldi e che trascorrano con la mamma solo le vacanze scolastiche. Tra i termini dell’accordo anche la presenza di Charlène ai vari eventi ufficiali del principato, in occasione dei quali la famiglia deve apparire unita.

Charlène di Monaco ultime notizie

3.Dopo un periodo non facile, segnato da alcuni problemi di salute che l’hanno costretta ad allontanarsi dalla vita di corte e dalle scene mondane, oggi Charlène sembra stare meglio. Rientrata dal Sudafrica, dove ha trascorso la convalescenza, passo molto tempo con i suoi figli e ha dichiarato che “proprio l’amore per i figli la sta aiutando nella ripresa“. Anche qui, i rumors più malefici, affermano che alla base del rientro in Europa ci sia un accordo milionario con il principe Alberto.

Charlène di Monaco malattia

4. La principessa è stata colpita l’anno scorso, da una grave infezione otorinolaringoiatrica che l’ha costretta a restare in Sudafrica per 8 mesi e poi altri 5 mesi in una clinica svizzera per riprendersi dal forte impatto dell’infezione sul suo corpo. In più interviste, ha ammesso il suo momento difficile e critico per la salute.

Charlène di Monaco tumore

5.La vita della principessa, come abbiamo capito, è scandita dal gossip tanto che alle prime notizie di una malattia, molti hanno anche parlato di tumore. Come già detto i problemi di salute di Charlene sono dovuti ad una brutta infezione alle orecchie. Talmente brutta da costringerla a ricorre a antidolorifici e sonniferi che le avrebbero causato una dipendenza da farmaci. Proprio la convalescenza in Svizzera dopo il rientro dal Sudafrica, sembra in realtà un percorso di disintossicazione. Il recupero, sarebbe stato deciso a seguito di un brutto episodio di rabbia, avuto da Charlene nei confronti di una donna a servizio a palazzo Grimaldi, sfociato in un aggressione ai danni di quest’ultima.

Foto: Tokuburai, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Charlène di Monaco instagram

6. HSH Princess Charlene è il profilo ufficiale della principessa, 448k followers e appena 90 post, che la ritraggono in foto di rito durante eventi ufficiali. Un profilo molto sobrio e costruito. Non mancano poi i profili creati dai suoi sostenitori, in cui risalta per la sua bellezza e per il suo stile glamour.

7. Durante la cerimonia di matrimonio Charlène era visibilmente emozionata, più volte è scoppiata in lacrime e ha dovuto usare un fazzolettino per asciugare le lacrime. Il principe Alberto sembrava tuttavia infastidito dal pianto della principessa. Questo è uno dei tanti episodi che hanno dato luce ai vari pettegolezzi sulla coppia. Quelle lacrime di “gioia” avevano forse un altro significato?

8. Nata in africa, più precisamente in quello che oggi è l’odierno Zimbabwe, ma la sua famiglia è di origini tedesche. Furono proprio due dei suoi antenati a emigrare in africa a metà dell’800. Uno studio molto dettagliato del suo albero genealogico e della sua famiglia di origine fu condotto in occasione delle sue nozze con Alberto II di Monaco nel 2011.

9.La principessa ha un fisico invidiabile, è alta 177 cm e pesa 62 kg. Prima di sposare il principe alberto è stata modella e nuotatrice, quest’ultima passione ereditata proprio dalla mamma. Appassionata di sport sin dalla gioventù, nella sua carriera ha sportiva ha vinto due medaglie d’oro e una d’argento. La sua specialità era il dorso.

Charlène di Monaco principessa

10. La relazione tra Charlène e Alberto è sembrata fin da subito un incubo, dalle lacrime il giorno delle nozze alle presunte fughe alle mille voci sui figli illegittimi di Alberto, l’hanno portata ad essere soprannominata la “principessa triste”. Come per altre principesse, il rapporto con la famiglia reale non sembra affatto facile.