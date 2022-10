William d’Inghilterra: quello che non sai del Principe del Galles

Nipote della regina Elisabetta II, figlio di re Carlo III e della compianta principessa del Galles la cara Lady Diana, William d’Inghilterra principe del Galles, è oggi il secondo in ordine di successione per il trono britannico. Il fascino della Corona Inglese e della dinastia dei Windsor (una delle più antiche d’Europa), nonché la prematura scomparsa della mamma e il matrimonio da favola con la sua dolce consorte Kate Middleton, rendono William d’Inghilterra uno dei personaggi più amati e seguiti della nostra era. Scopriamo insieme 10 cose che non sai del Principe di Galles.

1 Partiamo dalle origini! William, il cui nome completo è William Arthur Philip Louis nasce a Londra il 21 giugno del 1982. Appartiene al casato Windsor ma non ha cognome, in quanto Altezza reale ed erede in linea diretta al trono di Inghilterra. Cresce a Buckingham Palace, residenza ufficiale della corona Inglese e nelle altre diverse proprietà della famiglia reale, ad esempio: il castello di Windsor (dove la regina Elisabetta amava trascorrere i week end) Clarence House (la casa di Carlo d’Inghilterra prima che diventasse re) Holyrood Palace (residenza scozzese abitata tutti gli anni solo una settimana a luglio per la festa Holyrood week) e per finire e non continuare oltre (la lista è lunga) nel famoso castello di Balmoral residenza estiva della famiglia reale.

2. L’esistenza di William come sappiamo, è scandita da un evento molto traumatico la prematura morte della madre Diana Spencer principessa del Galles, morta il 31 agosto del 1997 in un incidente stradale a Parigi. La morte di Diana ha rappresentato per William e per tutta la famiglia reale un momento di grande cordoglio. Tutto il mondo e in particolare i sudditi Inglesi hanno pianto la scomparsa della principessa, ricordata ancora oggi per la sua bellezza e la dolcezza ma anche per i tanti dubbi intorno alla sua morte e il turbolento rapporto con la corona. Diana è un icona di stile e di resilienza, la sua forza d’animo le ha permesso di ribellarsi e di trovare il suo posto del mondo che l’ha resa la principessa del popolo.

William d’Inghilterra moglie

3. Catherine, principessa del Galles, meglio nota come Kate Middleton (nome completo Catherine Elizabeth Middleton) è la moglie del principe di Galles William. I due si conoscono alla St Andrew’s University dove erano compagni di studi, dopo 8 anni di fidanzamento (scanditi da alcune pause di riflessione) William chiede in sposa la mano di Kate. La cerimonia più attesa del nuovo millennio si è celebrata il 26 aprile 2011 a Londra nell’abbazia di Westminster, la giornata in occasione dell’evento venne dichiarata feste nazionale. Kate non ha sangue blu, dal matrimonio con il principe William eredita il titolo di sua altezza reale Duchessa di Cambridge ma ha origini borghesi. Padre e madre sono imprenditori, che hanno visto riconosciute nelle loro intuizioni e sacrifici la loro grande fortuna che gli ha permesso di far studiare i figli nelle migliori scuole e introdurle cosi nei più alti ambienti della nobiltà inglese.

4. L’azienda di successo della famiglia Middleton è la Party Pieces, lanciata nel 1986 e specializzata nella produzione di gadget per feste, ricorrenze, anniversari ed eventi in generale, sul loro sito è possibile trovare qualsiasi tipo di accessorio a tema e personalizzabile (bandierine, palloncini, piatti, bicchieri, festoni e qualsiasi altra cosa possiate immaginare). La passione per l’imprenditoria l’ha sicuramente ereditata dai genitori il fratello di Kate, James Middleton che si è cimentato nel lancio di tanti brand, l’ultimo Ella&Co una linea di mangimi per cani naturali.

William d’Inghilterra età

5.William ha 40 anni, festeggiati proprio quest’anno in compagni della moglie e dei 4 figli. La golden age del principe si è svolta in concomitanza dei festeggiamenti per il Giubileo di Platino per i 70 anni di regno della regina Elisabetta II. La vita di William è sempre stata attenziona dai tabloid e dal mondo del giornalismo, secondo in ordine di successione al trono prima della morte della regina Elisabetta II e oggi a tutti gli effetti l’erede al trono di Carlo III di Inghilterra.

William d’Inghilterra news

6. Con la morte della regina Elisabetta II si è chiusa una vera e propria epoca del ‘900 e si è aperta per William la possibilità di essere sempre più vicino alla corona inglese, acquisendo cosi il titolo di Principe del Galles. Conclusi i funerali di stato e superato il momento di lutto, William e Kate sono ora impegnati in nuovi impegni istituzionali e nel trasferimento della famiglia, dalla residenza di Kensington a Londra all’Adelaide Cottage del castello di Windsor.

William d’Inghilterra altezza

7. Altezza nel titolo e nelle dimensioni William, come il fratello Harry, ha un altezza che sfiora i 2 metri. È alto infatti 1,91 cm, abbastanza proporzionato alla moglie Kate che grazie al fisico longilineo è alta 1,75 cm.

William d’Inghilterra cognome

8. Come già detto, William appartenendo a una casata inglese non è obbligato ad avere un cognome. Tuttavia la casata di appartenenza è quella degli Windsor, più precisamente Mountbatten-Windsor. Cognome in uso dal 1960 nella famiglia reale inglese a seguito dell’accomodamento della regina Elisabetta II verso il marito suo marito Filippo, duca di Edimburgo.

9. Il tema “cognome” all’interno della famiglia reale è molto controverso. Ad esempio i figli di William non portano il cognome Windsor ma vengono chiamati (ad esempio a scuola) Cambridge, per via dei precedenti titoli dei loro genitori Duca e Duchessa di Cambridge. i figli di Harry e Meghan invece, Archie Harrison e Lilibet Diana, portano avanti il cognome della dinastia Mountbatten-Windsor. Quante stranezze questa corona!!!!!

William d’Inghilterra e Kate

9. Il 9 settembre dopo la scomparsa di Elisabetta II, il re Carlo III ha proclamato ufficialmente William e Kate principe e principessa di Galles. Cosa aggiungere? William e Kate sono bellissimi, sono uniti da più di 10 anni, hanno costruito una famiglia e sono senza dubbio gli eredi al trono d’Inghilterra più gettonati e voluti di sempre. William, uomo e padre amorevole nonché degno successore di Carlo III. Kate elegantissima e sempre composta da ragazza di città ha saputo trasformarsi in una reale senza commettere mai un errore o una gaffe ed entrando, senza remore, nel cuore dei suoi sudditi.

Leggi anche: Kate Middleton: 10 cose che non sai sulla duchessa di Cambridge