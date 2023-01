San Valentino: idee regalo per Lei

San Valentino, la festa degli innamorati si avvicina!! Ecco una selezione di prodotti per idee regalo. Sorprendila regalandole fragranze esclusive.

Pink me Up- Atelier des Ors

PINK ME UP scintilla e risplende, la sua lucentezza migliora l’umore. Lasciatevi sedurre per San Valentino dalla felicità, dalla gioia di vivere, abbandonatevi alla frivolezza. PINK ME UP è come una gioiosa bollicina che volteggia in un calice di cristallo, simboleggiando i piaceri della vita.

Need_ U – Laboratorio Olfattivo

I need you, Need_U. Ho bisogno di te. Poche, semplici parole per rappresentare un bisogno massimo, supremo, una necessità, ancora di più a San Valentino. In questo caso, è il profumo a invocare questa esigenza nei confronti della pelle.

Par Amour Pour Elle, Lucien Ferrero

Un inno d’amore per lei a San Valentino. Gli accenti primaverili del Giacinto selvatico, l’aura accattivante della Tuberosa delle Indie, la sensualità misteriosa del Gelsomino bianco. Ed ancora, la grazia immacolata del fiore d’Arancio ed i sentori muschiati dalla potente scia erotica…Per una fragranza dalla scrittura olfattiva misteriosa come l’amore.

Superlady , Pierre Guillaume Paris

La composizione viene aperta da un fiore di magnolia, declinato in maniera originale e ornato dal verde della sua foglia. Il profumiere ha scelto di utilizzare non più l’essenza di magnolia, ma una nota olfattiva in grado di catturare sia le sfaccettature fresche e terrose del fiore dell’albero, sia la verde luminosità delle sue foglie.

Incense Rose, Andy Tauer

Incense Rosé è una fragranza misteriosa costruita attorno a un Incenso fumoso, con Rosa, note agrumate e scure resine balsamiche. Dapprima potrete trovare petali di Rosa; di una Rosa scura e speziata. Il Bergamotto naturale e l’olio essenziale di Clementina, insieme ad un pizzico di Cardamomo, giocano con l’assoluta di Rosa Bulgara. Da abbinare a un mazzo di rose per il regalo di San Valentino.

Rouge Avignon, Phaedon Paris

Profumo simbolico e misterioso, Rouge Avignon è una composizione gotica, fastosa e cupa, come l’ombra del Palazzo dei Papi, che si estende sulle nazioni e sui secoli… Il rosso carminio delle stole papali simbolizzato da una rosa carnale, speziata, sfaccettata dall’ylang-ylang e dal lampone.

1992 Purple Night, Les Bains Guerbois

Una notte magica, tra divani in camoscio e cocktail ambrati… un’atmosfera tipicamente parigina.